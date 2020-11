“Nunca pensé en lo que lo banda sería 25 años después”: Una entrevista con Dave Grohl

Foo Fighters está de regreso en el ruedo. La banda comandada por Dave Grohl se vuele a colgar los instrumentos para hacer lo que saben mejor: tocar y componer álbumes llenos de energía y rock & roll. Desde luego, el asunto de la pandemia los ha mantenido un poco estáticos, pero de a poco se abren camino hacia una nueva etapa con la promoción de Medicine At Midnight, su próximo álbum.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Dave sobre los porvenires del nuevo disco, su reciente aparición en Saturday Night Live para tocar “Shame Shame” (su más reciente sencillo) y las sensaciones que han surgido tras 25 años de carrera y 10 discos en su haber.

Ver en YouTube

La pandemia, como a muchos artistas de la industria, le ha complicado un poco las cosas a Foo Fighters. Aunado a ello, la banda tenía más de un año sin tocar u ofrecer algún tipo de presentación. Sin embargo, ese periodo de ausencia terminó hace un par de semanas con la aparición de la banda en Saturday Night Live para presentar oficialmente en vivo su nuevo tema “Shame “Shame”.

Generalmente cada vez que tocábamos en Saturday Night Live, me ponía muy nervioso porque se trata de un programa en vivo donde millones y millones de personas están viendo . Pero esta vez, es como si fuera una celebración… Y ahí estaba Dave Chapelle, a quien amamos. Pero lo que más me emocionó fue que estábamos tocando. ¡Estábamos tocando! Cosa que no habíamos hecho desde hace ocho meses o algo así.

Una carrera de 25 años en la música, por supuesto, no debe ser fácil de sostener. Y menos cuando se trata de conjuntar el proceso creativo de una banda. Dave platica que en Foo Fighters siempre intentan tener bien delineado qué van a trabajar antes de entrar al estudio; que la evolución de la banda en cada material mantenga una columna vertebral bien definida. Hoy, esa evolución , apunta con Medicine At Midnight a un rock & roll clásico de tintes pegajosos.

Pero lo único que nunca hicimos fue hacer un disco orientado al groove . Y después de ser una banda durante 25 años, piensas, ‘Está bien, tal vez es hora de tranquilizarnos, es hora de relajarnos y tocar estas canciones agradables y cómoda’. Pensé, ‘ ¡Al carajo! Si este va a ser nuestro disco del aniversario 25, es tiempo de una fiesta’ . Todos crecimos amando l a música rock & roll, con la que podías bailar y moverte… Todos hablamos de eso y dijimos, ‘Sí, está bien, ¡hagámoslo! Pensemos en toda la música favorita con la que crecimos bailando’. Algo como David Bowie, The Rolling Stones, The Cars, Power Station , de ese tipo.

Han sido 25 largos años para Dave Grohl y compañía. Él lo manifiesta sin problema y agradece poder conectar con esta a gente, sus compañeros de banda, a los que llama su familia. Con ellos, dice, cada nuevo lanzamiento es divertido. Y claro, no vacila en mirar atrás para ver cómo la banda ha llegado a ser tan grande en un cuarto de siglo.

Eso sí, Dave prefiere no visualizarse en el corto ni el largo plazo a partir de este momento; que las cosas fluyan es mejor. ¿Qué vendrá para Foo Fighters? Por ahora, Medicine At Midnight en febrero de 2021, más conciertos -si la pandemia lo permite- y esperemos que más y más material de ellos para los años venideros.

Es una locura. Es decir, cuando salimos de gira con el primer disco, pensábamos: ‘Está bien, es divertido. ¿Deberíamos hacerlo de nuevo?’. Y hubo un ‘Hagámoslo de nuevo’, así que hicimos otro disco como este que es divertido. Y dijimos: ‘¿Deberíamos hacerlo de nuevo? Sí, sí, hagámoslo de nuevo’, y así hasta el tercer disco.

Así que cada vez que hacemos un disco… Bueno, yo nunca pensé que los Foo Fighters serían lo que somos. Pensé que después de Nirvana, sabía que no había terminado con la música. La música es lo que sana mi alma, es lo que me mantiene vivo, me despierto por la mañana pensando en la música y me voy a dormir pensando que es una parte de lo que soy. Pero nunca pensé en lo que la banda sería 25 años después.

…No pienso en cómo será en 10 años desde ahora, ni siquiera pienso en lo que pasará dentro de 10 días. Es algo como, ‘Ya es viernes, sólo quiero llegar al sábado’. Entonces, miro hacia atrás y veo todo lo que hemos hecho y es como un sueño. Ya sabes, estas personas son mis mejores amigos, son como mi familia. Nos amamos mutuamente, haríamos cualquier cosa el uno por el otro. Y estamos tan bendecidos de que podamos compartir nuestra música con el mundo y luego ir a tocar y conseguir que la gente cante. Es un sentimiento maravilloso, de alegría, de felicidad y de conexión. ¡Es genial!

Es decir, cuando miro hacia atrás y veo las fotografías, pienso que ese era un mal estilo de peinado. Veo que esa era una camiseta estúpida, pero también que esa era una guitarra padrísima. Ya sabes, es como si echas un vistazo al pasado y piensas: ‘¡Ay, por Dios! ¿En qué estaba pensando?’. Pero eso es lo que me trajo aquí hoy. Así que, supongo que funciona.