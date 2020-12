La catarsis como fuente de inspiración: Una entrevista con Future Islands

En octubre de este 2020, Future Islands sorprendió a muchos con el lanzamiento de ‘As Long As You Are’, su sexto álbum de estudio y uno que musicalmente se destacó por ser el primero donde la banda de Baltimore se involucró de principio a fin, tanto en la composición como la grabación.

Sin embargo, si algo pudimos notar en este disco fue el sentimiento de felicidad y plenitud personal que se siente al escuchar estas 11 canciones. Algo un poco obvio considerando que Samuel Herring, líder de la banda estadounidense, atraviesa por la mejor faceta personal y musical que ha tenido en años.

Hace unos días nos sentamos a platicar (por Zoom) con el músico estadounidense, quien nos habló sobre la creación del más reciente disco de Future Islands, el cómo ha logrado superar y aprender de experiencias negativas en la vida, la importancia del amor propio y cómo visualiza el futuro de los conciertos en línea en esta ‘nueva normalidad’.

‘As Long As You Are’ y el ser brutalmente honesto con uno mismo

Fue el 9 de octubre cuando Future Islands lanzó ‘As Long As You Are’, un disco considerado el sucesor del exitoso ‘Singles’ (2014) y que parecía tener de vuelta la magia de Future Islands. Una que se vio algo opacada por ‘The Far Field’, lanzado hace tres años. Si bien Samuel y compañía no saben de fórmulas para el éxito, parece que han encontrado una herramienta bastante similar: la sinceridad con uno mismo.

“Ha sido una cuestión en la que he trabajado desde hace tiempo, tratando de decir cosas que realmente son difíciles de decir, ¿sabes? De sumergirme en mi alma para darle algo real a la audiencia. Para mí realmente es sobre tratar de encontrar algo de verdad y alentándome con lo que he aprendido con el tiempo”, menciona el líder de Future Islands sobre cómo fue que en este nuevo disco hizo las pases con su pasado.

Su música lo ayuda a formar lazos especiales con la gente

Y es que Samuel Herring ha descubierto el poder que tiene en las canciones que compone, uno que le permite crear conexiones con quiénes las escuchan:

Mucha gente me hablaba sobre cómo le había ayudado a sobrellevar diferentes etapas de su vida, o que entendían personalmente de lo que estaba hablando. Y era interesante porque yo sólo escribía era canciones sobre mi propia vida, pero luego descubrí que todos somos humanos, todos pasamos por muchas cosas similares. A veces cuando estoy compartiendo algo porque eso me hace sentir solo, sé que alguien más en el mundo va a escucharlo y no se va a sentir así. Entonces desde ahí compartiremos ese lazo.

Contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, para Herring el expresar lo que siente, tal cual, es liberador y una especie de terapia que le permite adentrarse a lo más profundo de su ser:

“Es aterrador, pero también es muy liberador el ser vulnerable y abrirme. Es una especie de terapia el tratar de averiguar quien soy, para mí mismo. Tienes miedo de decir eso en voz alta, pero escoges hacerlo y se convierte en algo que viene a tu alma; te permite tener aceptación contigo, y eso es importante para mí.”, afirma.

Ver en YouTube

La música de Future Islands en tiempos de coronavirus

A comparación de sus discos anteriores, ‘As Long As You Are’ quedará marcado como el disco que Future Islands realizó durante la pandemia más grande que ha vivido el mundo en los últimos 100 años. Una en donde afortunadamente pudieron contar con herramientas tecnológicas como Zoom, que los ayudó a finalizar su sexto material de estudio.

“Fue algo divertido porque sí, lo mezclamos a través de Zoom y mirándonos unos a otros. Creo que nos ayudó en muchas manera, porque tuvimos que casi decirnos las cosas cara a cara y hablar de otras más”, confiesa Samuel Herring, afirmando que al igual que para muchos de nosotros, una de las cosas más complicadas ha sido la cuarentena por COVID-19.

“Fue muy duro el no ver a los chicos o a ninguno de mis amigos. Además estaba en cuarentena en América, lejos de mi pareja que estaba en Suecia”, indicó al hablar de la distancia física que tiene con Julia Ragnarsson, actriz sueca con la que mantiene una relación sentimental desde hace tres años y quien es una de las mayores inspiraciones de Samuel para crear este disco.

“Al estar en Baltimore era como “puedo ver a los chicos a través de la computadora”, pero no podía darles un abrazo. Por ejemplo, Gerrit (tecladista) tuvo a una niña hace año y medio… es mi mejor amigo y no he podido ver a su pequeña crecer. Esas cosas son muy complicadas, el no poder ser parte de sus vidas de una manera física es difícil”, menciona el líder de Future Islands.

Un disco para ayudar a quien lo necesite

Con la situación que vive el mundo desde hace unos meses a causa del coronavirus, lo que muchos fans esperaban era que Future Islands pospusiera el lanzamiento de su disco hasta que pudieran encontrar el tiempo adecuado. Sin embargo, Samuel siempre fue consciente de la importancia que tenía lanzar este disco, en todos los sentidos.

