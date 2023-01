En un concierto que será imperdible por la reunión de dos grandes, Def Leppard y Mötley Crüe llegan al Foro Sol el sábado 18 de febrero (ACÁ les contamos todos los detalles). Estamos ansiosos por ver a ambas bandas, pero tuvimos la oportunidad de platicar con Phil Collen, guitarrista de la agrupación británica y uno de los más icónicos del glam rock, que ha creado riffs legendarios solos pegadorsísimos y que también le ha hecho a los vocales de apoyo y composición de letras junto a Joe Elliot.

Como un aficionado absoluto a la música, Phil nos mostró su equipo para grabar en casa –pues actualmente reside en California– y nos platicó cómo ve las cosas en el mundo musical hoy en día. Por si esto no fuera suficiente, nos dio bastantes detalles sobre las sorpresas que traen preparadas para este show que nos tiene muy emocionados, así que aquí les dejamos nuestra plática con Phil.

Phil Collen de Def/Foto: Getty Images

Platicamos con Phil Collen de Def Leppard sobre su show en México y mucho más

Sopitas.com: Hola Phil, gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros.

Phil Collen: “Es un placer, ¿Cómo están?”.

Sopitas.com: Bien, ¿Tú?

PC: “Maravilloso, ¡Es mi cumpleaños hoy! Estoy siendo flojo”.

sopitas.com: ¡Feliz cumpleaños! Es un honor hablar contigo. Es un privilegio que la presentación el Foro Sol en febrero es el inicio de la gira mundial en Latinoamérica con Mötley Crue, respecto a eso, sin arruinarnos la experiencia, con casi seis años de ausencia en México: ¿Cuáles son algunas de las principales sorpresas o cambios que el público puede esperar de este show?

PC: “Pienso que como hemos estado ausentes por tanto tiempo por COVID hay un poder distinto en la presentación, más energético. El show es mejor, somos mejores cantantes, mejores intérpretes. Esto viene con que si tocas todo el tiempo, estos son algunos de sus efectos secundarios. De lo que nos dimos cuenta en el tour en Estados Unidos, tuvimos una reacción muy entusiasta. México, en especial la Ciudad de México, siempre ha sido uno de los mejores públicos en el mundo, estamos muy ansiosos, será asombroso. Cantamos mejor, tocamos mejor, la tecnología, las luces, los láseres, todo. Esperamos algo fenomenal de México”.

Foto: OCESA

Sopitas.com: Esperamos mucho el show. Def Leppard suele hacer covers de otras bandas, ¿Cómo eligen las canciones para hacer un cover, un popurrí o una versión acústica? ¿Cuál es el proceso?

PC: “Solo surge de vez en cuando, alguien sugiere algo, puede ser quien sea, ¿Sabes? Hicimos una canción de Depeche Mode (“Personal Jesus”), Vivian sugirió eso. Escuchamos esa canción diario en el soundcheck porque Ronan, nuestro tipo de sonido, la reproduce en el audio y dijo: “Esa sería una buena canción.” Dijimos “Sí, genial.” Y la grabamos. Así es como surge, si alguien es un fan o piensa que podemos hacer una buena versión”.

Sopitas.com: El nuevo disco Diamond Star Halos mantiene la energía clásica de Def Leppard, pero ¿Cómo vino “This Guitar” a su mente y cómo fue trabajar con Alisson Krauss para ésta canción?

PC: “Hay una historia graciosa acerca de eso. Tenía diecisiete o dieciocho años, la escribí con mi amigo, sí hace dieciocho años, C.J. Vanston, que es un productor, tecladista, y todo. Tina Turner, Dolly Parton, todo. ¡Prince! Ha tocado con Prince, ha hecho todas estas cosas. Así que, escribimos esta canción, y Joe dijo: ‘Amo esta canción’. Por años ha estado diciendo: ‘¿Podemos hacerla?’. Sonaba un poco a country, y de vez en cuando pensábamos: ‘¿Qué tal ahora? Sigue sonando country’. Cuando comenzamos a darnos cuenta que estábamos grabando un álbum, y toco todas mis guitarras y vocales justo aquí, de hecho, estoy sentado frente a mi computadora en casa. Joe dijo: ‘¿Puedes hacerme un demo de esa canción para que pueda cantarla? Sonará diferente, no sonará tan country'”.

“Así que la hicimos, y sonó asombrosa, y luego, completamente por coincidencia, nuestro manager estaba hablando con el manager de Alison Krauss y Robert Plant estaba hablando con Joe, y empezaron a hablar sobre que Alison Krauss es fan de Def Leppard, y le dijeron: ‘¿Quisieras hacer una canción del álbum como invitada?’ y ella dijo: ‘Sí’, nosotros contestamos que en dos canciones. Estábamos intentando de separarnos del country, y de pronto, ella la tomó y la hizo más… Ella es bluegrass, así que es una cosa distinta. Ella es la cantante más asombrosa allá afuera, es increíble. Y ella y Joe suenan asombrosos juntos. Fue gracioso como surgió, y como dije, fueron diecisiete o dieciocho años en la elaboración, algo que no pensamos estuviera bien para Def Leppard, terminó siendo con esta estrella del country y bluegrass haciendo los vocales con Joe. La amé, amé como resultó y gracias de nuevo porque les gustó”.

Sopitas.com: ¿Cómo te vino la idea de escribirle a tu guitarra y no a un interés romántico o a alguien más?

PC: “Bueno, C.J. es un tecladista y pianista brillante y cuando comenzamos, tenemos estas discusiones aún, lo ví el otro día, tenemos estas discusiones filosóficas acerca de la vida y todo. Él tocó para Dalai Lama y Muhammad Ali y escribió una pieza para ellos. Siempre hablamos de eso y qué pasó con nosotros más jóvenes. Nos adentramos en la música y empezamos a tocar nuestros instrumentos y se transformaron como una entidad, un espíritu que nunca te dejaría. Si te sentías triste o bien, como te sintieras, podías incorporar la guitarra o teclado o la entidad musical, el espíritu”.

“Es como el arte, todo tipo de arte. Puede ser la poesía, la pintura, hay algo sobre ella que te invita, es como una entidad viva y que respira. Es sobre lo que trata la canción, sobre supongo que es un espíritu que no te deja, el sentimiento que está contigo todo el tiempo. La guitarra es obviamente más sexy que un teclado o que un piano, así que la hicimos sobre la guitarra. ‘This Piano’, pues sí, puedes hacerlo pero no suena también como ‘This Guitar'”.

Foto: Getty Images

Sopitas.com: Def Leppard nunca ha descansado en más de cuarenta años, se han mantenido juntos. Durante el encierro: ¿Cómo lograron mantener intacta la fuerza creativa?

PC: “Fue lo opuesto, nos sentimos realmente inspirados y nos inspiramos el uno al otro, nos emocionamos mucho sobre estas canciones. Ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo un disco. Y le envié una idea a Joe, creo que fue “Open Your Eyes”, el coro, y el me dijo: ‘Si cambias esta pequeña parte yo puedo cantar una gran idea que tengo para el verso’. Lo hice y en dos días teníamos esa canción. Él estaba en Irlanda, yo en California, y nos mandábamos ideas el uno al otro, los demos terminaron en el álbum, mi guitarra original, algunas de mis partes vocales originales. Nos emocionó e inspiró mucho. Y creo que eso fue lo que lo hizo, y cuando se lo pusimos al resto del grupo, ellos se inspiraron”.

“Tenemos una meta: ser como Queen o los Rolling Stones o ambos. Lo que Queen haría si alguien tenía una idea para canción, toda la banda pondría el cien por ciento. Si Freddie Mercury escribió “Bohemian Rhapsody”, no quitaría a los demás del camino, todos pondrían el cien por ciento. Eso es lo que pasó con nosotros en este álbum. La gente solo ponía ideas en la estructura de la canción y era como ‘¡Wow, obtuviste la mejor versión de Def Leppard!’. Así que pienso que nos inspiró a todos y especialmente, no teníamos la intención de grabar un álbum, pero cuando nos dimos cuenta que era lo que teníamos, lo hizo inclusive más especial. Amamos el proceso de este álbum, fue asombroso, esa energía se traduce en el show en vivo”.

Sopitas.com: Como un guitarrista, ¿cómo trabajas en las guitarras a distancia de los demás?

PC: “Uso esta cosa llamada Guitar Rig, y es un software, literalmente me conecto, en esta computadora desde la que les estoy hablando donde hice el disco completo (‘Diamond Star Halos’). Me conecto, tengo algunos preestablecidos que hice en dos mil once, y estoy usando los mismos sonidos, solo uso diferentes guitarras”.

