¡Escucha una nueva versión de “All Things Must Pass” de George Harrison!

Un 27 de noviembre, pero de 1970, George Harrison publicó su tercer álbum como solista, el espectacular All Things Must Pass, con canciones que compuso durante sus últimos años junto a The Beatles Este trabajo marcó un antes y después dentro de la industria musical, y por supuesto que no exageramos, pues se trata del primer disco triple de la historia donde además, demostró que era un enorme compositor y estaba a la sombra de Paul McCartney y John Lennon.

Para este disco, Harrison contó con grandes amigos e invitados, como el propio Ringo Starr, su socio Eric Clapton y el gran Billy Preston. Por si esto no fuera suficiente, aquí el ex guitarrista de los Fab Four incluyó algunas de las rolas más conocidas de toda su discografía, como la que le da nombre al álbum, “My Sweet Lord”, “If Not For You”, “Wah-Wah”, “What Is Life”. Un verdadero clásico que cualquier fan debería conocer a la perfección.

También puedes leer: TOTALMENTE MERECIDO: GEORGE HARRISON TENDRÁ SU PROPIA ESTATUA Y HASTA BOSQUE EN LIVERPOOL

Habrá una reedición por los 50 años de ‘All Things Must Pass’

Es por eso que a 50 años de su estreno, la familia de George Harrison planea conmemorar este disco como se merece a lo largo de 2021 con una serie de iniciativas, incluyendo una reedición de All Things Must Pass. Y para empezar a festejarlo, lanzaron una nueva versión de la rola homónima, la cual llega con una calidad de sonido impresionante gracias al ingeniero de audio ganador del premio Grammy, Paul Hicks.

De acuerdo con Consequence of Sound, en un comunicado de prensa el hijo del Beatle, Dhani Harrison comentó que esto es algo que siempre quiso hacer George, que su disco sonara mejor que nunca: “hemos estado buscando entre montañas de cintas, y no paraban de llegar, cajas y cajas de ellas. Hacer que este álbum suene más claro siempre fue uno de los mayores deseos de mi padre y fue algo en lo que estuvimos trabajando juntos hasta que falleció”.

Y sí, no cambia mucho a la canción que aparece en el álbum original, pero es bastante grato escuchar la voz de Harrison tan clara y nítida. Eso sin contar que cada uno de los instrumentos también suenan de maravilla, prácticamente como si lo hubieran grabado en este 2020. Sin duda, los fanáticos de este musicazo deberán andar muy contentos, por el cumpleaños del disco y porque tienen una joya como esta.

Pero basta de hablar, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación la nueva versión remasterizada y mejorada de “All Things Must Pass”, una de las rolas más emblemáticas de George Harrison.