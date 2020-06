¿Es verdad que Gorillaz estrenará una canción con Tame Impala y Bad Bunny?

Para nadie es un secreto que Gorillaz, la banda animada que muchos amamos nació como un proyecto donde Damon Albarn –musicalmente hablando– invita a un montón de artistas y músicos a colaborar con él, creando una enorme paleta de colores y sonidos, que ha convertido a esto precisamente en el sello que los caracteriza.

Desde que lanzaron su primer disco, hemos visto desfilar en sus canciones a personajes importantes dentro de la música como Lou Reed, Mick Jones y Paul Simonon de The Clash, Ike Turner, Ibrahim Ferrer de Buenavista Social Club, Bobby Womack, Snoop Dogg, Little Dragon, Grace Jones, Jehnny Beth, Kali Uchis Mavis Staples y hasta a Noel Gallagher, sorprendiéndonos cada que pueden.

Pero más allá de compartir cartel en la edición 2021 del festival Primavera Sound en Barcelona, muchos fanáticos de la banda se quedaron con el ojo cuadrado porque 2-D, Murdoc, Noodle y Russel podrían trabajar con Bad Bunny, el artista de género urbano sensación en todo el mundo pero, ¿esto es verdad? Bueno, pues acá les contamos todo lo que se sabe al respecto.

Resulta que hace algunas horas, alguien ‘filtró’ en redes sociales el supuesto tracklist completo de Song Machine, la colección de canciones que la banda animada nos ha presentado en los últimos meses y que hasta el momento incluye a músicos como slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia, el fallecido Tony Allen, Skepta, y el más reciente, Octavian Essie.

Según lo que se menciona, este disco vendrá con el libro que la banda anunció para festejar 2o años de su historia visual. Más allá de fijarnos en las canciones que ya escuchamos, en la presunta lista de canciones encontramos a grandes nombres como Massive Attack y Beck trabajando en una misma rola.

Pero esto no fue lo que llamó la atención, pues había un tema llamado “Once Again”, en el cual supuestamente Damon Albarn colaboró con Kevin Parker y el artista latino.

¿La canción de Bad Bunny con Gorillaz es real?

Aunque esto le voló la cabeza a más de uno, pues muchos no podrían creer que Gorillaz armara una rola con Bad Bunny, la relación entre ambos no es tan lejana. En octubre de 2019 el baterista de la banda, Russel Hobbs, compartió con todos sus fans una lista de canciones que fueron el soundtrack durante su supuesto viaje por México, y en ella incluyó una rola del reggaetonero.

Además, hace algunas semanas la misma Noodle publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde armaba un mashup entre la portada del álbum debut de Gorillaz y el disco Currents de Tame Impala, rumorándose que la colaboración entre Kevin Parker y Damon Albarn podría ser una verdadera realidad.

Ver esta publicación en Instagram 🤔🤔🤔👍👍👍👍 @tameimpala ✌️⭐️🪐🎾🌏🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛 Una publicación compartida por 私 Noodle ❗️📸 (@watashiwanoodle) el 31 de Ene de 2020 a las 5:04 PST

Y a pesar de que no sería descabellado que Albarn invitara a Benito a trabajar con él –pues le encanta mezclar y jugar con los sonidos–, tenemos que decirles que este simplemente es un rumor y que la verdad no tiene tantos fundamentos, pues hay algunas cosas detrás que no quedan muy claras y que muchos fans han mencionado como que esto es totalmente falso.

Muchos se dieron cuenta que en el mismo tracklist que apareció en redes sociales hay un error, pues en la lista de canciones no aparece “How Far?” la rola donde participan Skepta y Tony Allen, y que estrenaron a días del fallecimiento del legendario músico nigeriano. De acuerdo con la playlist que la banda tiene en todos los servicios de streaming sobre Song Machine, este tema forma parte del proyecto y como verán en la imagen, no aparece por ningún lado.

Muchos ya habían perdido la cabeza cuando esto se volvió viral, pero más tarde el mismo Jamie Hewlett –el hombre encargado del aspecto visual de la banda–, contestó en una página de fans que la lista de canciones, así como esta colaboración con el reggaetonero, Kevin Parker y las otras con Massive Attack y Beck son falsas. Así que pueden dormir tranquilos, pues esto es obra de un fan con mucho tiempo.

A raíz de esta imagen, muchas personas en redes sociales se preguntaron cómo sonaría una canción si metiéramos a una licuadora la base que Gorillaz podría poner, combinado con esa psicodelia pop de Tame Impala y los versos de Bad Bunny. Sin duda sería una canción interesante, pero por ahora esto solamente esto no es una realidad.