“La música es el camino más poderoso para conectar al mundo”: Una entrevista con Matt Berninger

Estos tiempos de cuarentena nos han servido para muchas cosas, para echar a volar la imaginación y ocupar todo el tiempo que tenemos encerrados en casa para hacer algo creativo. Esto también aplica para los músicos, quienes están aprovechando estos meses sin giras ni conciertos para concretar proyectos que llevaban años planeando, como en el caso de Matt Berninger, que nos dejó con el ojo cuadrado gracias a una enorme sorpresa.

En este extraño 2020, el cantante regresa pero no con The National, sino con su primer disco solista llamado Serpentine Prison. Es por eso que tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre la inspiración de este material discográfico, trabajar con un montón de músicos de toda clase de géneros, la situación social y política en los Estados Unidos y hasta nos contó sobre un cover muy especial que le hizo a The Cure.

Matt termina un proyecto en medio de una pandemia

Como ya lo mencionábamos antes, este tiempo encerrados en un solo lugar ha resultado inspirador y hasta relajante. Y aunque estamos acostumbrados a ver a Matt tocando con The National por todos lados, es un tipo que prefiere quedarse en casa y disfrutar del momento, aunque gracias a todo lo que está pasando en el mundo también pudo concretar este primer esfuerzo como solista, Serpentine Prison, un disco que inicialmente sería muy distinto.

“Ha sido un buen encierro, ¿sabes? Estoy bien con la cuarentena de hecho, he pasado mucho tiempo en casa y con mi familia, así que eso es bueno. Aunque muchas veces estoy de gira y parece que me gusta andar por todo el mundo, en realidad no, me encanta quedarme en un solo lugar”. “La verdad es que no lo pensé mucho, creo que empecé a tomar en serio esto hace un año, cuando estaba con The National en el estudio. Comencé a considerar la opción de hacer un disco de covers con todas mis canciones favoritas, que curiosamente es algo que no hago muy seguido. Así que en el camino me encontré con Benjamin Booker y empezamos a tocar canciones de otras personas, pero cuando lo conocí a él fue cuando realmente me di cuenta de que iba en serio”.

Ver en YouTube

Una experiencia única a la hora de grabar este disco

Más allá de ser su primera aventura como solista, en este álbum Matt Berninger experimentó de todo un poco. Trabajó con el legendario Benjamin Booker y no solo eso, sino que trabajo como muchos artistas como Matt Barrick, Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf, Gail Ann Dorsey, Brent Knopf y más. Sin embargo, el proceso de colaborar con todos ellos no fue como pensaba.

“No fue como tal un disco colaborativo, porque escribí todas las canciones por mi cuenta, cada una de ellas se empezó a cocinar en un e-mail o por llamada mientras yo estaba sentado en un cuarto, pero no siempre tuve gente cerca. Por ejemplo, ‘Serpentine Prison’ la compuse una tarde con Harrison Whitford y Seaon O’Brien grabaron conmigo, pero solo ellos, en un espacio muy íntimo compuse estas canciones literal solo”. “Y a la hora de entrar al estudio, Booker tuvo la grandiosa idea de invitar a más músicos y grabarlo en un mismo lugar, todos en una sola sala, era la primera vez que lo hacía y la verdad es que fue mágico. Tampoco es como que tenía el dinero o el presupuesto para apartar un estudio por mucho tiempo, así que lo grabamos rápido y siento que eso fue precisamente lo que me gustó, no que estuviéramos corriendo para conseguir la toma perfecta, sino que fue divertido estar todos juntos tocando estas melodías”.

El reto a la hora de escribir las letras

Como compositor, sabemos que Matt Berninger nunca falla y su trabajo –casi siempre junto a su esposa Carin Besser– lo respalda, pero como él mismo lo dejó muy claro, esta fue una experiencia que vivió por su propia cuenta. Así que a la hora de escribir las letras de este disco no escatimó en nada, a pesar de que el proceso creativo fue un tanto complicado y lo llevó a explotar todo su potencial para crear frases con las cuales pudiera conectar.

“No es que sea difícil componer una letra, quizá lo más complicado es realmente pensar bien lo que quieres capturar y de ahí lo demás llega como por arte de magia, ¿sabes? No es difícil escribir, lo más pesado siempre es darle un significado y creo que eso es lo que muchas personas buscan con mis canciones, intento hacerlo casi siempre y de la mejor manera”. “Aunque tampoco es como que profundizo tanto en mis sentimientos, no lo necesito, muchos artistas canalizan a través de su arte todo lo que están sintiendo, como si fuera una terapia pero para mí no es una experiencia tortuosa. No es algo sencillo, pero creo acá lo importante es describir tal cual lo que sientes, si estás feliz, triste, reflexivo, lo que sea que tú quieras sin hacerlo tan complicado y creo que en este disco lo logré”.

Ver en YouTube

La sensación de escuchar tu trabajo final

Terminar algo que planeaste por años y ver el resultado final puede causarnos nervios, esto por supuesto que también aplica para los músicos. Y en el caso específico de Matt Berninger, después de grabar casi en tiempo récord, de que su voz y esas melodías sonaran una y otra vez a la hora de mezclarlo, escuchar Serpentine Prison completo le trajo mucha alegría y no es para menos, porque se siente que dejó el alma y el corazón en cada una de las canciones.

“Me sentí muy feliz, cuando empezaron a mandar las pruebas de prensa de repente escuché un par de canciones y sentía nervios. Pero antes de eso las escuché miles de veces, en el proceso de masterización las escuchas una infinidad de ocasiones, a veces solo son fragmentos de 10 segundos. Es casi como si hicieras una canción y la repitieras en un loop infinito, pero una vez que todo está terminado es como si te reconciliaras con tu novia o algo así, dejas de lado lo malo y te enfocas en las cosas que te gustan. Cuando me enviaron la prueba del vinilo y lo tuve en mis manos me dio emoción, me dije a mí mismo ‘está pasando’, pero para resumir todo esto me llenó de felicidad escuchar el disco completo”.

Volver a los recuerdos de infancia para componer una canción

Una de las canciones más emotivas de este disco es “All For Nothing”, la cual a su manera suena épica y enorme, pues esa voz profunda que tiene es acompañada por una espectacular sección de cuerdas y vientos. Así que fue inevitable no preguntarle a Matt sobre la inspiración de esta canción, para la cual según el mismo, recurrió a aquellos recuerdos melancólicos de una época que ya no existe, cuando era joven, pero que siguen teniendo impacto en la persona que es hoy en día.

“Siempre estoy escribiendo cosas, buscando tener frases contundentes aunque a veces no siempre me inspiro para componerlas. Así que un día Brent (Knopf) vino y me ayudó a organizar mis ideas, hay referencias a muchas cosas, pero siento que mucho tiene que ver con mi infancia, con los recuerdos que tengo de mi juventud, desde ver pasar a un tren hasta apreciar como cae el agua y nada en ella, grandes memorias pero también quería que parecieran como si fueran pesadillas. El título es un tanto engañoso, no es una canción nihilista, sino todo lo contrario, creo”.

Ver en YouTube

El mensaje de Matt con este disco

Es muy común que los artistas busquen dejar un mensaje dentro de un disco, aunque no siempre lo dejen claro. En el caso de Matt Berninger, para este material optó por no dejar uno como tal, para no predisponer a sus fans con pensamientos programados, pero reflexionando el vocalista se dio cuenta de que sí hay algo que quiere decir con su debut en solitario, algo muy importante para estos tiempos de pandemia: no estás solo.

“Creo que no hay un mensaje como tal, sé que casi la gran mayoría los tiene y nosotros (en The National) lo hemos hecho, pero para mí definir algo claro es como decirle a la gente qué pensar y eso no me encanta. Pero te puedo decir que a mí me hizo sentir feliz y optimista, pero quizá otra persona más piense lo contrario, creo que ese es el punto de dejar un mensaje claro. Es como si tuvieras en frente una pintura de Jackson Pollock y a un lado apareciera una ficha técnica sobre lo que debes sentir al verla”. “Si conectas con el público a un nivel emocional casi caótico, y tú te reconoces como tal, alguien que tiene miedos y sueños, creo que ese podría ser el mensaje, que a todos nos une algo y que nadie está solo, no eres el único, estoy contigo, te siento a través de un placer que todos tenemos y podemos disfrutar a diferentes niveles, la música. Es eso, una conexión involucrando sentimientos y placeres”.

Covereando a The Cure

Hace algunas semanas, Matt Berninger covereó una de las rolas clásicas en la discografía de The Cure, “In Bewtween Days” para una buena causa. Su versión apareció dentro de un compilado en apoyo a la organización Fair Fight, la cual incentiva el voto, donde además aparecieron músicos como R.E.M., Hayley Williams, My Morning Jacket, Jeff Tweedy y más, así que nos contó por qué eligió este temazo y qué es lo que significa para él.

