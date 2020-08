Escuchen el score de Brian Eno para los videos del grupo ambientalista Extinction Rebellion

Los últimos meses han visto al mundo envuelto en varias luchas de vital importancia para el ser humano. La lucha contra el racismo, contra el machismo y el patriarcado, y contra los gobiernos totalitarios como lo que pasa en este segundo en Beirut. Pero a la par, estamos viviendo una lucha que se pierde todos los días desde hace años. La lucha contra el cambio climático. Una que si se pierde, amenaza con la próxima extinción masiva. Esto lo sabe Brian Eno y Extinction Rebellion.

Para continuar con el mensaje que los mueve desde 2018, el grupo ambientalista Extinction Rebellion lanzó una serie de cortometrajes en conjunto con Why We Must Act Now. Para darles un toque especial, el legendario compositor Brian Eno hizo el score y son narrados por Naomie Harris, la actriz nominada al Oscar y al BAFTA.

“Me aterroriza ver que en mi vida y gran parte de nuestro planeta ha sido destruido por la implacable codicia de los humanos“, dijo Harris en el cortometraje animado.

“Los gobiernos han ignorado a los científicos que nos han pedido que cambiemos nuestras costumbres. Afortunadamente, la heroica Greta Thunberg, seguida de Extinction Rebellion, se convirtieron en el centro de atención para luchar por la justicia climática”.

Para finalizar, Naomi Harris añadió: “Me preocupo apasionadamente por los animales y nuestro medio ambiente, y encuentro desgarradora la extinción de tantas especies. Estoy orgulloso de poder prestar mi voz a este proyecto, que espero inspire a los espectadores a respaldar las ambiciones de Extinction Rebellion con mucha urgencia”.

Este video llega como el último de una serie de cortometrajes para despertar la conciencia creados por Extinction Rebellion durante los últimos 12 meses. En febrero de este año, Joaquin Phoenix, reconocido por su actuación en Joker y su implacable activismo, apareció en un corto llamado Guardians Of Life. Ahí interpretó a un médico que intentaba salvar a un paciente misterioso que yacía en la cama de un hospital.

Otras películas de la serie han presentado a Keira Knightley, a Albert Hammond Jr. de The Strokes y más celebridades. Todos forman parte de una serie planificada de doce capítulos que explorara “los problemas más urgentes que enfrentamos en esta década vital para la supervivencia de toda la vida”.