“A través de la música hice una reconstrucción personal”: Una entrevista con Soy Emilia

La carrera de un músico se enmarca a través de diferentes momentos. Los primeros demos y EP’s, el álbum debut, la primera nominación a un premio internacional. Estas son las experiencias que van definiendo un proyecto, sus virtudes, la enseñanza y la evolución constante de un artista.

Juanita Carvajal es quien precisamente experimenta todo esto en un intervalo de apenas tres años de carrera en solitario. Con su proyecto Soy Emilia, la compositora colombiana comienza a tomar las riendas de la interesante escena electro-pop de Latinoamérica. Y por supuesto, el camino continúa.

Con miras hacia el lanzamiento de un nuevo EP y en medio de la composición de lo que será su segundo trabajo de larga duración, Juanita nos platica un poco sobre su reciente material, los aprendizajes de la cuarentena, la incursión femenina en la industria musical y su nominación al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista.

El mundo del entretenimiento y la industria musical se han visto convulsionados debido a la pandemia. Sin embargo, este periodo de cuarentena no ha sido del todo fatídico para alguien como Juanita. La cantante ha aprovechado los meses de encierro para elaborar Hecho en Casa: Versiones Amigables, un EP en el que ella y varios amigos suyos como Cohetes o María Centeno colaboran en nuevas versiones de sus temas.

Al respecto. la músico colombiana detalla que la motivación para componer un trabajo discográfico de sus propios temas nace en el mismo periodo de cuarentena, en un ejercicio de exploración sobre un lado de ella más suave, dócil y sensible.

Esta motivación nace principalmente del tiempo que hemos estado encerrados. Entonces pasé muchas horas en casa pensando sobre todo lo que pudo haber sido este año, la cancelación de los eventos, escuchando música… Siempre he hecho un electro-pop medio bailable y sentía que me hacía falta un lado B… Algo de baladas de esos momentos en a que veces venía el bajón y quieres escuchar algo más suave. Sentía que me hacía falta ese lado.

Con Soy Emilia, Juanita se ha mantenido en trabajo constante desde 2017 cuando comenzó a lanzar los primeros demos y grabaciones del proyecto. Este elemento del trabajo constante, aunque gratificante, tiene un elemento que no permite a los artistas disfrutar el momento o la etapa de alguna composición. Dice ella que a veces es válido bajar las revoluciones, sobre todo en esta época en que los artistas mantienen un flujo de lanzamientos constantes y a la vez fugaces.

En ese sentido, la cuarentena la ha enseñado disfrutar más los procesos, sobre todo con su reciente EP. Como ejemplo, Juanita menciona a dos grandes bandas de la historia de la música, quienes, dice ella, tomaban el tiempo necesario -meses si era pertinente- para darle forma a un proyecto.

Juanita sabe que Soy Emilia es un proyecto en constante evolución. Tres años parecerían pocos para cualquier persona, pero un artista puede moldear su obra en ese tiempo de diferentes maneras. Así, la colombiana destaca que su primer extended play –Mala Intención de 2017- quizá abordaba una temática más ruda en su lírica.

Fue entonces hasta su primer disco de larga duración –Reconstrucción de 2019- que dentro de ella se gestaba un análisis personal que influyó en dicho material. El propio nombre del álbum, aunque sencillo y sin tapujos, deja clara la idea de cómo ha canalizado la rudeza y la sensibilidad en su trabajo.

Me siento cada vez más firme y más segura de los pasos que da el proyecto. El primer año lancé mi primer EP con las canciones “Mala Intención”, “Tóxico” y otras canciones que hablaban de temas más rudos. Con Reconstrucción, después me di cuenta de que iba trayendo canciones con temáticas distintas, por decirlo así un poco más amigables como “Hasta que Salga el Sol”, “Extranjera” y cerré ese disco con “Estallar”.

Para quien no lo sabe, antes de Soy Emilia, Juanita se desempeñó desde 2010 como bajista -su instrumento predilecto- para varios artistas como Esteman, entre otros. Por ello es que la compositora no es precisamente ajena a la industria o los festivales.

Sin embargo, con su proyecto en solitario Soy Emilia, acaba de alcanzar el sueño de muchos: una nominación al Grammy Latino. La noticia le cayó a la compositora inesperadamente y aún no sabe cómo reaccionar ante la posibilidad de llevarse el galardón a Mejor Nuevo Artista por el que compite junto a nombres como Cazzu, Rawl Alejandro, Nathy Peluso o Anuel AA, exponentes en su mayoría de música urbana. Y aunque no ganara, ella sabe que esta nominación le vale para saber que está haciendo bien las cosas.

Reaccioné con muchísima sorpresa. El día que estaban dando las nominaciones yo estaba haciendo unos videos para un canal mexicano que se llama Sofá. Estaba testeando las cámaras, el audio, estaba tocando aquí en la casa y mi celular comenzó a vibrar como cuando alguien te intensea. Tenía como 10 mensajes. El último fue de mi jefe de prensa aquí en Colombia diciéndome ‘felicitaciones’. Me mandó un link de Twitter y yo todavía no entendía. Me metí al link y decía ‘nominados a nuevos artistas’ y quedé en shock. Realmente no era algo que estaba buscando.

A la primera persona que le conté fue a mi hermana, ella lloró. Yo no entendía cómo sucedió; solo sé que clarifica un poco el camino que estás escogiendo. Si dudas de estar en el alternativo o meterle un poquito más de mainstream, si hacerle al urbano. Simplemente clarifica el camino que escogí es donde debo estar y que algo debo estar haciendo bien como para poder estar ahí. Estoy contenta.