“Pensamos en eso durante un día, donde estábamos de “Quizá no deberíamos de sacar eso”. Parte de lanzar música también es una especie de lanzamiento físico, emocional y psicológico. Así que el disco estaba listo y nos preocupaba el pensar si debíamos esperar a lanzarlo dentro de un año o año y medio, lo cual significaba que no estaríamos disponibles para seguir escribiendo música”, indicó haciendo un guiño a que se encuentran trabajando en nuevo material.

Ver en YouTube

“Fue importante para nosotros el sacarlo, especialmente si las personas están atrapadas en casa y atravesando todo esto. Porque quizá le brindaría a la gente algo de alegría; quizá ese disco ayudaría a alguien durante este tiempo y eso es lo realmente importante en esto”, dijo el frontman abordando las verdaderas razones por las que no hubiera sacado este sexto álbum:

La única razón por la que lo mantendríamos sin lanzarlo sería financiera, y si piensas así entonces no estás pensando correctamente. Así que ese pensamiento cruzó por nuestras mentes, como “Oh, si lo lanzamos ahora no tendremos la oportunidad de hacer un tour, bla bla bla”, pero luego fue un “No no no, tenemos que lanzar este álbum, la gente necesita música, ellos necesitan estas cosas. Y para nosotros el sacarlo también significa que podemos escribir el próximo disco y probablemente tengamos uno nuevo cuando podamos salir de gira otra vez.

La calma después de una tempestad llamada ‘The Far Field’

En 2017, Future Islands publicó su quinto disco titulado ‘The Far Field’, uno que no fue muy bien aceptado por la crítica especializada y los fans de la agrupación, gracias a dos factores importantes: el primero, que este era el álbum sucesor del exitoso ‘Singles’, que catapultó la carrera de la banda.

El segundo, que fue una placa discográfica realizada con el tiempo encima y con gente de los altos mandos dirigiendo cómo querían que sonara el nuevo disco de Future Islands. Algo que alimentó una especie de miedo en Herring, el cual no precisamente desaparecía de un día para otro:

No sé si realmente superas ese sentimiento. Cada vez que escribes una canción te preocupa que nunca vuelvas a escribir otra, te preocupa el “¿aún puedo hacer esto?”. Pasábamos mucho tiempo viajando y algunas veces nos íbamos durante un año donde no creábamos nada, sólo tocábamos en shows. Entonces llegaba el momento de crear un nuevo disco y estás como “¿sé cómo escribir una canción? ¿puedo tocar una canción? ¿soy bueno en eso?”

El amor al arte antes que el dinero

“Durante años quisimos tener un disco exitoso, lo hicimos, y después te asusta el si puedes volver a hacer eso de nuevo en lugar de esforzarte por encontrar quién eres”, dice Samuel al afirmar que el nuevo disco es especial por todo el contexto en el que se desarrolló. Uno donde no necesariamente buscaban que fuera el éxito del año.

“Este álbum es lo que somos en este tiempo de nuestras vidas, se sintió muy bien el poder hacerlo con los chicos, co-produciendo todo por primera vez, realizándolo en Baltimore. Hay muchas cosas que se sienten como que crecimos, que maduramos y confiamos en nosotros”, detalla. “Eso es lo positivo, porque el miedo de tener un disco exitoso siempre está ahí: quieres ver buenas reseñas, quieres vender discos, pero si piensas demasiado en el éxito entonces vas a lastimar lo que es el arte”.

“Queríamos darle a la gente algo que fuera real”

Irónicamente, aunque Future Islands no buscaba el éxito con este disco, ‘As Long As You Are’ se ha convertido en uno de sus álbumes más aplaudidos. Pero eso ya no les importa tanto:

Este disco ha obtenido buenas críticas y otras no tan buenas, pero personalmente me siento muy orgulloso de él, más que de otras cosas que hemos hecho. En este disco realmente me siento cerca de los chicos, de mí mismo, y fue todo a través de descubrir quiénes somos y lo que el arte significa para nosotros, en lugar de pensar en tener un disco exitoso. Creo que eso fue lo que sentíamos con ‘The Far Field’, era un ‘¿Cómo vamos a hacer eso de nuevo?’. En este fue más el descubrir quiénes somos y reconectar con nuestros instrumentos. Para mí, también el reconectar con quién soy… Y esa es la cosa más importante que puedes hacer como artista, el ser honesto con tu arte. Porque si eres honesto con tu arte, esa honestidad va directo a la audiencia. Eso es lo que queríamos darle a la gente, algo que fuera real.

Ver en YouTube

El show de David Letterman y la parte no tan buscada de la fama

Al hablar de Future Islands no podemos evitar recordar la épica presentación que la banda ofreció en el 2014 durante el show de David Letterman, donde interpretaron una versión de “Seasons (Waiting On You) que se volvió viral y cambió la trayectoria de la banda. Un suceso que a Herring le tomó tiempo procesar y agradecer.

