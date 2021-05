“Me siento muy orgulloso de este disco” Una entrevista con Royal Blood

El 2021 nos ha traído un montón de regresos musicales que esperábamos con muchas ansias. Un montón de bandas aprovecharon este paro de conciertos, giras y festivales para planear los siguientes pasos en sus carreras. Sin embargo, y contra todo pronóstico, uno de los combos más poderosos de la actualidad anunció con bombo y platillo que volvían para entregarnos un nuevo material discográfico, por supuesto que hablamos de Royal Blood.

En 2017, Mike Kerr y Ben Thatcher estrenaron su segundo álbum de estudio, How Did We Get So Dark?. A partir de ese momento salieron de gira para promocionarlo por gran parte del mundo por supuesto que México no estuvo incluido en donde incluso compartieron escenario con Queens of the Stone Age. Pero después de que se acabaron los shows, ambos pasaron por un proceso de cambio y se detuvieron por completo durante un buen rato.

Royal Blood regresa con ‘Typhoons’

Afortunadamente y luego de un enorme proceso creativo, Royal Blood por fin regresó este 2021 con un nuevo disco, Typhoons. Aquí, la banda británica nos muestra una parte mucho más divertida y bailable, aunque claro, no dejan de lado ni mucho menos dejan de lado ese sonido crudo y distorsionado que tanto los ha caracterizado desde su debut en 2014. Sin duda, uno de los álbumes del año y que dividió opiniones.

Aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, tuvimos chance de platicar con el vocalista y bajista del dúo, Mike Kerr. Para que se den una idea,

El camino hacia una nueva etapa

Como mencionábamos antes, el camino que Royal Blood tuvo que pasar para grabar su tercer álbum de estudio no fue cosa fácil. De entrada, evolucionaron como músicos y a nivel personal, tuvieron que pasar por un montón de cambios, siendo uno de los principales que Mike dejara de beber. Pero a pesar de eso, en un principio las cosas no fluían como ellos querían, es por eso que tardaron tanto tiempo en lanzarlo a todo el mundo.

“Fue un largo camino. Creo que estuvimos de gira durante dos años por nuestro segundo disco y ya no podíamos carburar al final, estábamos muy cansados. Luego nos pusimos a trabajar pero no fue de inmediato, realmente no teníamos como… mucha energía o inspiración, ¿sabes? Fue una cosa muy extraña y creo que, amo a Ben, pero pasamos el primer año escribiendo o lo que sea, solo tratando de ver hacia dónde ir y navegar.Realmente no aprendimos ni sentimos nada nuevo (…). Y sí, lo primero que hice fue ‘Trouble’s Coming’ y fue como ‘ajá, lo tienes, aquí vamos’ y una especie de punto de inflexión en nuestra dirección donde nos sentimos emocionados e inspirados”.

Un disco que enorgullece a la banda

Luego de obstáculos personales y bloqueos creativos, Royal Blood comenzó a tener ideas y a componer rolas con cierta facilidad. El resultado de todas estas sesiones es Typhoons, un disco en el que nos muestran que han cambiado para bien, incorporando al sonido de este combo y a su manera, ritmos influenciados por la electrónica francesa. A pesar de que algo se escucha diferente en este álbum, Mike está muy orgulloso de lo que Ben y él crearon.

“Estoy muy orgulloso de ello. Sí, quiero decir, obviamente soy parcial, pero no puedo creer cuánto pusimos en él, ¿sabes?, no hay una canción que quiera saltar o que me haga dormir. Al escucharlo me siento increíblemente orgulloso. Todavía tengo el mismo nivel de emoción en torno a las canciones y no me siento, no estoy cansado de ellas, no estoy harto de ellas”.

Si quieren conocer más detalles de Typhoons, el nuevo disco de Royal Blood, la superbanda que armarían con músicos legendarios y mucho más, no se pueden perder la plática que tuvimos con Mike Kerr. Ah, por cierto, también nos dijo por qué no han venido a México y las posibilidades de que vengan a nuestro país una vez que la situación de la pandemia esté controlada. A continuación les dejamos la entrevista completa: