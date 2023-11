Lo que necesitas saber: Soccer Mommy forma parte del Corona Capital 2023. Checa nuestra entrevista con Sophie Allison, la compositora detrás de este proyecto musical.

La sensibilidad del artista musical llega a ser compleja y Sophie Allison, mejor conocida como Soccer Mommy, lo entiende bien. Pero no en estos sentidos del ‘poeta maldito’ o de ‘genio incomprendido’ como tal, que de por sí llegan a ser pretenciosos. En entrevista, ella nos cuenta que, desde su punto de vista, esa sensibilidad llega naturalmente. “Va y viene”, agrega.

Fue en 2022 cuando lanzó el Sometimes, Forever, que es su tercer disco en forma, aunque en realidad tiene un sinfín de EP’s y demos que sorprenden por la gran cantidad de material que ha lanzado con tan solo 26 años de vida. Y todo ese repertorio musical es la prueba de la sensibilidad artística de una compositora cuyo proyecto sigue creciendo enormemente.

Sophie Allison es mejor conocida como Soccer Mommy. Foto: vía Facebook.

Sophie ya se ha establecido como una de las nuevas ídolos del indie rock en el mercado anglosajón. En lo que respecta tanto a México como Latinoamérica, también tiene una base de fans importante, y está lista para encontrarse con una parte de sus seguidores en esta región del continente luego de un tiempo de esperar la oportunidad.

Al momento de escribir esto, Soccer Mommy forma parte del line-up del Corona Capital en la CDMX, así que tuvimos una entrevista con ella para conocerla más a fondo… Y de paso, hablar sobre su gusto por el fútbol, sus diferentes influencias musicales que van desde Slowdive hasta Taylor Swift, el terror como inspiración para componer y más.

Entrevista con Soccer Mommy

La inspiración detrás de su nombre artístico

En países como Estados Unidos o Canadá, el término ‘soccer mom’ se utiliza para referirse a las madres de familia de clase media que llevan a sus hijos a realizar cualquier actividad deportiva. Sophie Allison conoce bien la idea, no desde el hecho de ser madre en realidad, sino que ella era esa pequeña a la que llevaban a sus partidos de fútbol.

“Jugué fútbol cuando era pequeña. Lo jugué hasta la secundaria, así que me encanta ese deporte“, nos cuenta Soccer Mommy en entrevista para Sopitas.com. Sin embargo, ella no es tan de ver o seguir equipos de fútbol, sino que le gustaba más la parte de la práctica.

“[Sobre tener un equipo favorito] no, no lo tengo. Me gusta jugarlo, aunque realmente no lo miro mucho. Quiero decir, obviamente he seguido a Nashville porque tiene un equipo en ligas menores, y es bastante bueno…. Mi familia se siente cercana al Real Madrid”.

imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook.

Esa experiencia de vida le sirvió a Sophie Allison para encontrar su nombre artístico como Soccer Mommy… Aunque bueno, ese nombre inició primero como un alias que tenía en redes sociales, y luego lo trasladó a su proyecto musical.

“Honestamente, fue algo bastante raro. Solo era mi nombre en Twitter cuando iba en la secundaria. Era como tener un montón de nombres de Twitter al azar, y ese fue con el que empecé a postear cosas en internet…

El equilibrio entre la felicidad y la tristeza en la música

Como decíamos antes, Soccer Mommy lanzó hace un año el disco Sometimes, Forever donde no solo agregó diversas influencias a su marcado estilo indie-rock. Al igual que sus álbumes pasados, se caracteriza por tener esta sensibilidad artística en la que encontramos un equilibrio destacado entre tristeza y felicidad.

Para Sophie Allison, esa es una de las complicaciones a la hora de componer un material discográfico en el que impregnas tus emociones, sobre todo cuando uno se deja ir por todo el mar de sentimientos que puede haber en medio. Canciones como “Unholy Affliction”, “Darkness Forever” o “Shotgun” son la prueba de ello.

“Es algo delicado cuando intentas encajar muchos sentimientos complejos en la música y dejarte ir entre un montón de sentimientos como el amor o la tristeza o ese tipo de cosas por el estilo. Es un balance realmente delicado. Específicamente, creo que cuando escribes canciones que tienen este tipo de balance, creo que las letras y la música deben funcionar juntas de cierta manera”.

Para Soccer Mommy, esa es una parte de la música: la sensibilidad artística, la forma en que ciertos artistas suelen balancearse entre la felicidad y la tristeza en sus composiciones, todo eso es un vaivén de emociones natural. Aquel disco del 2022 tiene esa esencia, y ella dice que en ningún momento sintió que fuera más oscuro o más brilloso temáticamente hablado.

