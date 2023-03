La industria de la música evoluciona en muchos sentidos. Y uno de ellos, es la profesionalización y la apertura de algunas profesiones técnicas que –de manera errónea– tenían un estigma masculino. O que en tiempo pasado, solían ser más ‘dominadas’ por hombres… Por ello, lo que ingenieras de audio como Samantha Ambrosio Fulop han hecho es más que sobresaliente.

“No sé de dónde vino, pero siempre recuerdo que en mi casa siempre hubo un piano bellísimo como de 1930, porque mi mamá tocaba piano de niña. Por ese lado materno, la música tuvo mucha presencia en mi casa“, nos platica en entrevista para Sopitas.com.

Samantha Ambrosio. Foto: vía Facebook/Cardiel.

La música siempre ha estado presente para ella. E incluso antes de convertirse en ingeniera de audio, profesión que la ha llevado a trabajar para artistas como Little Jesus, Moenia o Belinda, ella ha sido reconocida por su vibrante manera de tocar la batería en la banda Cardiel. Una rifada total en el drumkit, sin duda.

Samantha Ambrosio y el amor tocar la batería

“Le pedía ollas a mi mamá o cualquier cosa que sonara percusiva; desde ahí me comenzó a gustar mucho la onda de las percusiones“, nos cuenta Samantha Ambrosio recordando su niñez y el amor que desde bien morrita profesó por el ritmo y la música.

Ella nació y creció en Venezuela, donde dio sus primeros pasos en un pequeño grupo conocido como Parrandita, que como dicta la costumbre de otros grupos en aquel país, se juntaba a cantar canciones navideñas al estilo de la gaita. Samantha Ambrosio tocaba el tambor en ese grupo, y así reconoció que quería dedicarse a la batería.

“Lo de la batería no sé de dónde salió… pero comencé a tocar tambor y comencé a meterme en ese mundo percusivo y de ahí, siempre quise un batería. Siempre era complicado porque yo era la niña de la casa y mi papá no entendía por qué yo quería una batería“, cuenta Samantha.

Imagen de Samantha Ambrosio. Foto: vía Facebook/Cardiel.

Sí la han visto tocar la batería alguna vez, ya conocerán el calibre de la ejecución de Samantha Ambrosio. Y quienes aún no la hayan visto pegarle a las torales y platillos, se encontrarán con una poderosa baterista de esencia punk con influencias de dos de los bateristas de rock más conocidos de la historia.

“Mi primera influencia fue, no es muy enérgica que se diga, pero en mi casa escuchaba mucho a The Beatles y Ringo Starr. Ya así con más energía, John Bonham de Led Zeppelin o Dave Grohl cuando estaba en Nirvana“. También nos cuenta Samantha de su gusto por cómo toca la batería Joey Santiago, ex Queens Of The Stone Age y actual batero de The Bronx.

Samantha Ambrosio y Cardiel

Con la batería como su instrumento predilecto y luego de darle a la música con otros proyectos, Samantha Ambrosio pronto emprendió su viaje a la Ciudad de México para establecerse y formar la banda Cardiel, esto junto a su amigo y guitarrista Miguel Fraino, también de Valencia, Venezuela.

“Nace Cardiel como una idea de hacer música de videos de patinetas… En ese momento, yo tenía otro proyecto y Miguel también, pero nos dimos cuenta que funcionábamos como banda“, relata Ambrosio. Quienes sean más afines a la escena del skate en México, conocerán bien a Cardiel. “Crecimos mucho en los skate parks de la Ciudad de México…”, dice Samantha.

Y es que si de alguna manera podemos medir lo enérgica y poderosa que es una banda de rock, punk o lo que sea, es precisamente sintiendo si su música encaja en un video de skate… Y así pasa con Cardiel, quienes luego de ganarse un reconocimiento en México que los ha llevado a tocar en festivales como Hell & Heaven, ahora están en Estados Unidos llevando su esencia fuzz por todos lados.

Más allá de los estigmas en la Ingeniería de Audio

Samantha Ambrosio, como les decíamos, no solo es una baterista muy rifada; es también una de las ingenieras de audio más reconocidas en la escena mexicana. Ella expresa que se especializa en las presentaciones en vivo, manejando monitores y sistemas de PA sobre todo.

