Escucha el cover de Sharon Van Etten a “Hurt” de Nine Inch Nails

Es normal que los músicos hagan covers de diversos artistas, aunque los resultados siempre suele variar. Con esta clase de rolas no hay un punto medio, o haces una joya que incluso pueda estar al menos al nivel de la canción original, o de plano metes la pata y termina siendo algo que nadie quiere escuchar. Es por eso que hacer la versión de un tema que la gente ame es muuuy complicado y en esta ocasión, Sharon Van Etten aceptó el reto de tocar “Hurt”.

Como recordarán, Nine Inch Nails lanzó esta rola en 1994 para su segundo álbum de estudio, The Downward Spiral, donde Trent Reznor a su manera nos habla sobre la adicción a las drogas, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas de sus fans. Para 2002 y en el cierre de su carrera, el legendario Johnny Cash hizo un espectacular cover a esta canción (que incluso abrió el debate si era mejor que la original), lleno de melancolía y sinceridad.

También puedes leer: “HURT”: LA CANCIÓN DE NINE INCH NAILS QUE JOHNNY CASH HIZO SUYA

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Sharon Van Etten se anima a coverear “Hurt” para una buena causa

Por años, diferentes artistas y bandas de diversos géneros han tocado “Hurt” en sus conciertos. Entre ellos tenemos a Peter Murphy, Eddie Vedder, Placebo, Damien Rice, Breaking Bejamin, Sheryl Crow, Leona Lewis, Francisca Valenzuela y hasta Kermit The Frog como algunos valientes que se aventaron a coverear este rolón y ahora, Sharon Van Etten le entra a esta enorme lista con una versión más rockera.

Resulta que la cantante y compositora estadounidense recientemente se sumó a una campaña en apoyo a las organizaciones National Suicide Prevention Lifeline y Sound of Saving, las cuales como sus nombres indican, se dedican a prevenir el suicidio en el país vecino. A través de una serie llamada Song that Found Me at the Right Time, muchos músicos están poniendo su granito de arena y contando historias que jamás se habían escuchado.

También puedes leer: ¡ESCUCHA ACÁ LA NUEVA CANCIÓN DE SHARON VAN ETTEN CON JOSH HOMME!

Y a todo esto.. ¿por qué eligió este rolón?

Para empezar, Sharon Van Etten comienza su video contando su experiencia con la depresión, mencionando que cualquier que acepte que no está pasando por un buen momento en realidad es una persona muy valiente: “No te hace una persona débil por hablar de tus momentos más oscuros, ya sabes. En realidad te hace más fuerte por ser vulnerable y abierto y compartir lo que eres con la gente que te importa”.

Y justo después de eso, explicó por qué eligió “Hurt” para tocarla dentro de esta serie y sobre todo la historia personal que tiene con este increíble canción:

“Yo era la niña medio cliché de clase media y siempre me sentí incomprendida, pero mi hermano mayor me ayudó porque estaba más conectado con la música. Cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, me dio una caja de cassettes. Cuando salió ‘Hurt’, recuerdo que me conecté mucho con él pero también me di cuenta de que mi hermano lo había escuchado, y nunca habíamos hablado de ningún sentimiento profundo, pero siempre compartimos la música. Fue mi primera señal de que mi hermano intentaba conectarse conmigo en un nivel más emocional que sólo “enseñarme música”.

¿Qué tal le salió?

Para esta versión, Sharon respetó muchísimo la versión original –de hecho su cover suena como una mezcla entre el tema de Nine Inch Nails y el de Johnny Cash–, pues acá toca una guitarra shoegazera mientras una sencilla caja de ritmos marca el bombo y la tarola. Pero quizá lo más importante de este tema es que se puede escuchar la voz de la cantante muy cálida y cercana, como si te animara a no darte por vencido.

Mejor no les contamos más, alegren este día gris escuchando a continuación el intenso y espectacular cover que Sharon Van Etten se aventó de “Hurt”. ¿Qué dicen? ¿Les gustó o no?