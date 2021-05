“Nuestros momentos más memorables han sido en México: Una entrevista con Twenty One Pilots

El 2021 nos trae un montón de regreso musicales, con bandas y artistas que llevaban un buen rato sin sacar algo nuevo. Ejemplos hay muchos, desde grupos legendarios hasta otros más emergentes, pero uno de los que causó mucha emoción –al menos para los millones de fans que tienen en todo el mundo– fue el de Twenty One Pilots, quienes luego de estrenar un par de sencillos el año pasado, vuelven para lanzar su sexto material discográfico, Scaled and Icy.

Aunque no lo crean, ya casi se cumplen tres años desde que Tyler Joseph y Josh Dun nos presentaron Trench. Un disco que luego del enorme éxito mundial de Blurryface en 2015 y por si había alguna duda, los consagró como uno de los grupos y actos más importantes dentro de la industria musical. Sin embargo, tras el Bandito Tour que los llevó por todo el planeta, el dúo decidió parar por un rato para descansar y planear su siguiente paso.

¡Platicamos con Tyler Joseph de Twenty One Pilots!

Durante el 2020, Twenty One Pilots volvieron con dos canciones sumamente especiales, como “Level of Concern” y “Christmas Saves The Year” que, a pesar de darle rolas recién salidas del horno a sus fans, no había un anuncio oficial sobre un nuevo álbum de estudio. Finalmente en los primeros meses de este año, revelaron que regresaban para presentar su siguiente disco, Scaled and Icy y así, iniciar una nueva etapa dentro de la banda.

Aprovechando el lanzamiento de este material, por acá tuvimos chance de platicar con el mismísimo Tyler Joseph: sí, así como lo leen. Entre otras cosas, nos contó cómo fue componer rolas a distancia, la relación que llevaba con Josh, cuál es su rola favorita del álbum, su recuerdo más random de los conciertos que han dado en México y sobre todo, cómo describiría su carrera en este momento específico de su vida.

La relación entre la banda mejoró con los años

Como ya lo comentábamos antes, luego del Badito Tour, Twenty One Pilots se tomaron un tiempo para pasar el rato con su familia. En ese lapso, Josh se casó y Tyler se convirtió en padre, pero luego de eso e inevitablemente, surgió la chispa creativa que los llevó a trabajar en un nuevo disco. Y a pesar de que llevan años de gira y componiendo juntos, el vocalista de la banda considera que la amistad y la relación musical entre ambos están más fuertes que nunca.

“La amistad y la relación entre Josh y yo solo ha mejorado cada año que hemos estado juntos en esta banda, y este es un año que obviamente nos probó y fue un poco desafiante para las circunstancias de cualquiera. Pero es genial ver a Josh, estamos mejor que nunca. De hecho se está mudando de regreso a Ohio, de donde somos los dos, por lo que estaremos más cerca ahora que se está mudando con su esposa, Debbie. Estamos emocionados por tenerlo de vuelta en la ciudad”.

El concepto de ‘Scaled and Icy’

Sabemos que a Twenty One Pilots le encanta crear personajes y conceptos para sus álbumes. Eso nos quedó claro con Blurryface y Trench, y por supuesto que Scaled and Icy no es la excepción. Sin embargo, en esta ocasión en lugar de enfocarse como tal en una historia central, Tyler considera que simplemente estaban haciendo música que les gustara tanto a él como a Josh. Y el resultado es un disco lleno de buena vibra y ritmos enérgicos.

“Es muy colorido, es un poco más imaginativo, es lo opuesto a sentirte atrapado y sentí que era importante hacer eso. Quiero decir, sónicamente no estaba tratando de demostrar nada, solo quería seguir la canción e irme con ella a donde quisiera ir y resultaron ser unas de mis composiciones favoritas. Escribir canciones es un oficio muy importante para mí y estoy aprendiendo constantemente, tratando de superarme a mí mismo y hay muy buenas canciones en este disco. Estoy muy orgulloso del impulso que se construye en el álbum en sí, pero también individualmente en las canciones”.

Entrevista con Twenty One Pilots

Si quieren conocer más detalles sobre el nuevo disco de Twenty One Pilots, Scaled and Icy, y el momento más memorable/extraño de la banda en México, les dejamos la entrevista completa con Tyler Joseph. No importa si eres fan o no de esta banda, estamos seguros que la disfrutarán porque la plática con el frontman se puso muy buena: