2019 está terminando y con él esta el recuento de todas las cosas que pasaron en estos 365 días. Podemos decir que sucedieron cosas muy buenas, pero tristemente no todo puede ser perfecto. A lo largo de este año tuvimos que lidiar con muchísimas muertes que sin duda nos dieron directito al corazón, pues de verdad fueron bajas sumamente sensibles que tuvieron un enorme impacto y que sacudieron al mundo.

Desde José José, pasando por jóvenes como Juice Wrld hasta actores como Luke Perry, fueron solo algunos de las personalidades que se nos adelantaron. A manera de honrar a todos esos excelentes músicos, actores, artistas, a continuación les dejamos el in memoriam de este 2019 para recordarlos como se debe, recordando un poco su trayectoria y todo lo que dejaron en nosotros.

Karl Lagerfeld

El famoso diseñador de modas alemán, Karl Lagerfeld fue uno de los mayores íconos en la historia de la moda. Por años se encargó de innovar con diferentes estilos, así como llevar a lo más alto de la industria su nombre. Él se desempeñó como líder creativo de dos de las firmas de lujo más conocidas del mundo: Chanel y Fendi. Lamentablemente el 19 de febrero amanecimos con la triste noticia de que el señor Lagerfeld nos había dejado a los 85 años de edad.

Keith Flint

La música fue una de las más golpeadas durante este 2019 por las muertes, y todo inició el 4 de marzo con el fallecimiento de Keith Flint a los 49 años después de cometer suicidio. Flint fue mundialmente conocido por ser el líder y vocalista de The Prodigy, uno de los grupos pioneros de la música electrónica por combinar beats densos con toda la esencia del punk. Aunque empezó como un bailarían, al final terminó siendo la cara de la banda y a lo largo de casi 22 años grabó cuatro discos de estudio y uno más como solista, Device #1.

Luke Perry

El mundo de la actuación para nada se salvó de tener bajas sensibles y una de ellas fue la de Luke Perry, famoso actor de Hollywood recordado por ser Dylan McKay en la popular serie noventera Beverly Hills, 90210 y recientemente como Fred Andrews en el programa de The CW, Riverdale. Perry también incursionó en la pantalla grande, actuando en cintas como El quinto elemento, Buffy la Cazavampiros y la que sería su última película, Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino. Luke murió el 4 de marzo a los 52 años de edad después de sufrir un derrame cerebral que se complicó.

Scott Walker

Noel Scott Engel –mejor conocido por todos como Scott Walker– fue uno de los músicos más prolíficos de su generación que nos dejó el 24 de marzo a los 76 años. Inició en la industria como bajista de sesión, pero con el paso del tiempo y junto a John Maus y Gary Leeds formó The Walker Brothers, con quienes ganó relevancia, sobre todo en Inglaterra. Tras la disolución del grupo en 1967, decidió emprender una fructífera carrera como solista y empezó a desempeñar un papel importante como productor musical. El trabajo de Scott influenció a grandes artistas como David Bowie, Brian Eno, Sting, Damon Albarn, Jarvis Cocker, Richard Hwaley, Radiohead entre muchos otros más.

Agnès Varda

El cine francés se vistió de negro con la muerte de la directora Agnès Varda, una de las mujeres más importantes en la historia del séptimo arte, considerada como la abuela de la Nouvelle vague así como pionera del discurso feminista en la gran pantalla. A lo largo de casi 64 años en la industria cinematográfica, la directora filmó alrededor de 50 películas y cortometrajes, siendo los más sobresalientes de su filmografía: La Pointe Courte, Cleo de 5 a 7, Daguerréotypes, Sans toit ni loi, Jacquot de Nantes, Mur Murr, Black Panthers y Tío Yanco. Agnès falleció en la madrugada del 29 de marzo a los 90 años de edad como consecuencia del cáncer de mama que padecía.

Peter Mayhew

La saga de Star Wars ha sido fuertemente sacudida por la repentina muerte de algunos de los héroes que vimos nacer en 1977 cuando se estrenó la primera cinta. Aunque no le dieron una medalla –pues fue hasta The Rise of Skywalker que por fin recibió una– y a pesar de que nadie entendía sus diálogos, Chewbacca es uno de los personajes más queridos de esta historia intergaláctica. Lamentablemente la persona que le daba vida, Peter Mayhew, falleció el 30 de abril a los 74 años de edad. Inicialmente él no quería ser actor, pues era guardia en un hospital, pero gracias a su gran altura y pies grandes, llamó la atención de los productores de la película Sinbad And The Eye of The Tiger. Peter interpretó al wookie más famoso de la galaxia en la trilogía original, la última vez que lo vimos con el mítico traje fue en The Force Awakens.

Cameron Boyce

No solo nos dejaron leyendas, sino que también se fueron de manera repentina jóvenes promesas. Cameron Boyce fue uno de los actores en ascenso de Disney Channel, a lo largo de su corta carrera participó en series de la empresa como ¡Buena suerte, Charlie!, Jessie, Shake It Up, Gamer’s Guide to Pretty Much Everything y sobre todo ganó fama por ser Carlos De Vil en Descendants. Además de ser protagonista en la casa de Mickey Mouse, trabajó junto a Adam Sandler, Salma Hayek y más en las dos películas de Son como niños, y apareció en videos musicales de Panic! At The Disco y Ice Cube. Lamentablemente murió el 6 de julio a los 20 años de edad debido a una convulsión mientras dormía.

