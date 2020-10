¡Woo-hoo! Escucha el cover de Papa Roach a “Song 2” de Blur

Existe una delgada línea entre hacer un cover majestuoso o uno para el olvido. A lo largo de la historia hemos conocido ambos casos, quien se rifa o algunos que de plano están para llorar cof cof, tú sabes de quien Miley Cyrus con “Wish You Were Here” de Pink Floyd hablamos . Y en esta ocasión tenemos verdadera nostalgia noventera, porque Papa Roach decidió coverear… ¿uno de los más grandes clásicos de Blur? Oh sí, así como lo leen.

Tanto Jacoby Shaddix y compañía como Damon Albarn, Alex James, Graham Coxon y David Rowntree pusieron su granito de arena para marcar el sonido de esa gran década. Cada uno tocaba géneros muuuy diferentes, y básicamente es irnos a los extremos, pero por más increíble que parezca a ambos los unía una sola cosa: el amor por la música y experimentar con otros sonidos. Pero ahora tienen algo más en común.

¿Papa Roach covereando a Blur?

Así como muchas bandas lo están haciendo durante el encierro, Papa Roach está sacando del baúl de los recuerdos algunas de sus presentaciones y compartiéndolas con sus fans. Pero en esta ocasión nos dejaron con el ojo cuadrado porque en el video que recientemente compartieron no aparecen tocando rolas como “Last Resort”, “Between Angels and Insects” o “I Almost Told You That I Loved You”, no, ahora los vimos echándose “Song 2” de Blur.

Resulta que en 2017 y mientras estaban promocionando su disco Crooked Teeth a nivel mundial, a la banda californiana se les ocurrió hacer su propia versión de la canción del “Woo-Hoo” –por ahí también se la echaron cuando vinieron al festival Comuna en Puebla–. Y aunque no suena nada mal, porque literal es eso, un cover tal cual de la rola que los británicos lanzaron en 1997, aunque el buen Jacoby le mete su propio sello.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación el cover que Papa Roach le hizo a “Song 2” de Blur. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se rifaron o de plano la destrozaron? Queremos leerlos…