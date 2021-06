“La música es el trabajo de mis sueños”: Una entrevista con The Rasmus

El 2021 no ha sido el año de todos, pero afortunadamente la música no nos ha faltado. A lo largo de todos estos meses, muchas bandas han anunciado su regreso triunfal con conciertos programados para el futuro y sobre todo con planes de lanzar nuevos álbumes. Sin embargo, hay quienes sorprendieron revelando que vuelven luego de un buen rato sin soltar rolas recién salidas del horno, como el caso de The Rasmus.

Como recordarán, en 2017 la banda finlandesa estreno su noveno material discográfico, Dark Matters. Con este disco salieron de gira por gran parte del mundo e incluso visitaron nuestro país un año más tarde dando shows en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Pero desde entonces, su futuro –al memos en cuanto a un siguiente álbum– estaba en suspenso, pues no daban señales de vida y mucho menos que estuvieran en el estudio.

The Rasmus regresan con una nueva rola

Para sorpresa de todos el pasado 14 de mayo, The Rasmus nos dejó con el ojo cuadrado estrenando una canción llamada “Bones”. Con este tema, un tanto oscuro y acorde a los tiempos que vivimos desde el 2020, marcaron su regreso triunfal, pero aún así el futuro del grupo y todo lo que harán se mantuvo en suspenso durante un buen rato. Pero no se preocupen, que nosotros nos encargamos de despejar muchas de sus dudas.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de su nuevo sencillo, tuvimos chance de platicar con el vocalista y frontman de la banda finlandesa, Lauri Ylönen, quien nos contó cómo fue volver al estudio para grabar una rola, los planes que tienen para este año para lanzar un nuevo disco, la última presentación que dieron antes de la pandemia en el Vive Latino 2020 y en general, un balance a lo largo de su enorme carrera de más de 20 años.

El camino hacia componer música nueva

Como ya lo mencionábamos antes, han pasado casi cuatro años desde que The Rasmus nos presentaron su sexto material discográfico, Dark Matters, y desde entonces sus fans han estado esperando que lancen nueva música. Luego de mucha incertidumbre por fin se cumplió lo que pedían pero, de entrada no fue un proceso fácil para la banda pues tuvieron que pasar por un montón de cosas para volver a componer juntos.

“Tuvimos un tour muy largo, tocamos muchas veces justo antes y después de lanzar un nuevo álbum, le damos la vuelta al mundo y a veces hasta en un par de ocasiones. Así que terminamos la gira en marzo, que de hecho fue en el concierto de la Ciudad de México y fue un gran festival, por cierto. Tuvimos mucho tiempo y normalmente cuando acabamos un tour o mientras estamos en él comenzamos a componer nuevas canciones y en esta ocasión no fue la excepción, escribí un montón de canciones desde hace tres años para este álbum”. “Siempre intentamos hacer álbumes con canciones que creemos que son buenas, no somos una banda que dice ‘ok, tenemos una canción cool’ pero en el fondo lo juntan con pura basura y la lanzan. Pasamos mucho tiempo escribiendo lo mejor posible. Creo que es importante si llevas una carrera muy larga y para una banda como nosotros, trabajar un poco a la antigua, me refiero a la manera de hacer discos y crear estos conceptos. Es importante que los fans tengan un gran álbum, la música es lo más importante y no debes apresurarla”.

The Rasmus y la curiosa historia de los virus que han vivido en México

El último show que The Rasmus dio cuando el coronavirus se convirtiera en pandemia fue en la Ciudad de México, como parte del lineup del Vive Latino 2020. En aquel momento no entendían muy bien lo que estaba sucediendo y decidieron continuar con su presentación, pero lo más curioso es que no es la primera vez que un virus los agarra en nuestro país. Llámenlo coincidencia o no, pero les ha tocado pasar por momentos difíciles por acá.

“Ese golpe fue raro, porque la pandemia todavía no había empezado como tal. En Europa muchos artistas estaban parando y diciendo ‘ok, quizá esta no sea la mejor idea’. De hecho en el Vive Latino estábamos en el backstage compartiendo camerino con The Cardigans y hablando nos contaron que se suponía que debían volver a casa el siguiente día, pero ellos decían ‘no sabemos si podremos volar o si cerraron las fronteras’. El sentimiento era triste y fue un momento aterrador porque el COVID comenzó a ser un tema serio y estuvimos a punto de cancelar porque habían incrementado los casos en México”. “Pero cuando nos subimos al escenario se nos olvidó todo, fueron un gran público y una excelente noche para nosotros, lo disfrutamos mucho. Una cosa similar nos pasó años antes. Tocamos en el Auditorio Nacional teníamos un show programado y dos horas antes, ya habíamos hecho el soundcheck y recibimos la noticia de que había un maldito virus en las calles (refiriéndose al AH1N1 en 2009) y todo se canceló. No sé por qué siempre nos pasa eso en México, quizá seamos nosotros”.

Volver con una canción oscura pero esperanzadora

Después de terminar su gira bruscamente en México, The Rasmus se tomó todo el tiempo posible para componer nuevas canciones. Y el adelanto de todo el trabajo que estuvieron haciendo estos meses fue “Bones”, una rola con una vibra oscura y que al ponerle atención a la letra y la música nos damos cuenta de que parece perfecta para todo lo que hemos pasado en el último año. Esto fue lo que nos contó Lauri al respecto.

“Está inspirada en esta situación (la pandemia) de una manera en que, no se enfoca tanto en el coronavirus pero cuando todo comenzó a cerrar y todos estaban encerrados en su casa, yo pasé mucho tiempo con mis propios pensamientos. Repasé toda mi vida y me di cuenta de que a veces he nadado en un mar de incertidumbre y pensando en cosas como el destino, el karma, todo lo que he hecho en esta vida y el efecto que ha tenido en muchas personas”. “Creo en el karma. Todo lo que hago ha influenciado en otros y para mí es muy interesante pensar en esa clase de cosas. Eso se convirtió en la idea principal de la canción, empecé a imaginarme el karma en diferentes situaciones. No es solo una historia, son como diferentes perspectivas de mi vida que quizá me sucedieron a mí o a personas cercanas a mi círculo. Es importante reconocer que lo que haces tiene un efecto en el mundo y tenerlo en mente”.

¿Qué opina la banda de la música que tenemos hoy en día?

The Rasmus es una de las pocas bandas que pueden decir que siguen vivas luego de tantos años en la industria musical. A pesar de que gracias a “In The Shadows” lograron la fama a nivel mundial, con el paso del tiempo y de los discos demostraron ser más que un grupo one hit wonder. Les ha tocado ver toda clase de cambios, desde la forma en que consumimos la música hasta los géneros que se escuchan ahora pero, ¿qué opina Lauri del rock actual?

“Creo que se presta a muchas interpretaciones. Cuando empezamos el mundo era un poco diferente, sabía diferente, el rock era diferente e incluso el pop era completamente distinto. Todo está en constante cambio y creo que es parte de la vida, es importante analizar diferentes tipos de música porque además del rock escucho cosas de electrónica hasta indie y pop. Es interesante que las nuevas generaciones tienen nuevas ideas que quizá combinan con otras cosas más allá de la música y es exactamente como debería ser”. “Me siento contento de ser parte de este viaje, ¿sabes? Disfrutar todos estos cambios en lugar de estar asustado por ellos. De hecho, en Finlandia tenemos este concurso de Eurovision y hubo una banda finalista llamada Blind Channel que lo hicieron muy bien durante la competencia, y me hicieron sentir tan jodidamente orgulloso de Finlandia de nuevo, porque tenemos estas nuevas bandas cool en nuestro país y de alguna manera están redefiniendo la escena del rock a nivel mundial”.

Tengo un canal en YouTube que se llama ‘Bedroom Sessions’ donde hago covers de canciones que me han influenciado o han sido importantes en mi vida y de hecho hace dos horas subí un video tocando una canción de Blind Channel, y tuve a los chicos tocando conmigo. Quería mostrar mi respeto a ellos como banda porque llevan un buen rato tocando, así que no es un éxito inmediato, nada viene gratis. Estoy orgulloso de mis chicos”.

La mayor satisfacción de estar en The Rasmus

Han sido cuatro años intensos donde The Rasmus no ha parado de tocar en todo el mundo y de componer cada vez que tienen la oportunidad. Por supuesto que no son las mismas personas y músicos que eran cuando iniciaron en este negocio. Es por eso que el frontman de la banda finlandesa reflexionó un poco sobre todo lo que ha aprendido a lo largo de los años y esto fue lo que respondió al respecto.