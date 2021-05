Escucha a Benedict Cumberbatch cantando como Morrissey en ‘Los Simpson’

Oh sí, tenemos más noticias sobre el tío Morrissey y su “participación” en Los Simpson. Como recordarán, hace algunas semanas se transmitió un episodio en el que el Divo de Manchester tuvo una especie de aparición junto a la mismísima Lisa Simpson, pero como ya lo sabemos –y porque no podía saberse– al músico británico no le gustó cómo lo retrataron en la popular serie animada. Tanto así que de plano publicó un mensaje al respecto en sus redes sociales.

El capítulo del programa de televisión llevó por título Panic on the Streets of Springfield –en una clara referencia a “Panic” de The Smiths”– y ahí nos presentaron a un personaje peculiar, Quilloughby. Él es el cantante malhumorad de una banda indie del Reino Unido llamada The Snuffs, el cual contó con la voz de Benedict Cumberbatch y que a lo largo del episodio se convierte en el amigo imaginario de Lisa porque comparten cosas en común.

Benedict Cumberbatch canta como Morrissey en ‘Los Simpson’

Después de que esta aparición en Los Simpson emocionara a los fans del cantante británico, el equipo de Morrissey no se lo tomó nada bien, pues lanzó un comunicado donde mencionaban que no les latió para nada la forma en que lo hicieron ver en el episodio y que por ahí estaban planeando tomar acciones legales en contra de la serie animada. Sin embargo, y mientras toda esta situación se calma, tenemos una sorpresa musical por parte de la familia amarilla.

En dicho capítulo y además de las referencias a Moz y The Smiths, Benedict Cumberbatch nos sorprendió con sus dotes como vocalista, pues cantó junto a Yeardley Smith –la actriz que presta su voz a Lisa en Estados Unidos– una rola que llamaron “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)”, la cual de acuerdo con NME, fue escrita por Bret McKenzie del dúo de comedia, Flight of the Conchords. Y sí, es lo más Morrissey que pudieron hacer.

Desde el título nos queda muy claro que intentaron satirizar un poco al Divo de Manchester. Pero al escuchar completa la canción nos dimos cuenta de que sí se tomaron muy en serio esto e intentaron replicar con un toque de ironía el estilo de componer de Moz, porque en esta rola básicamente nos dicen que todo el mundo y las personas son horribles, y que las vidas de muchas personas no tienen sentido, jiar jiar jiar.

Sin más qué decir por el momento, escuchen a continuación a Benedict Cumberbatch cantando “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)”, la rola de Los Simpson que sonó en el capítulo donde rindieron tributo al buen Morrissey: