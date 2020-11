Dua Lipa, Lady Gaga, Tame Impala y más: Estos son todos los nominados a los Grammy 2021

Puede que la industria musical esté pasando por un momento complejo gracias a la pandemia del coronavirus; ya saben, sin conciertos ni festivales por todo el mundo. Sin embargo, y por más increíble que parezca, las ceremonias de premiación se las están arreglando y –más a fuerza que por gusto– se tuvieron que adaptar a la ‘nueva normalidad’, consiguiendo galardonar a todos esos artistas que la rompieron en el año, como el caso de los Grammy.

Como recordarán, este 2020 los premios más importantes se los llevó Billie Eilish. La joven sensación en todo el mundo conquisto con su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y su hitazo “bad guy” categorías como álbum, canción y grabación del año, así como mejor artista nuevo, pero además de ella otros artistas como Lizzo, Tyler, The Creator, Tool, Cage The Elephant, Vampire Weekend y Anderson. Paak tampoco se fueron con las manos vacías.

Por fin tenemos noticias sobre la ceremonia del próximo año

Desde temprano, este 24 de noviembre los organizadores del Grammy aparecieron en las tendencias de Twitter y sobre todo anunciaron que este año, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 31 de enero de 2021. Pero además de eso, mencionaron que en esta ocasión el comediante y presentador sudafricano, Trevor Noah, será el anfitrión de esta premiación tan atípica y que sin duda nos regalará momentos para recordar.

Pero lo más importante es que Harvey Mason Jr. junto a un montón de invitados como Dua Lipa, Megan Thee Stallion (que algo sabían), Pepe Aguilar, Sharon Osbourne presentaron a los nominados del próximo año. En esta ocasión, artistas como Black Pumas, Beyoncé, Post Malone, Taylor Swift, Billie Eilish –una vez más–, Lady Gaga, Justin Bieber, Tame Impala y muchos más lideran las principales categorías.

Acá les dejamos todos los nominados a los Grammy 2021

Álbum del año

Chilombo’ – Jhené Aiko

‘Black Pumas (Deluxe Edition)’ – Black Pumas

‘Everyday Life’ – Coldplay

‘Djesse Vol. 3’ – Jacob Collier

‘Women in Music Pt. III’ – HAIM

‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

‘Hollywood’s Bleeding’ – Post Malone

‘Folklore’ – Taylor Swift

Canción del año

“Black Parade” – Beyoncé

“The Box” – Roddy Ricch

“Cardigan” – Taylor Swift

“Circles” – Post Malone

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“I Can’t Breathe” – H.E.R.

“If the World Was Ending” – JP Saxe featuring Julia Michaels

Grabación del año

“Black Parade” – Beyoncé

“Colors” – Black Pumas

“Rockstar” – DaBaby featuring Roddy Ricch

“Say So” – Doja Cat

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Circles” – Post Malone

“Savage” – Megan Thee Stallion

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor dúo de pop

“Un Dia (One Day)” – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

“Intentions” – Justin Bieber featuring Quavo

“Dynamite” – BTS

“Rain on Me” – Lady Gaga featuring Ariana Grande

“Exile” – Taylor Swift featuring Bon Iver

Mejor Álbum Pop del año

‘Changes’ – Justin Bieber

‘Chromatica’ – Lady Gaga

‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

‘Fine Line’ – Harry Styles

‘Folklore’ – Taylor Swift

Mejor presentación Pop (solo)

“Yummy” – Justin Bieber

“Say So” – Doja Cat

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Watermelon Sugar” – Harry Styles

“Cardigan” – Taylor Swift

Mejor Álbum de R&B

“Lightning & Thunder,” Jhené Aiko featuring John Legend

“Black Parade,” Beyoncé

“All I Need,” Jacob Collier featuring Mahalia and Ty Dolla Sign

“Goat Head,” Brittany Howard

“See Me,” Emily King

Mejor presentación de rock

“Shameika” – Fiona Apple

“Not” – Big Thief

“Kyoto” – Phoebe Bridgers

“The Steps” – HAIM

“Stay High” – Brittany Howard

“Daylight” – Grace Potter

Mejor presentación de metal

“Bum-Rush” – Body Count

“Underneath” – Code Orange

“The In-Between” – In This Moment

“Bloodmoney” – Poppy

“Executioner’s Tax (Swing of the Axe)” – Power Trip

Mejor Canción de rock

Phoebe Bridgers – “Kyoto”

Tame Impala – “Lost in Yesterday”

Big Thief – “Not”

Fiona Apple – “Shameika”

Brittany Howard – “Stay High”

Mejor Álbum de Rock

‘A Hero’s Death” – Fountains D.C.

‘Kiwanuka’ – Michael Kiwanuka

‘Day Light’ – Grace Porter

‘Sounds & Fury’ – Sturgill Simpson

‘The New Abnormal’ – The Strokes

Mejor Álbum Alternativo

‘Fetch The Bolt Cutters’ – Fiona Apple

‘Hyperspace’ – Beck

‘Punisher’ – Phoebe Bridgers

‘Jaime’ – Brittany Howard

‘The Slow Rush’ – Tame Impala

Mejor presentación rap

“Deep Reverence,” Big Sean ft. Nipsey Hussle

“Bop,” DaBaby

“What’s Poppin,” Jack Harlow

“The Bigger Picture,” Lil Baby

“Savage,” Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

“Dior,” Pop Smoke

Mejor álbum de rap

‘Black Habits’ – D Smoke

‘Alfredo’ – Freddie Gibbs and the Alchemist

‘A Written Testimony’ – Jay Electronica

‘King’s Disease’ – Nas

‘The Allegory’ – Royce Da 5’9

Mejor álbum de pop latino

‘Por Primera Vez’ – Camilo

‘Mesa Para Dos’ – Kany García

‘Pausa’ – Ricky Martin

‘3:33’ – Debi Nova

‘YHLQMDLG ‘- Bad Bunny

Mejor álbum de rock o música alternativa

‘Aura’ – Bajofondo

‘Monstruo’ – Cami

‘Sobrevolando’ – Cultura Profética

‘La Conquista del Espacio’ – Fito Paéz

‘Miss Colombia’ – Lido Pimienta

Mejor video