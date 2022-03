Sexy Zebras lanzan ‘Calle Liberación’ y nos hablan de un nuevo comienzo con este disco

El rock en España sigue sonando fuerte y tiene en los Sexy Zebras a una de sus bandas actuales más importantes… y ellos están de regreso. El grupo ha superado una crisis de la que no cualquiera se repone: la salida de su baterista original, la pandemia y en medio de todo eso, reencontrarse con la creatividad para volver a la carga con un nuevo material discográfico.

Bueno, pues finalmente está aquí y ya lo podemos escuchar. Se trata de Calle Liberación, un álbum que hace referencia a la vialidad donde los integrantes crecieron durante su infancia y juventud en el barrio de Hortaleza, esto en Madrid. Y es que el disco es justamente una especie de reencuentro consigo mismos, con la autorreflexión y se siente como la búsqueda de la identidad que se creía perdida; un proceso del que ninguna persona es ajena en ciertos pasajes de la vida.

Por acá, nos sentamos a charlar con el guitarrista José Luna y su hermano Jesús, nuevo baterista de la banda, sobre todo lo que hay alrededor de su nueva entrega, el cuarto de su discografía.

El concepto detrás de ‘Calle Liberación’

Como dijimos, los Sexy Zebras vienen de un proceso complicado rumbo a su nuevo disco, el ya mencionado Calle Liberación. José Luna, guitarrista de la banda, nos platica un poco sobre todas estas experiencias significativas que poco a poco moldearon el concepto del nuevo material. A grandes rasgos, se trata de un nuevo comienzo; hacerlo mejor y continuar.

“Realmente después de muchos años de carrera, como banda llegamos a un colapso de éxtasis. Es muy arquetipo de las bandas de que sigues, te destruyes, te renuevas o mueres. Un momento determinante fue cuando Samuel [exbaterista] decidió abandonar la banda y en ese momento llegó Jesús que es mi hermano. También por eventos de nuestras vidas personales, nos vimos otra vez en casa de nuestros padres, que viven en esta calle de Madrid llamada ‘Liberación’ y aquí nos hemos criado Jesús, Gaby [vocalista] y yo. De pronto, esto fue un guiño del destino de decir: ‘chavales, esto ha vuelto a empezar’. Era un poco no sé si cómico o dramático… En ese momento de dudas, ese título [Calle Liberación] nos sirvió de ancla para decir que esto ha significado para nosotros más un lugar metafórico y metafísico de decir ‘oye, solo tienes que hace una canción mejor’, como dice ‘Hey Jude’ de The Beatles”.

Por su parte, Jesús cuenta que se encuentra en un punto en el que no ha podido procesar con enorme detalle todo el concepto del disco y lo que hay detrás. Todo se ha dado tan rápido y tan fluido que se ha dedicado más a disfrutarlo que a pensarlo con detenimiento. Y lo entendemos: este tipo de experiencias. a veces, es mejor vivirlas que pensarlas de más. Pero dentro de todo, el proceso de conformar la banda con su hermano y Gaby, el vocalista, ha sido algo genial.

“La verdad, es de eso que no he tenido tiempo de pararme a pensar porque ha sido muy orgánico. Yo los conozco de siempre, me encantaba mucho lo que hacían con toda esa energía, con ese descaro que me encantaba. De repente, de un día para otro, fue una sorpresa… a mi hermano lo veía que estaba bien o que estaba mal, se notaba ya cansado. Llegó un momento en que me plantean que Samuel ha dejado la banda y quieren probar conmigo. Personalmente, me pillaban en un punto muy parecido al de ellos y la verdad, en cuanto me lo dijeron, se me encendió algo dentro muy bonito. Fue un proceso super orgánico y ha sido un proceso de adaptación muy fácil entre comillas, pero ahora lo veo para atrás me río de mí mismo. Al final es una montaña rusa de emociones de tres personas haciendo música y entendiéndonos”.