“Yo lo veo como que estás con 10 músicos y estás mezclando 10 PA’s distintos, entonces eso es como meterte en la cabeza de cada uno para conocer sus gustos. Es un poco psicológico en ese sentido…”, nos platica Samantha al tiempo que nos dice que algo que le gusta de ese trabajo, es cuando debe resolver problemas técnicos sobre la marcha; darle gusto a los músicos.

Samantha mientras trabaja en un escenario. Foto: Cortesía.

Sin embargo, a pesar de ser hoy en día una reconocida ingeniera de audio, Samantha Ambrosio aclara que no fue algo sencillo al inicio. Sobre todo porque dicha profesión, de carácter técnico, tiene ese estigma –evidentemente equivocado– de que es más un ‘trabajo de hombres’.

“Estamos hablando de hace 12 años cuando inicié profesionalmente en México… Sí, al principio había menos mujeres y estaba ese estigma de que tú llegabas y sin conocerte, veías las actitudes y cómo se comportaban contigo tipo: ‘es mujer, ¿qué hace aquí? No sabe nada’. Te ponen etiqueta”, recuerda Ambrosio sobre la época en que empezaba a prepararse en esta carrera.

“Siempre hay un poco o bastante de ignorancia, y como hay un mundo dominado por hombres, era real que te vieran extraño“, agrega. La cosa es que, al final, con la convicción de lo que quería hacer, no se dejó intimidar por el estigma. Y nos da otro ejemplo de cuando ella tomaba clases.

“Cuando yo estaba, diría que habría un 98% de hombres. Si era una clase de 20 alumnos, con suerte estábamos otra chica y yo… Ahora en los cursos con marcas, no está 50 y 50, pero se está balanceando mucho más. He notado muchísimo el cambio de que hay más mujeres…” Samantha Ambrosio para Sopitas.com

Imagen ilustrativa. Foto: Cortesía.

¿Por qué ha crecido la cantidad de mujeres que se dedican a la ingeniería de audio?

Para Samantha Ambrosio Fulop, que haya más mujeres dedicándose a esta carrera, es algo que la alegra. Y esa es una buena sensación si partimos del hecho de que incluso, la sociedad está cambiando de a poco. Ella pone el ejemplo de su papá, que aunque lo considera como una persona muy conservadora, él siempre la apoyó en su carrera.

“Creo que a nivel de sociedad de familia está eso de ‘ese es un trabajo para hombres’ o ‘¿qué vas a hacer tú ahí?’. De por sí ya tienes esa barrera y crees que es complicado o que no lo vas a lograr, pero no. Entre más enfocada estés, más lejos vas a llegar“, menciona Samantha.

Samantha detrás de las consolas. Foto: Cortesía.

Este crecimiento de que cada vez más mujeres se interesan en la ingeniería de audio, lo ve reflejado en el hecho de que a ella misma padres de familia le preguntan sobre su carrera. Y al mismo tiempo, atribuye dicho crecimiento a que la carrera se ha profesionalizado mucho más.

“Me ha pasado que se me acercan niñas o padres para preguntarme cómo me metí en esto… También la carrera de Ingeniería de Audio se ha vuelto muy popular, porque ya no es algo empírico. No estás haciendo un curso; estás haciendo una carrera y vas a obtener un título”, dice Samantha Ambrosio, con un último consejo para aquellas que quieran dedicarse a esto también:

“Si se lo proponen para su vida, capacítense mucho. En este ámbito del audio en vivo siempre hay que estar actualizado, las herramientas están ahí porque hay mucha información todos los días… No les diría que no agarren cualquier trabajo, pero la experiencia tiene mucho valor. Y sobre todo, que tengan mucha actitud sobre todo porque te podrás encontrar con estas personas que tienen estigmas aún; no te lo tomes personal y demuestra que sabes hacer tu trabajo” Samantha Ambrosio para Sopitas.com

Cardiel. Foto: vía Facebook de la banda.

Samantha Ambrosio nos promete que una vez que termine su gira con Cardiel por Estados Unidos, vendrán a México para rifarse algunos shows. Esperemos que no tarden mucho y que la sigan rompiendo en grande.