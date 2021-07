Estamos viendo la luz al final del túnel. La vida va regresando poco a poco a la normalidad. Hubo muchos momentos de introspección e incertidumbre, pero al final quedó una enseñanza: la vida es un regalo y hay que disfrutarlo. Este es el mensaje que Polo & Pan le da al mundo con Cyclorama, su segundo álbum.

Al igual que su debut Caravelle, este nuevo disco nos lleva por un recorrido que nos invita a gozar de los pequeños detalles, pero sobre todo, a disfrutar del viaje sin importar el destino, algo que el dúo francés descubrió al momento de llegar a la mitad de su vida. Pero, ¿cómo fue que llegaron hasta aquí?

Polo & Pan y la música de su infancia que los sigue inspirando

Todos los amantes de la música recordamos cuál fue nuestro primer contacto con ella, cómo fue que nos perdimos en los sonidos y ya no hubo marcha atrás. Para Paul Armand-Delille fue casi desde el nacimiento.

“Estuve en contacto con música toda mi vida porque mi padre es un gran guitarrista, vivió en Brasil y le gustaba mucho el Bossa Nova, música latinoamericana y cosas por el estilo y también música clásica. Y mi madre fue hippie, fue a Woodstock y le gustaba mucho la música de los sesenta. Tuve una gran exposición a la música desde muy chico”, nos confesó una de las dos mentes detrás de Polo & Pan.

Y la música de la infancia nunca se olvida. “Ani Kuni”, uno de los sencillos del nuevo álbum es un tributo a su canción de cuna favorita, pero no es la única muestra de lo mucho que su niñez los ha marcado: “‘Artemis’ está basada en una canción en guitarra que mi padre tocaba, es una canción de Bach, ‘Prelude in C Minor’”, mientras que “Bilboquet” es un homenaje al cine francés de los setenta que ellos veían de niños.

‘Moon Safari’ de Air, el primer paso para Polo & Pan

La vida está llena de primeras veces, y si tienes suerte, algunas de ellas son memorables. Así podemos definir la primera vez que a Paul le voló la cabeza un disco: “Tenía 18 años y no sabía que quería hacer de mi vida, acababa de finalizar mis estudios y escuché el disco ‘Moon Safari’ de Air en 1998 y dije ‘oh, quiero hacer eso’, así fue como empecé”. Y el resto es historia.

A partir de ahí, Paul comenzó a producir discos, a ser DJ y a adentrarse en la industria. Pero no fue todo tan fácil. Primero no se aventó profesionalmente, lo hacía más por pasión porque no creía posible hacer una carrera en música, tomándole casi 10 años el poder convertirse en DJ profesional y realmente ganar dinero con su arte.

Primero fueron Polocorp y DJ Peter Pan

Le Baron fue el punto de encuentro y el punto de partida. Paul Armand- Delille y Alexandre Grynszpan eran ambos DJs cuando coincidieron en este club nocturno, y un día simplemente las cosas se dieron.

“Invité a Alex a mi estudio, hicimos una pequeña colaboración y creamos ‘Rivolta’, se lo enseñamos a nuestros amigos y les encantó. Algunos de ellos querían firmarnos y nos preguntaron: ‘¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del proyecto?’ Éramos Polocorp y DJ Peter Pan y nos quedamos solo Polo & Pan. Y no estábamos tratando de hacer algo mas que hacer una buena canción para tocar, para experimentar y ahí fue donde todo empezó”.

Su primer show juntos como Polo & Pan fue en el Festival de Cine de Cannes, vestidos con trajes elegantes y moños, pero siempre con un guiño a la comicidad. “Alex tenía un enorme globo de tigre y lo estaba sujetando. Hay una foto de nosotros así, fue bastante gracioso”. Su set incluyó muchas ediciones de cada uno, y fue justo ahí cuando decidieron cuál era su estilo: crear un set muy interesante, aún y cuando solo tenían una canción, “Rivolta”.

‘Caravelle’ y ‘Cyclorama’, dos viajes con diferentes perspectivas

Caravelle fue la carta de presentación de Polo & Pan. Fue el momento donde realmente pudieron demostrar lo complejo de su propuesta en algo mucho más conceptual. Muy rico en sonidos, te invita a imaginar la playa, los viajes, el estar rodeado de gente. Compartir. Actualmente, Cyclorama llega al público en un mundo muy diferente, donde el estar rodeado de gente ya no es sinónimo de pasarla bien. ¿Cómo fue crear dos discos similares en circunstancias tan diferentes?

“Todo fue creado durante la gira, empezamos todas las canciones tan pronto como nos llegó la inspiración. Siempre estuvimos trabajando en otras cosas mientras estuvimos promocionando ‘Caravelle’ y luego al inicio de la pandemia nos separamos un poco, nos fuimos cada uno con nuestras familias y todo mundo estaba asustado, pero después de meses separados nos reunimos y teníamos 30 canciones”.

Si bien muchos de los sonidos se gestaron antes de la pandemia, la narrativa no podía estar alejada de la incertidumbre que todos sufrimos en este año y medio de esta crisis global.

“La pandemia fue el momento para todos de sacarnos de nuestras rutinas, quedarnos estáticos, pensar en cosas, tomar distancia, y los dos nos dimos cuenta de eso. Alex acaba de convertirse en papá, yo cumplí 40 años, estamos como a la mitad de nuestras vidas, estábamos pensando en cómo llegamos hasta aquí y creemos que concuerda con muchas cosas del álbum. Todas las canciones de una forma u otra se relacionan con un momento en la vida”.

Fueron momentos que nos dieron mucho qué pensar, pero al final llegamos a la conclusión de que la vida está para disfrutarse: “Cuando piensas en la muerte te das cuenta que debes disfrutar la vida, es un regalo, es hermoso, todo es precioso, así que escribir una canción tan ingenua como ‘Feel Good’ dijimos está OK, tiene sentido, y puede sonar un poco cursi pero de hecho en estos momentos la gente necesita también entender la belleza de la vida”.

¡Polo & Pan viene a México en 2021!

Paul Armand- Delille y Alexandre Grynszpan iniciarán la gira de Cyclorama en Estados Unidos en diciembre próximo, y si bien aún están planeando cómo serán estos nuevos shows en vivo, ellos están seguros de que quieren mantener la misma esencia.

“Para ser honestos, el concepto que teníamos en nuestros shows en vivo no fue visto lo suficiente, sentimos que pudimos haber hecho más giras alrededor del mundo, así que vamos a seguir con el mismo concepto visual, se verá igual pero por supuesto la historia en vivo cambiará mucho, tal vez tengamos nuevos invitados, trataremos de incluir algunos nuevos instrumentos, creo que mantendremos la misma estructura”.

¿Y México, apá? Pues efectivamente nuestro país no está contemplado dentro de la gira, pero eso no significa que no veamos a Polo & Pan, al contrario será mucho más rápido de lo que piensas: “Habrá algunos DJ sets al final de julio, serán eventos pequeños. Uno será en Monterrey pero no recuerdo el resto de las ciudades”, nos reveló Paul al mismo tiempo que nos confesó habernos visitado hace poco para grabar algunos mariachis.

Por lo pronto, ya está confirmado su DJ set en Monterrey para el próximo 31 de julio. La venta de boletos iniciará el 12 de julio:

“Es el país que más hemos visitado, siempre nos hemos inspirado en su cultura. México amamos tu cultura, tu música, tu comida, tu energía. Todo sobre México. Queremos decirles que los amamos mucho”.

Y pues ya estamos advertidos, hay que estar muy al tiro de sus redes sociales porque pronto sabremos todos los detalles de sus shows en México. Mientras tanto, échale un oído a Cyclorama para ir calmando la necesidad de verlos en vivo.