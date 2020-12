“El rock no morirá hasta que yo muera”: Una entrevista con Pelle Almqvist de The Hives

Dentro de la industria musical, hay bandas que suenan increíbles en vivo o que simplemente es mejor disfrutarlas en disco. Muy pocas son aquellas que logran ese balance perfecto entre la ejecución en el estudio y dar un show increíble frente a miles de personas; aunque tenemos ejemplos que podrían describir exactamente esto como The Hives, quienes fácilmente podríamos decir que son la mejor banda que cualquiera puede ver sobre un escenario.

El golpe de energía que se siente cuando toman sus instrumentos, saludan al público y comienzan a tocar es indescriptible. Y si a esto le sumamos la vibra de todos aquellos que se reúnen para escuchar sus canciones, saltar y unirse por un solo sentimiento, da como resultado una experiencia única. Sin embargo, en estos tiempos donde tenemos que vivir la música desde nuestras casas, la banda sueca tiene el reto de intentar llevar esa magia a través de esa tecnología.

Hace algunos días tuvimos chance de platicar con el vocalista y frontman de The Hives, quien entre otras cosas nos contó cómo ha vivido estos meses de cuarentena, su primer disco en vivo, las experiencias que han vivido después de visitar nuestro país en un montón de ocasiones y sobre todo, lo que podemos esperar del concierto en línea exclusivo que darán para México.

El encierro para Pelle Almqvist

2020 quedará marcado como el año en el que nos quedamos sin conciertos gracias al coronavirus. A todos los que amamos la música nos pegó gacho esto, pero también fue una sacudida para aquellos que se dedican a la música, en el caso particular de Pelle Almqvist, además de parar y dejar de hacer lo que tanto le gusta, tuvo que lidiar con el COVID-19, pero a pesar de todo considera que el encierro no le afectó tanto como esperaba.

“Creo que aquí casi no sufrimos el encierro, por supuesto que tuvimos restricciones de todo tipo, pero la sociedad estuvo abierta a estos cambios, la gran mayoría. Es aburrido, no puedes hacer shows de rock and roll y esa clase de cosas, y mucho menos salir a dar la vuelta con tus amigos. Es extraño, pero creo que en Suecia resultó menos complicado comparado con otros países, acá lo tomamos de otra manera”.

The Hives volvió con dos rolas impresionantes

Como recordarán en 2019 y tras casi ocho años sin estrenar rolas nuevas, The Hives lanzó “I’m Alive” y “Good Samaritan”, dos canciones que aunque se estrenaron en tiempos muy diferentes a los que estamos viviendo, podrían formar parte del soundtrack de este 2020 tan atípico. Sobre estos sencillos, Pelle confiesa que lo único que querían era sorprender a sus fans y mostrarles lo que han hecho en todo este tiempo.

“Simplemente queríamos hacer música nueva, habíamos trabajado en un montón de canciones el año pasado y esas dos son las que sentíamos que debían ver la luz. Son rápidas y eso es lo que buscábamos, creo, son dos canciones que consideramos las mejores que hemos escrito en mucho tiempo, y aunque las estrenamos en 2019 creo que fácilmente representan algo este 2020, de alguna manera nos dicen que seguimos vivos y siento que es un mensaje importante, un sentimiento relevante en estos momentos. Creo que era la forma correcta de volver después de mucho tiempo, sobre todo ahora”.

Ver en YouTube

Su primer disco en vivo y sin una enorme multitud

Aunque The Hives tenían planes para este año, la pandemia no los detuvo de presentar un material muy especial. El 16 de mayo de 2019, la banda dio un concierto íntimo en el Blue Room de Third Man Records, la disquera de Jack White, pero en septiembre de este 2020 lo lanzaron como su primer álbum en vivo; algo curioso porque solamente unos cuantos afortunados pudieron estar ahí, además Pelle y compañía siempre dan shows frente a miles de personas.

“Fue algo que simplemente pasó, Jack White es nuestro amigo desde hace muchos años y nos dijo ‘si alguna vez van a Nashville, deberían grabar un disco en vivo en el Blue Room’. Y nosotros básicamente dijimos ‘sí, claro, deberíamos hacer eso’, entonces fuimos a Nashville y le escribimos ‘estamos llegando a la ciudad’, nos contestó y después lo hicimos. No había un gran plan y mucho menos pensábamos que este sería nuestro primer álbum en vivo oficial, forma parte de las series que se graban en Third Man Records. Sentimos que sí, es un disco en vivo pero quizá hagamos otros más, cualquier cosa podría pasar”.

Ver en YouTube

“El rock no morirá hasta que yo muera”

Durante los últimos años hemos visto como la industria musical ha evolucionado. Tendencias vienen y se van; sin embargo, en estos momentos y para ser muy honestos, el rock no es uno de los géneros musicales más populares –incluso hay quien se atreve a decir que está a nada de morir–.Pero gracias a bandas como The Hives y muchas otras nos damos cuenta de que esto no es cierto, y eso lo deja muy claro Pelle.

“No creo que el rock esté muriendo, de hecho hay muchas bandas geniales que realmente me gustan y así como nosotros, no importa en qué parte del mundo estés tocando, se muestran ante miles de personas, así que no creo que eso sea cierto. Si me preguntas sobre bandas nuevas que me gustan te diría que Viagra Boys, es una gran banda de rock que me vuela la cabeza. Hay muchos artistas haciendo cosas interesantes justo en este momento en el que estamos platicando y eso es abrumador, pero también me emociona porque la música es mi vida, y tanto lo que hago con The Hives como los demás me dan vida y estoy vivo gracias a eso. El rock and roll no morirá hasta que yo muera, ¿ok?”.