“A veces tienes estos momentos donde las letras dicen algo y la música lo manda por una dirección diferente. Entonces, eso es probablemente lo más difícil [al hacer un disco]. Simplemente se trata de asegurarse que todo genera un sentimiento complejo en lugar de una emoción simple. “[Sobre si alguna vez sintió que el disco era más brilloso o más oscuro] honestamente no. Siento que solo va y viene. Siento que hay varias canciones que sonoramente son brillosas, y elevan el material que tiene letras un poco más de tristeza o melancolía en ellas…. Entonces, creo que es un ir y venir todo el tiempo”.

Portada del disco ‘Sometimes, Forever’. Foto: Loma vista Recordings.

La influencia de las historias y el cine de terror en el trabajo de Soccer Mommy

¿De dónde viene esta idea de mezclar lo oscuro y lo romántico? Bueno, además de la ya mencionada sensibilidad artística, Soccer Mommy ha dicho anteriormente que las historias de terror (ya sea en películas, libros o lo que sea) son un ingrediente que la ha inspirado a escribir.

Y en ese sentido, su más reciente disco se vio inspirado en una de las historias de terror más clásicas de todos los tiempos. Esa que publicó Mary Shelley en 1818 y que ha trascendido el tiempo para ser una parte importante de la cultura pop.

“Amo ese tipo de cosas [las historias de terror]. Siempre he visto mucho de eso. Creo que hablo un poco sobre ‘Frankenstein’ específicamente porque creo que ese libro hace un trabajo estupendo con sus imágenes realmente románticas. Hay mucha belleza, mucho conflicto, maldad y oscuridad en ello. Creo que ese es un balance realmente genial que es muy complicado de alcanzar”.

Imagen ilustrativa de Frankenstein. Foto: Especial.

Un EP de covers que muestra sus diferentes influencias

Más allá del indie rock que suele mostrar, Soccer Mommy es una artista que ha delineado su identidad artística a través de diferentes gustos musicales, desde lo que escuchaba de niña hasta lo que descubrió en sus años de adolescente en adelante.

La prueba de ello es su EP titulado Karaoke Night lanzado en este 2023, donde encontramos covers desde Taylor Swift (“I’m Only Me When I’m with You” de su disco debut) y Sheryl Crow (“Soak Up the Sun”), hasta R.E.M. (“Losing my Religion), Slowdive (“Dagger”) y Pavement (“Here”).

Para muchos ‘puristas de la música’, de esos que a lo mejor no se permiten un gusto diverso, sería raro poner a Taylor en la misma bolsa que Slowdive. Pero Sophie Allison nos platica cómo ella equilibra tantas influencias en su música.

“Creo que solo están ahí [esos artistas en su música]. Me refiero a que algo Taylor Swift o Sheryl Crow… Creo que ha sido algo en ese tipo de sonido, y esa clase de música han sido cosas que escucho desde que me enamoré por primera vez de la música cuando era una niña. Y después, un montón de esas otras influencias son cosas que encontré después mientras era una adolescente. Pero creo que son igualmente importantes para mí, y los amo de formas distintas, pero en el mismo sentido. Creo que mi música tiene muchas influencias diferentes porque me gusta mucha música diferente y me gusta mucho arte distinto. Estoy por todas partes en cuanto a mis intereses en ese sentido

Imagen de Taylor Swift en el Foro Sol durante la primera noche de The Eras Tour en CDMX. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

¿Un antes y después para Soccer Mommy?

Soccer Mommy llega a su primer festival en México formando parte del line-up del Corona Capital 2023. Pero ella ya tenía planes para venir a México previamente, esto para el Corona Capital Guadalajara del 2020. Y pues ya saben, se atravesó la pandemia complicándolo todo.

Llegando hasta este punto, con tres discos y siendo muy joven, Sophie nos cuenta en entrevista si hubo un antes y un después en cuanto a sus expectativas respecto a su carrera luego de la pandemia…

“Si te soy honesta, me cuesta bastante tener muchas expectativas. Creo que siempre estoy muy emocionada por lo que sea que pase y lo que venga. Estábamos muy emocionados de ir a México antes e hicimos todo el asunto del tour de ‘Color Theory’ antes de que sucediera lo de la pandemia. “Claro que eso fue un fastidio enorme, pero en mi cerebro yo solo estaba como: ‘bueno, cuando esto se acabe, iremos a todos estos lugares a los que no hemos tenido al posibilidad de ir’… Supongo que es difícil para mí imaginar el siguiente paso al que pueda ir mi carrera, porque puedo pasar años tocando en los mismos lugares y mercados, y puedes crecer o no hacerlo. Nunca sabes lo que va a pasar”.