Las historias de la calle y la sensación liberadora interior

Si han escuchado los discos anteriores de Sexy Zebras, hay una remarcada sensación de irreverencia, agresividad espectacular, furia y euforia. El nuevo disco recoge todos esos aspectos que han caracterizado a la banda con los años, pero ahora los amplifican desde la autorreflexión y la introspección. Luego del complicado momento, el disco se siente como algo liberador al interior de cada uno, dice el guitarrista.

“Creo que hay algo en el disco muy descarado que es como romper el romanticismo del niño. De pronto es darnos cuenta que somos adultos, que la banda y la idea de amigos se desvanece y decir: ‘hay vida más allá de la muerte y de la melancolía de volver al sitio donde empezó todo’. Es volver a ser inocente pero habiendo perdido la inocencia. Sí ha habido un reto porque Sexy Zebras, como cualquier individuo en su proceso como ente, de pronto te das cuenta que te pones varios trajes y de pronto el espíritu te está diciendo algo como: ‘joder, ya no te siente tan bien ahí o te sientes atrapado’…. Había un reto importante porque no nos habíamos abierto a nosotros mismos a enfrentarnos musicalmente contra todo un cúmulo de emociones que no habían sido depuradas. Este disco hay una sensación más como de liberación interior”.

El baterista Jesús recoge un poco esas mismas sensaciones sobre darse cuenta sobre la perdida de inocencia, pero detalla también la emoción de regresar a esa etapa donde uno hace música por disfrutar, más que otra cosa. Y la vida es así: un círculo en el que experimentas muchas cosas y es válido regresar al inicio para redescubrirse.

“Es una sensación guapísima porque después de llevarte un batacazo y haber perdido esa inocencia, es volver a decir: ‘estamos regresando a cuando éramos niños y no te ponías barreras’. Me refiero a cuando hacías las cosas simplemente porque te gustaban…. A veces, la vida da la sensación de que está siendo como círculos; sales de un punto, te pegas un viajazo que lo flipas y al final dices: ‘joder, he vuelto al mismo sitio’. Solo que todo lo que has vivido te hace enfocarte de otra manera. “Todo ese romanticismo que hay se mira desde un punto de vista muy sano y honesto. Eso es lo que hacen que esta canciones; ha sido como vaciarnos y es increíble la sensación que uno tiene. Le está llegando muy bien el mensaje a la gente. Se trata de dejarse ser. En el discurso del disco y de las letras, la sensación son todo diálogos con uno mismo y con el individuo…. no cargarle el muerto a los demás”.

La relación de Sexy Zebras con México

En España, Sexy Zebras es una de las bandas de rock más reconocidas del momento, pero ya desde años han traído su trabajo a México. Aquí, tiene una buena base de fans que en cada visita los respaldan y así lo recuerda José, quien hace memoria de todas esas veces que han tocado desde el afamado tianguis del Chopo hasta el mismísimo Vive Latino. Jesús por su parte, no ha venido al país, pero se dice emocionado ya que ha escuchado grandes cosas del público mexicano.

Como sea, ellos tiene la mira puesta en venir al país tan pronto como sea posible. Y sí: seguramente los veremos convocando a todos esos fans que los siguen a todas partes y a otros más que seguro se unirán a este viaje con el nuevo disco.

“José: México para nosotros es una tierra que nos ha conformado. En Sexy Zebras siempre ha habido un impulso de trascender barreras y sentimos una conexión con la tierra latinoamericana. Hay algo que sentimos que hay que unir. Sentimos que ahí, hemos tenido el recorrido que ha tenido que hacer cualquier banda independiente de la escena mexicana; tocamos desde el Chopo hasta el Metro San Lázaro, hemos hecho Imperiales, Cara Duras hasta el Vive Latino… es un orgullo de sentirnos parte de la escena del país y al mismo tiempo, es un país que no ha aportado confianza y amor”.