“Esa presentación con David Letterman fue positiva en muchas maneras, pero a la vez fue duro para mí el ver qué grande fue. Me tomó entre cinco y seis años el entender qué positivo fue más allá de lo negativo”, menciona sobre los comentarios que recibió Future Islands después de eso, muchos de ellos desestimando el esfuerzo que les tomó llegar ahí.

Ver en YouTube

Y es que aunque muchas bandas sueñan con acaparar los titulares, para Samuel Herring era algo agridulce el pensar en la fama cuando existía un gran temor e inseguridad por su aspecto físico. Un aspecto con el que ha lidiado desde temprana edad y que con el tiempo ha comenzado a aceptar.

Cuando te encuentras sobre el reflector te sientes bastante elogiado, tienes a más personas diciendo cosas buenas de ti, pero también tienes a otras diciendo cosas malas sobre ti. Soy una persona que tiene complejos con su cuerpo desde que era un niño gordito, incomodo, me sentía aislado. Todas esas cosas las he arrastrado durante gran parte de mi vida y es difícil leer algo relacionado a... Usualmente cuando la gente habla de otra suele ser muy mala.

“Me tomó tiempo entender lo grandioso que eso fue en mi vida”

A pesar de todo, el líder de Future Islands ha aprendido a lidiar con eso y enfocarse en lo positivo: “Por cada persona que dice algo malo que podría herir mis sentimientos, hay otras cinco que pueden decir cosas positivas”, indica al referirse a la manera en la que el show les ayudó en su carrera musical.

La gente se sintió muy conmovida por la presentación muchos descubrieron a la banda después de eso y luego vinieron a un show, luego a otro. Nuestra música se convirtió en parte de la vida de las personas gracias a esa presentación. Y me tomó tiempo entender cual grandioso fue eso en mi vida y lo mucho que cambió a la banda. Nos llevó a un mejor lugar donde no tuvimos que batallar tanto, pero es una línea de fuego que caminas de alguna manera, porque el artista que lidia con algo está hambriento, y ese artista siempre hace arte real.

Ver en YouTube

“Lo mucho que puede cambiar tu vida también puede ser aterrador”

Herring también está convencido de que esto es un arma de doble filo, pues no busca caer en una zona de confort. En la actualidad está aprendiendo a balancear este tipo de cosas, para no llegar a extremos donde no pueda disfrutarlas y años después se arrepienta de ello:

Tengo algunas personas que me hablaron acerca de la presentación con David Letterman, músicos 15 años más grandes que yo y quienes me dijeron “Disfruta esto mientras ocurre, porque sólo ocurre una vez”. Yo no lo hice, estábamos de gira y me sentía abrumado por toda la presión y no lo disfruté. Me tomó años para decir “Oh, fue asombroso que eso pasara” y ahora veo a jóvenes pasar por eso y les digo “Disfruten estos grandes momentos, porque pasan muy rápido”. El mundo se te abre por un par de años y es algo salvaje la una experiencia hermosa que puedes tener, pero también lo mucho que tu vida puede cambiar es muy aterrador. Tratar de adaptarte a cosas que cambian constantemente es muy aterrador. Toma tiempo apreciarlo y reencontrarte y encontrar quien eres.

Los conciertos en línea y el futuro para Future Islands

En el mismo mes de octubre, Future Islands presentó el ‘A Stream of You And Me’, un show online que sirvió para promocionar su nuevo disco. A pesar de que fueron de las primeras bandas en adaptarse a ese formato para shows a nivel mundial, Samuel Herring espera que el ver conciertos en una pantalla sea el futuro de la industria musical.

“Es genial que puedas hacer esto y poder darle a la gente algo de felicidad en sus hogares, pero personalmente espero volver al escenario. Porque en los shows se supone que debe haber errores, me debo equivocar y poder bromear con el público. Sentir esa atmósfera, tocar las manos de la gente, e incluso arrojar algo de sudor”, dice sobre las cosas que más extraña de ofrecer shows en vivo.

Ver en YouTube

La música es hermosa porque no es sólo verla a través de una cámara, de una pantalla. La música es bella porque resuena en todo tu cuerpo y te rodea de gente que te abraza en ese momento. Estás en un ambiente donde tu escogiste estar. La cosa con los conciertos es que puedes ver de nuevo un video de algo que viste en vivo, pero se siente más el recuerdo y la emoción del recuerdo de haber estado ahí. Recordar un show es algo que vive dentro de ti, no a través de una pantalla.

Un regreso que será diferente a otros

Aunque el líder de Future Islands afirma que el show en línea fue grato porque fue el único concierto que dieron en el año –y la manera que tuvieron para presentar su nuevo disco–, él y sus amigos están listos para regresar a los escenarios tan pronto como puedan, ahora siendo la banda que siempre quisieron ser.

En un plano personal, Samuel Herring quizá lo hará con uno de sus mejores discos bajo el brazo. Uno que además, le ayudó a renacer de una manera artística y emocional, inspirando (y sin saberlo) a que quienes lo escuchamos hagamos exactamente lo mismo.