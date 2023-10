Lo que necesitas saber: Sopitas entrevista a The Drums en el nuevo capítulo de Tutti Frutti Podcast. Escúchalo en tu plataforma de streaming favorita.

Antes de que el rock perdiera su lugar como parte fundamental de la cultura dominante, The Drums fue una de las últimas bandas “indie” en gozar de un éxito global.

Junto a otros actos de principios de los 2010’s como Vampire Weekend, Tame Impala y Bon Iver, la agrupación logró proponer un post punk juguetón, sentimental y colorido, alejado de la oscuridad de Joy Division y más cercano a una versión minimalista de The B52s.

Algunos pensaban que serían los herederos de The Strokes. Canciones irresistibles como Let’s Go Surfing o Money hacían imaginarlos como cabezas de cartel, pero finalmente lograron afianzarse en un nicho más pequeño y bastante apasionado.

Jonathan Pierce, único integrante de la banda desde hace varios años, es un genio contemporáneo que conoce muy bien la receta de una canción pop. Sabe poner a la gente a bailar, pero también tocar las fibras sensibles de su público.

Tal es el caso de I Want It All, corte estelar de Jonny, un álbum extremadamente personal que el músico escribió para hacer las paces con su pasado familiar complejo.

La portada en blanco y negro anuncia un disco más serio y los títulos de las canciones lo confirman, en especial, I Used To Want To Die, tema que cierra la producción de 51 minutos.

A 13 años de haber escuchado Best Friend y Me and the Moon, The Drums presenta un estilo más solemne, pero sin perder esa esencia catchy que nos enamoró desde sus inicios.

Foto: The Drums

Escucha nuestra entrevista a The Drums en Tutti Frutti Podcast

Previo al concierto que The Drums ofreció en la Ciudad de México durante este 2023, platicamos con el cantante y único miembro oficial de la banda acerca de su infancia y los traumas que le trajo crecer a lado de una familia que sentía que no lo quería, de cómo adoptar a una perrita le cambió la vida y de sus experiencias durante la pandemia.

Foto: Sopitas

Por acá te dejamos nuestra entrevista a The Drums:

