“Cosas de mi ADN musical provienen de los videojuegos”: Una entrevista con Mike Shinoda

Este 2020, a pesar de lo adverso que ha sido el panorama, la industria de la música no logró parar del todo. Si bien los conciertos y shows en vivo dejaron de existir de manera indefinida o como los conocíamos, es cierto que la cuarentena de este año provocó que muchos artistas invirtieran ese tiempo libre para crear nuevas cosas y explorar

Nuevos sencillos musicales, videos hechos en casa y hasta conciertos por streaming, son algunas de las cosas que la mayoría de los músicos han hecho durante su tiempo en aislamiento. Sin embargo, hay otros que también aprovecharon el encierro para probar maneras diferentes o poco convencionales de hacer música y al mismo tiempo, interactuar con sus fans.

Mike Shinoda comenzó a revolucionar la manera de hacer música

El más grande ejemplo de ello es Mike Shinoda, el cantante conocido por ser miembro de Linkin Park, quien este 2020 sorprendió a todos al volverse un miembro bastante activo de Twitch, la popular plataforma de transmisiones en vivo. Un lugar al que Shinoda entró con la intención de distraerse de la pandemia, y en donde terminó con tres discos repletos de material compuesto con ayuda de sus fans.

El pasado 18 de septiembre, Shinoda compartió Dropped Frames, Vol. 3, la tercera recopilación de las sesiones musicales que el cantante estadounidense ha realizado en Twitch desde hace meses y con el apoyo de una comunidad de seguidores, quienes lo han orientado a realizar algunas de esas canciones. Sino que se han convertido en un grupo donde puede hablar de cualquier cosa.

Aprovechando el lanzamiento de este nuevo material discográfico, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mike Shinoda, quien nos contó a detalle cómo ha sido crear música en Twitch, la razón por la que dicha plataforma se ha convertido en su favorita y también, el cómo visualiza el panorama de la industria musical a través de los videojuegos, donde ha comenzado a ganar terreno con shows virtuales.

La plataforma se ha convertido en su favorita por diversas razones más allá de la música

Mike Shinoda nos contó que llegó a Twitch luego de darse cuenta de que el servicio ofrecía más y mejores herramientas que Instagram y YouTube. Para su sorpresa, también encontró una comunidad abierta donde puede hablar de cualquier cosa sin el temor a un linchamiento mediático y siempre teniendo la seguridad de que sus mensajes no pueden malinterpretarse.

“Es un lugar más civilizado que cualquier otra plataforma de redes sociales en la que estoy…. siempre le digo a la gente en mi canal y en el chat que podemos hablar de racismo, podemos hablar de política, hablamos de salud mental, e incluso, hemos hablado de religión, tradiciones y cosas así.”, explica el cantante sobre la toxicidad que existe en internet.

“Puedo cometer errores… Pero, si haces ese tipo de cosas en Twitter, se te echan encima. Las personas vienen y te dicen: “¡Qué carajo, no sabes de qué estás hablando!”, son tan desagradables en otras plataformas”. reafirma. “Así que, prefiero utilizar Twitch porque es en tiempo real. Entonces, al menos para mí [me funciona] porque pueden ver la forma en que estoy diciendo algo, pero también para ellos, que simplemente hablan unos con otros”.

Mike Shinoda asegura que a comparación de otras plataformas donde las personas parecen atacar a otras sólo para generar una polémica o herir a quienes se le atraviesan en el camino de internet, en Twitch los usuarios son una comunidad establecida donde no ocurren muchas peleas. Razón por la que considera que la plataforma es mejor que otras redes sociales.

Y así fue como llegaron los volúmenes de ‘Dropped Frames’

Retomando la cuestión musical que ha creado en dicha red social, a pesar de que todo comenzó como sesiones diarias donde Mike Shinoda compartía el gusto por crear canciones, fueron los mismos fans plantaron en Shinoda la idea de materializar los trabajos musicales que había hecho en Twitch. Y es que de manera constante muchos seguidores pedían volver a escuchar las canciones que se habían creado en sesiones anteriores.

