¡Qué joya! Escucha el nuevo intro que grabó Hans Zimmer para Netflix

Si hay algo que caracteriza a Netflix –además de tener un catálogo enorme de series y películas– es que detrás de sus producciones originales, siempre se escucha al inicio de cada una de ellas un sonido bastante peculiar con el cual reconoces a la perfección lo que verás. ¿Se imaginan una reinterpretación del “ta-dum” (como muchos lo llaman) del intro? Bueno, pues ahora eso es una realidad y gracias a Hans Zimmer.

Como recordarán, el compositor ha estado muy activo en estos últimos meses. A principios de 2020 supimos que estaría a cargo de la música original de la película número 25 de James Bond, No Time To Die, la cual grabó junto al gran Johnny Marr y que nos dio una pequeña probadita de esos temas tocándolos con Billie Eilish. Por ahí también se dio tiempo de armar un nuevo himno para la MLS, demostrando lo versátil que es.

Pero ahora, el gigante del streaming reclutó a Hans Zimmer no para que compusiera el score de alguno de sus próximos proyectos, no. Le pidieron que creara una pieza instrumental para su intro y no es porque nos encante el trabajo de esta leyenda del cine, pero la verdad es que suena espectacular y no podemos esperar a que suene en las siguientes producciones originales.

Y quizá se estén preguntando, ¿por qué la plataforma quiso cambiarlo si el sonido ya es icónico? La razón por la que Netflix tomó esta decisión y de acuerdo con Collider, es porque a la hora de estrenar en cines películas importantes como lo fueron Marriage Story, The Irishman o Roma, un intro de tan solo dos segundos y tan minimalista como el que ya existe no es suficiente, se queda corto. Es por eso que este nuevo tema sólo sonará en aquellas cintas que lleguen a las salas.

La pieza es lo más Hans Zimmer que podrían escuchar, pues tiene un montón de elementos característicos de su obra y algunos otros más tradicionales. Para empezar cuenta con ese crescendo espectacular del que se apoya para crear emoción en los espectadores, con pianos, una orquestación básica, sintetizadores armando sutiles atmósferas y un sub bajo potente, dando como resultado un momento épico que se mezcla con el “ta-dum”.

Y sí, tenemos en mente que sólo son 16 segundos los que se escuchan en este nuevo intro de Netflix, pero estamos seguros que a muchos les enchinará la piel lo que hizo Zimmer para la plataforma, y que inevitablemente desearán estar en estos momentos en una sala de cine para que este tema suena en todo su esplendor. Sin saberlo –o quizá sí–, éramos felices y apenas nos dimos cuenta.

Pero mejor no les contamos más, escuchen a continuación el tema de Zimmer para el gigante del streaming:

The Netflix “ta-dum” soundmark is one of the all time greats, but doesn’t work as well in a theater because it’s only 3 seconds long.

So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and … it’s … so … good.pic.twitter.com/RGw26vCAGY

— Siqi Chen (@blader) August 9, 2020