“De hecho este cover lo grabé durante las sesiones de ‘Serpentine Prison’ y en ese momento sentí que no le hacía justicia del todo a la canción de The Cure como para ponerla en un disco, ‘In Between Days’ es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos y creía eso, que quizá podía hacerlo mejor. Pero la volví a escuchar y lo reconsideré, solamente cambiamos un par de cosas, en sí ya estaba terminada cuando se presentó la oportunidad de incluirla en esta iniciativa”. “No lo hice tanto por las elecciones que vienen, sino por el hecho de que creo que esta canción es muy buena y podría reflejar el ánimo o la situación de muchas personas al respecto sobre este tema del que creo que muchos estamos cansados. Siento que es muy política, ¿sabes? En el sentido de que puede ser la voz para quien lo necesite, una canción que conecta y que nos puede ayudar a comunicarnos entre nosotros.

Estados Unidos y los tiempos tan difíciles que están enfrentando

Por supuesto que como una persona del mundo y habitante de Estados Unidos, a Matt Berninger le preocupa lo que está pasando en su país. Es por eso que él mismo nos cuenta cuál es su visión sobre la situación actual de este enorme territorio, con una elección presidencial muy controversial en puerta y aunque muchos lo vean como un sueño, para el cantante la música es esencial para superar adversidades y una herramienta para motivar el cambio.

Creo que todos lo hemos visto en las noticias o la televisión y no llegan nada, ¿en realidad están dialogando? (hablando de los candidatos a la presidencia) Es ridícula la información y todo lo que está pasando alrededor, así que siento que la música en este momento es importante, es el único y más poderoso camino para conectar personas, con el lenguaje no lo puedes hacer tan bien.

Ver en YouTube

“Pero a la vez son tiempos extraños donde nadie se comunica con nadie del todo, y parece que lo que une a la gente es el miedo, el miedo está por todos Estados Unidos y aunque muchos han intentado a lo largo de los años hacernos cambiar de opinión casi de manera religiosa, la realidad es que no, el miedo está esparcido por cada lugar. “Las organizaciones de nuestro país están llenas de terror porque hay muchas ideas radicales que nos hacen sentir como si viviéramos en la época de Cristobal Colón, donde todos están divididos por sexos, razas, supremacía blanca, pura mierda que nos hace sentir miedo, casi como si se tratara de una película de terror. Estados Unidos, como región no puede hacer nada para salvarse, pero sí los ciudadanos, así que es importante que todos voten para cambiar esto.

Ver en YouTube

¿Qué es lo que opina Matt Berninger del rock actual?

Por supuesto que a Matt lo reconocemos por su trabajo con The National, con quienes lleva años dentro de la industria musical. Le ha tocado ver cómo han evolucionado géneros y tendencias, es por eso que su opinión sobre el rock en la actualidad va calada y garantizada. Y para sorpresa de aquellos que piensan que este género está muerto… el cantante siente que sigue más fuerte que nunca, gracias a los músicos de la vieja guardia.

“Crecí con el rock and roll y es parte de mi ADN, y tengo que decir que está más vivo que nunca aunque muchos no lo crean. En todos los géneros hay grandes artistas haciendo música increíble en estos momentos, el músico real es aquel que es capaz de reaccionar a lo que está pasando a su alrededor a través del arte, plasmándolo ahí. Por ejemplo, Public Enemy publicó un disco y aunque han pasado años en silencio, vuelven con un material donde muestran su perspectiva de lo que ellos ven en estos tiempos, o Nick Cave también recientemente grabó un álbum en vivo y es parte de eso, personas que son leyendas pero a pesar de quizá no tener la atención mediática están ahí, justo cuando más los necesitamos y eso creo que pasa con esta música (el rock)”.

Un disco reconfortante y optimista con el futuro

Ya para terminar pero no menos importante, le pedimos a Matt que describiera con una sola palabra Serpentine Prison, y para nuestra sorpresa fue muy atinado con lo que dijo porque escuchar las 1o canciones de este disco nos reconfortaron y eso es lo que el cantante quiere que todos los que lleguen a este material discográfico sientan, algo que por supuesto necesitamos en estos momentos tan caóticos que enfrentamos.