Rutger Hauer

Una de las películas más importantes de la ciencia ficción y de la filmografía de Ridley Scott es Blade Runner. Además de Harrison Ford, uno de los personajes más recordados de la cinta es el replicante Roy Batty, interpretado por el actor holandés Rutger Hauer, que quedó inmortalizado gracias al enorme monólogo que da al final de la película. Después de trabajar con Scott y Ford, continuó una carrera fructífera en enormes producciones como Delicias turcas de Paul Verhoeven –que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera–,Nighthawks junto a Sylvester Stallone, Batman Begins de Christopher Nolan, Sin City de Frank Miller y Robert Rodriguez, entre otras. Rutger falleció el 19 de julio a los 75 años víctima de una enfermedad fulminante.

Celso Piña

Sí, la música mexicana también estuvo de luto, para ser exactos la cumbia en general. ‘El Rebelde del acordeón’, Celso Piña, nos dejaba el 21 de agosto a los 66 años luego de sufrir un infarto al corazón. Celso comenzó tocando en su natal Monterrey, Nuevo León, con el tiempo se fue interesando por la cumbia villera y sobre todo en un instrumento en particular, el acordeón. A lo largo de casi 40 años de trayectoria logró grabar 30 discos e influenció a un montón de generaciones. Además de poner a bailar al mismísimo Gabriel García Márquez, trabajó con músicos importantes de nuestro país y de toda América (sobre todo de rock, ska y hip hop) como Café Tacvba, Julieta Venegas, Control Machete, Lila Downs, El Gran Silencio, Ana Tijoux, Natalia Lafourcade y más.

Peter Fonda

Bajita la mano, Peter Fonda fue uno de los miembros más notables de la famosa familia. Comenzó a actuar desde muy joven, pero la fama le llegó debido a su actuación en el filme Easy Rider de 1969, película en la que, además, colaboró en la escritura, por lo que fue nominado al Óscar al mejor guión y también por su trabajo en la producción. Sería hasta 1997 cuando estaría de nuevo bajo los reflectores al estar considerado para la estatuilla dorada por la cinta El oro de Ulises, que le valió la nominación a Mejor Actor. Fonda también fue conocido por ser amigo muy cercano de The Beatles, sobre todo de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, se dice que la letra de la rola “She Said, She Said” de Revolver está inspirada en un viaje de ácido que los miembros de la banda tuvieron con el actor. Peter murió el 16 de agosto a los 79 años después de luchar contra el cáncer de pulmón.

Daniel Johnston

La música alternativa perdió a uno de sus más grandes héroes, el incomprendido Daniel Johnston, quien falleció el 10 de septiembre a los 58 años tras sufrir un infarto al miocardio. Daniel fue uno de los primeros artistas que en verdad triunfaron bajo el concepto de do it by yourself, a pesar de tener una carrera intermitente debido a todos los problemas mentales que tenía, logró influencias a una enorme generación de músicos y artistas como Kurt Cobain, David Bowie, Sonic Youth, Eddie Vedder, Beck, Spiritualized, The Flaming Lips, Bright Eyes y hasta el creador de Los Simpson, Matt Groening, lo han reconocido como una inspiración total.

José José

Quizá la muerte que más se sintió en México, la del ‘Príncipe de la canción’, José José. El 28 de septiembre de 2019 será recordado por todos los amantes de la música romántica como uno de los días más tristes, pues terminaba de apagarse una de las voces más impresionantes que hayamos escuchado. José Romulo Sosa encontró el éxito como solista a principios de la década de 1970, demostrando su habilidad vocal con una impresionante interpretación de la canción “El Triste” en el Festival de la Canción Latina (OTI). Después de ser el ‘rey sin corona’, José José continuó lanzando éxitos durante dos décadas como “Amar y Querer”, “Lo Dudo”, “Gavilán o Paloma” y muchos más, pero en los 90 lamentablemente su carrera y su voz se irían en declive. Sin duda una época se terminó con la muerte de ‘El Príncipe”.

Ginger Baker

Ahora sí creemos que a la música le tocó lo peor, pues uno de los bateristas más importantes de la historia nos dejaba para siempre. Ginger Baker comenzó a tocar como músico de sesión en los 60, pero conocería las miles del éxito hasta que junto a Eric Clapton y Jack Bruce armaron el primer súper grupo del rock, Cream. Con apenas unos años juntos lograron influenciar a miles de músicos que vendrían después, tras la disolución de la banda, Baker siguió tocando en diferentes proyectos, siendo pionero de diferentes técnicas e incluyendo en su estilo ritmos africanos y del new world. Ginger murió el 6 de octubre después de luchar por días en un hospital en Canterbury.

Marie Fredriksson

Ya casi en la recta final del año, nos tocó ver como la estrella de Marie Fredriksson se apagaba. Conocida a nivel mundial por ser la vocalista del dúo sueco de pop rock, Roxette, logró alcanzar la fama a mediados de los 80 gracias a hitazos internacionales como “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love”, “The Look” y muchos más. A lo largo de 33 años de carrera con el grupo grabó 10 discos de estudio y consiguió ganar diversos Grammys suecos. Marie Fredriksson falleció a los 61 años tras haber luchado contra el cáncer los últimos años de su vida, dejando un enorme legado en todos aquellos que escucharon su dulce voz.

Juice Wrld

Uno de los raperos más prometedoras que había dentro de la industria musical se fue de una manera muy repentina. El 8 de diciembre nos enteramos que el joven Juice Wrld había muerto –al igual que Cameron Boyce– después de sufrir una serie de convulsiones. Juice saltó a la fama gracias a dos sencillos, “Robbery” y “Lucid Dreams”, sobre todo esta última le dio un reconocimiento internacional al samplear la conocida rola de Sting. “Shape Of My Heart”. En tan solo cuatro años de trayectoria grabó dos discos de estudio, Goodbye & Good Riddance y Death Race for Love, que sin duda lo consolidarán como una de las figuras más incomprendidas del hip hop.