El mejor concierto en su historia

Si algo sabe hacer muy bien The Hives es dar shows, conciertos llenos de energía y una vibra única que solamente aquellos que han visto a Pelle y compañía sobre un escenario podrán entender. Durante tantos años han dado presentaciones memorables, aunque para el vocalista de la banda, el mejor de toda su historia fue el 24 de marzo de 2019, abriéndole a los Arctic Monkeys junto a Miles Kane en el Foro Sol de la CDMX.

“No lo digo porque tú seas de México, pero creo que fue el que dimos en el Foro Sol en 2019, ese es mi favorito. Fue maravilloso, es el primero que se me viene a la cabeza porque hemos dado miles de conciertos geniales, pero ese en específico fue muy especial para mí, ver la reacción de la gente, porque básicamente fuimos la banda telonera, creo que ninguna banda en esta situación ha tenido el apoyo que el público mexicano nos dio ese día, quizá nadie en la historia de este mundo ha tenido una reacción como esa”.

Un concierto irrepetible para México

Como ya lo mencionábamos, no hay como estar en un concierto de The Hives, pero por el momento no podemos verlos como nos gustaría, en vivo alrededor de miles de personas reunidas por un mismo sentimiento. Sin embargo, este 12 de diciembre transmitirán un show en línea muy especial para México pero, ¿qué tanto de la magia de sus presentaciones se podrá sentir en este formato? Bueno, pues el frontman nos cuenta qué podemos esperar.

“Queríamos probar un poco con este formato y ver cómo se sentía, y creo que no es tan malo como pensábamos. Mucha de la energía probablemente viene de nosotros, y lo que hará único a este concierto es que es será la primera vez que vean a The Hives sin estar sudados y sin ropa. Esa es la gran diferencia. Cuando lo probamos nos sentimos bien, creo que será un gran show y siento que en este punto es lo único que podemos hacer para tocar, es eso o nada, así que saldremos a dar lo mejor de nosotros y creo que a nuestros fans les gustará”.

La banda mexicana que sorprendió a The Hives

Desde el 2005 que hicieron su debut en nuestro país, The Hives ha venido a México en un montón de ocasiones y parece que cada vez se superan a sí mismos. Pero en todas esas visitas ha crecido el amor que los suecos sientan por el público y también han tenido chance de ver algunas bandas mexas, Pelle Almqvist nos cuenta cuál fue el grupo que lo dejó con la boca abierta y sobre todo la conexión que siente con la gente mexicana.

“No fue como tal en México, pero hace muchos años tocamos en SXSW y había una banda llamada Seis Pistos, como los Sex Pistols pero con acento mexicano, ellos realmente me sorprendieron. Pero mis momentos favoritos en México han sido con el público, ver cómo luce el lugar donde vemos a tocar antes de subirnos al escenario, toda la comida maravillosa y por supuesto los shows tan espectaculares que hemos dado, porque podemos decir sin temor que son uno de los mejores públicos que hay en el mundo. Amamos ir a México porque nos encanta y sentimos mucho cariño por ese país, pero es un cariño muy diferente al que sentimos cuando estamos en casa. No lo digo muy seguido, pero quizá sea mi lugar favorito para tocar en todo el planeta”.

La mejor satisfacción de estar en esta banda

Después de tantos años de trayectoria, tocando por todo el planeta, moviendo masas y sorprendiéndose en el proceso. Es por eso que para Pelle Alqmvist, estar en The Hives le ha dejado grandes experiencias y momentos que de no haber sido por la música y por ser parte de la banda, quizá nunca hubiera vivido. Pero mejor dejamos que el propio vocalista les cuente a todos ustedes al respecto y sobre la palabra con la que definiría su carrera.

“Han sido tantas cosas las que he pasado con la banda, creo que le debo mi vida a la música, tal cual. Ha sido emocionalmente asombroso, casi todo el tiempo han llegado cosas maravillosas aunque a veces nos cansamos. Algunos de mis momentos favoritos en la vida han sido tocando y componiendo con todos ellos. No me puedo quejar y para ser muy honesto, pagan muy bien, puedo viajar por todo el mundo y conocer muchos lugares que jamás creí ver con mis propios ojos. Siento que fue la mejor decisión de mi vida dedicarme a esto, es lo que debía hacer”. “Me pusiste a pensar desde muy temprano pero qué te parece esto, ‘imposible’. Esa es la palabra con la que podría describir toda mi carrera, no sé pero siento que todo esto no debería estar pasando, es irreal, pero también es lo mejor que me ha sucedido. Es un poco contradictorio pero eso es lo que opino”.

El futuro de The Hives

Por ahora no están muy claros los planes que The Hives tiene para los años venideros. Desde hace un buen rato se hablaba sobre la posibilidad de que la banda lanzara su sexto álbum de estudio, pero levamos todo este tiempo esperando más noticias al respecto y solamente han estrenado dos sencillos. Pero tranquilos, que sí tienen intenciones de grabar un disco y por qué no, estrenarlo en un futuro no tan lejano.

“Lo que sigue para nosotros es ordenar todas las canciones que tenemos y quedarnos con las buenas, tenemos que averiguar cómo hacer que funcionen en conjunto y volver a grabarlas, eso es lo que sigue y no sé, quizá pronto podrán escuchar cosas nuevas, sólo espérenlo”.