“Sé que es un desastre aquí, pero tengo esos altavoces, tengo unas pocas guitarras, y es básicamente eso. Hago eso, y es el cielo para tocar la guitarra. Solo me conecto y no debo preocuparme de conseguir el sonido, porque ya está ahí, creo pistas de batería, uso loops y combino todo y consigo un sonido asombroso. Eso es lo que lo comienza, se lo mando a Joe y a Ronan, nuestro productor y él lo hace mejor, mejora la batería, y al final entra Rick y cambia y pone remates. Todos se involucran y es iniciarlo e inspirarse en primer lugar”.

Foto: Getty Images

Sopitas.com: Se cumplen 30 años de Adrenalyze, ¿Cómo ves esos álbumes ahora? ¿Piensas en ellos? ¿Los tocas y piensas qué hubieras hecho distinto?

PC: “Lo pienso. Todo artista siempre piensa: ‘Deseo que hubiera hecho esto, que hubiera cambiado eso’, pero me gusta el hecho de que son una cápsula del tiempo, son casi como una máquina del tiempo. Son relevantes. Hicimos ‘Adrenalize’ y el siguiente álbum fue ‘Slang’, y amo también ese álbum, pero no hubiera pasado si no hubiéramos hecho ‘Adrenalize’. Creo que cada álbum es un es una tónica, un tipo de respuesta al álbum que hicimos antes. Para nosotros, es importante y emocionante cambiarlo un poquito, esos dos álbumes son drásticamente distintos”.

“‘Adrenalize’ es un poco extraño, porque acabábamos de perder a Steve, tenía cierta tristeza. No puedo explicarlo, pero definitivamente había tristeza, teníamos que reproducir sus partes que habíamos hecho en los demos y todo eso. Salió en un tiempo muy extraño, salió y fue número uno en Estados Unidos por seis semanas le fue muy bien, fue nuestro álbum más grande en muchos países. Son tres álbumes: ‘Pyromania’, ‘Hysteria’ y ‘Adrenalize’, todos tienen un sonido similar. Pienso que por eso cuando hicimos ‘Slang’ lo hicimos muy distinto, porque era una trilogía y ‘Adrenalize’ fue el último de los álbumes que sonó así”.

Sopitas.com: ¿Hay alguna banda contemporánea o proyectos o inclusive guitarristas que te parezcan sobresalientes? ¿Por qué?

PC: “Sí hay, pero tiendo regresar a Jimi Hendrix y cosas así, obviamente amo a Joe Satriani ,es asombroso melódicamente. Y Jeff Beck, regreso a reproducir algo de su trabajo. Solo diferentes etilos y me gusta mucho el jazz, blues y rock viejo. Hasta funk y soul de los setentas, amo eso. Así que, es un constante bombardeo de esto, tengo playlists que creo y son realmente diferentes. Me acabo de meter en esta cosa de jazz lo-fi, que es extraño, es algo realmente relajado, con jazz en el fondo, mucho groove, solos brillantes, tiene metales o piano. Cambia todo el tiempo y estoy en el glam rock por un tiempo, pero ahora mismo, siempre estoy escuchando, hay artistas asombrosos afuera, pero por el momento principalmente estoy escuchando lo viejo, es de donde tomo inspiración”.

“Hay algo sobre la industria, que es difícil producir artistas, porque creo que la motivación para ser músico, es muy diferente a lo que era antes. Es muy distinto decir Bob Dylan, los Beatles, Jimi Hendrix, estaban intentando crear algo, y ahora hay una motivación ligeramente distinta, hacerlo, lograrlo, ser grande, o ser relevante. Y lo entiendo, todos queremos algo de eso, pero ha cambiado un poco, y creo que lo escuchas en alguna de la música. Hay grande cosas, hay grandes híbridos, hay gran R&B, hip-hop, mixes, que son maravillosos. Y hay gran rock, pero poco, aún no escucho algo como cuando escuchas a Zeppelin por primera vez y dices: ‘Woah'”.

Foo: Getty Images

Sopitas.com: Gracias Phil, te veremos en febrero, estamos ansiosos.

PC: “Yo también, sé cómo es el público en México, siempre es como: ‘Wow!’. Así que siempre esperamos eso, ¡Los vemos ahí!”.

Recuerden que Def Leppard y Mötley Crüe se presentarán en el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 18 de febrero de 2023 y en el Estadio Banorte de Monterrey el martes 21 de febrero. Si todavía no tienen sus boletos, pueden comprarlos POR ACÁ.