“Solo quería que (las canciones) estuvieran disponibles para que los fanáticos las escucharan cuando ellos lo quisieran. Yo continuaré publicándolas, publicando más volúmenes de lo que está sucediendo en este momento”, mencionó Mike Shinoda sobre las rolas que ha creado junto a su comunidad de Twitch, que no es muy grande pero sí muy fiel.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Ver en YouTube

Aunque el cantante tiene planeado sacar más contenido similar próximamente, por ahora sólo lo hará de manera digital, ya que sabe que su comunidad en Twitch aún no es muy amplia como para lanzar discos o vinilos que se vendan como lo harían si no hubiera una pandemia. Pero eso no parece molestarle.

“No es una comunidad muy grande. Es muy agradable tener esta comunidad de calidad, que está participando en las calles. Porque cuando las estoy haciendo (las canciones), ellos ven cómo funciona, la manera como trabajo, estoy seguro de que lo saben, pero eso se da con muchas de las transmisiones de música”, indica el cantante hablando sobre las recompensas virtuales que le brindan sus fans con las sesiones.

Mike apoya a sus fans tanto como ellos lo apoyan a él

Los seguidores de Mike no sólo se conectan y hacen peticiones de canciones que les gustaría que el cantante cree en internet. La conexión artista-fan es tan grande y tan especial, que incluso algunos de ellos han logrado colaborar en los materiales que Shinoda creó en los últimos meses. Como ocurrió con su primer disco de Dropped Flames.

Como recordarán, en Dropped Frames, Vol. 1, Mike Shinoda invitó a varios fans de todo el mundo a participar en la canción “Open Door”, una en la que la voz de siete personas consiguieron estar incluidas. Aunque ninguno de ellos es un cantante reconocido, Shinoda sabe la importancia que esto tiene en las carreras emergentes de cada uno de ellos:

Muchos de los participantes de hecho son cantantes profesionales, solo que no son muy reconocidos. Son cantantes que no han firmado [con un disquera], otros más aspiran a convertirse en músicos profesionales, mientras que otros tantos, aseguran que tienen toda su música en diferentes plataformas, como en YouTube y probablemente SoundCloud, en algunos casos también puedes encontrar algunas cosas en Spotify y Apple Music. Pero, si esto llega a cien vistas o mil vistas, esto se convertirá en una plataforma más grande para ellos y les ayudará a obtener un poco de reconocimiento. Ojalá que ellos logren llamar la atención y puedan crecer a partir de ahí.

Ver en YouTube

La relación que Mike Shinoda y su música tienen con los videojuegos

En los últimos meses hemos sido testigos de cómo la industria de los videojuegos y la música ha comenzado a unirse. Algo que ha dado paso a conciertos virtuales en juegos populares como Fortnite, donde ya han desfilado varios artistas como Steve Aoki, Deadmau5, Dillon Francis, Travis Scott, entre otros.

Aunque para muchos es un poco extraño ver cómo estos dos mundos se fusionan, para Mike Shinoda los videojuegos siempre han sido una parte importante dentro de su vida musical:

“Yo probablemente tenga como diferentes formas en que veo la música y las cosas que aprendí sobre cómo acomodar las notas [musicales] y esas cosas. Y algunas de las cosas que son parte de mi ADN musical, provienen de los videojuegos que jugué con anterioridad”, indica.

‘Mario Bros’, ‘Super Mario’, ‘Metroid’, ‘Zelda’, ‘Grand Theft Auto’ y otros son los títulos donde Mike comenzó a descubrir la conexión que hay en la música y los videojuegos, una que este año ha evolucionado al punto de que los conciertos virtuales son una realidad. Una que aparte tiene gran demanda dentro de ambas industrias debido a lo innovadora que es:

“Cuando veo a alguien haciendo cosas nuevas todo el tiempo, para mí es un gran trato para hacer cosas naturalmente impredecibles, y considero que eso es muy emocionante. Es casi como una versión rara del jazz o algo así, ¿sabes a qué me refiero?”, menciona Shinoda.

“Es como si todo se tratara de la improvisación. Entonces, si estás haciendo algo desde cero, aunque tengas tus propias reglas, tu propio estilo para hacerlo y tienes que hacerlo en una sola estructura, sigues teniendo nuevas ideas, para tener un lugar para crear una interacción emocionante.”.