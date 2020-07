Para variar, espectacular: FKA twigs comparte un poderoso cortometraje para celebrar a la mujer

El día en que la multifacética y talentosa FKA twigs no sorprenda al mundo con cada proyecto que lanza, será uno desconocido para la industria del entretenimiento. Para que ese día siga sin llegar, la británica compartió un poderoso cortometraje en celebración al espíritu y fortaleza de la mujer llamado We Are The Womxn.

El viaje de FKA twigs

Fue en octubre de 2019, antes de lanzar su segundo álbum de estudio, Magdalene, que FKA twigs “se embarcó en un viaje hacia su propia sanación personal”. Este viaje la llevó a Atlanta para realizar un baile sagrado de la luna con la sanadora espiritual Queen Afua. La experiencia resultó en una profundización y comprensión elevada de sí misma y de su feminidad. Lo que la llevó a hacer We Are The Womxn.

Creada como parte de la serie WePresent de WeTransfer, la película explora “la curación dinámica de la mujer de color”. Dirigida por Ivar Wigan, el cortometraje documenta el set afropunk, y luego viaja a Blue Flame, un notorio hito de Atlanta y el primer club de striptease negro de la ciudad.

Su experiencia haciendo ‘We Are The Womxn’

“En realidad soy bastante tímida. Pero me sentí muy animada a bailar y disfrutar de mi cuerpo por todas las mujeres increíbles que se unieron”, dijo FKA twigs sobre su experiencia de filmar We Are The Womxn. “Particularmente me uní a un bailarina en Blue Flame (llamada) Kharisma. Ella tenía una energía tan vibrante. Al comienzo de la noche llamó a las otras chicas al escenario para ser admiradas y apoyadas en su expresión”. “Mi experiencia en Blue Flame solidificó que, aunque históricamente las mujeres a menudo se enfrentan entre sí por su apariencia o sus activos por el patriarcado, cuando nos quedamos con nuestros propios dispositivos, nos estamos cultivando y curando increíblemente”.

Tahliah Debrett Barnett profundizó sobre su viaje y las razones que la hicieron regresar a Blue Flame. FKA twigs explicó quería “honrar la herencia del pole dance y crear un dominio matriarcal en un espacio que es usualmente lleno de energía masculina y manejada por ella”.

We Are The Womxn marca el final de un proyecto muy sombrío y difícil, pero también empoderador y transformativo para FKA twigs. Se cierra el capítulo de Magdalene de 2019 y sólo el tiempo dirá si lo podremos disfrutar en vivo alguna vez.