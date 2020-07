Escucha una versión inédita de “Calico Skies” de Paul McCartney

¿Qué podemos decir de Paul McCartney que no se haya dicho? Su carrera es completamente envidiable, pues a lo largo de los años y junto a The Beatles o como solista, le ha traído mucha felicidad al mundo. Es admirable que a sus 78 años, sigue componiendo rolas sorprendentes, y dando los épicos conciertos que lo han caracterizados donde toca por casi tres horas seguidas, pero ahora nos sorprende con uno de sus discos clásicos.

Este 2020, el legendario músico decidió que era el momento ideal para reeditar uno de los discos más importantes de toda su carrera, Flaming Pie. El álbum se grabó en 1997 justo después de trabajar en el proyecto The Beatles Anthology, y vaya que tiene ese toque nostálgico que todo fan de los Fab Four ama, pues cuenta con la participación del querido Ringo Starr y el productor de cabecera de la banda, George Martin.

Paul McCartney nos muestra una versión ‘nueva’ de “Calico Skies”

En este discazo de Sir Paul McCartney vienen rolas grandiosas como “Young Boy”, “The World Tonight” y “Beautiful Night”, pero sin duda una de las más recordadas es “Calico Skies”. Esta es una adorable canción donde la voz del músico suena sumamente íntima, con tan solo una guitarra acústica que lo acompaña todo el tiempo, y cuando suena en vivo en algunas de sus presentaciones le enchina la piel a más de uno.

Y ahora como parte de esta enorme reedición del Flaming Pie, donde tendremos un libro, un boxset con tomas que no se incluyeron, rarezas y lados B, el ex bajista de The Beatles comparte con todos nosotros una versión nunca antes escuchada de esta rola. Se trata de un demo acústico que se grabó el 25 de febrero de 1997, cuando un huracán azotó a los Estados Unidos y McCa se encontraba ahí.

Esta versión suena como si el músico tocara en tu casa

En ella podemos escuchar a Sir Paul cantándonos casi casi al oído esta bellísima rola, que tiene esa dosis de melancolía que a nadie le cae mal. Además, demo se grabó junto a una fogata y por ahí podemos escuchar los chispazos de la flama, que le da un toque especial a esta versión, como si estuviéramos junto al legendario músico en nuestras casas.

Pero mejor no les contamos más, alegren su día y escuchen a continuación una probadita de lo que podrán escuchar en la reedición de Flaming Pie este 31 de julio. Además, no se pierdan el especial de este discazo en #SopitasXAireLibre, donde el mismísimo Paul McCartney nos contó los detalles de uno de los discos más especiales de toda su larga carrera: