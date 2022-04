¡Eureka! Descubren video inédito de Prince durante su infancia

Algunos creen que ya habían visto todo de ‘His Purple Majesty’, otros en cambio, consideran que no volverían a ver algo nuevo de lo que el músico había hecho en vida. Pero, no podían estar más equivocados. El editor de una cadena de televisión estadounidense, se sacó la lotería al encontrar entre sus curiosidades un vídeo inédito de Prince durante su infancia.

Todo empezó cuando Matt Lidi, gerente de producción de la ‘CBS’, revisaba el algunos videocasetes antiguos, en busca del material que necesitaba para una investigación acerca del deterioro de los derechos de los profesores en la historia del país vecino del norte. Sin duda, ese día se había levantado con el pie derecho. ¿Qué clase de suerte debes de tener para toparte con una entrevista con Prince, mucho antes de que se convirtiera en el ‘rey del funk’?

My Name is Prince

¡Las posibilidades eran una en un millón! Pero ahí estaba él, participando en una huelga de académicos que se realizó en Minneapolis en abril de 1970, justo cuando el cantante tenía apenas once años de edad. Y no nos podemos quejar, en escasos minutos que dura la entrevista inédita de Prince, el compositor nos deja en claro que desde pequeño rigió su vida con congruencia, apoyando los derechos civiles, con esa personalidad excéntrica que le caracterizaba.

“Creo que ellos también deberían recibir una mejor educación…y creo que deberían recibir más dinero porque trabajan, trabajan horas extra por nosotros y todas esas cosas”, señala Prince durante la entrevista, con una sonrisa tímida, mientras guardaba sus manos en los bolsillos laterales de su chaqueta y luce una valerina en el cabello.

Cómo hallaron el video inédito de Prince

Si la industria de la música está dispuesta a quedarse pobre si es preciso, con tal de obtener el resto de los derechos de la música de Prince, cómo era posible que un tesoro de este tamaño permaneciera escondido y olvidado en una videoteca. Pues mientras que Lidi, permanecía ahogado entre docenas de videotapes, hubo algo en aquel niño que atrapó su atención de inmediato.

“Crecí en Minneapolis, así que todo lo que me importaba era mirar los edificios antiguos y geniales del lugar donde crecí. Pero en cuanto lo vi, inmediatamente fui a la sala de redacción y comencé a mostrárselo a la gente y les dije: ‘No voy a decirte quién creo que es, pero ¿Quién crees que es? Y todas las personas dijeron: ‘Prince’ durante su infancia”, explicó el productor.

Mientras el también bailarín, que en aquel entonces estudiaba en la escuela ‘Lincoln Junior High School’, saltaba y reía antes de ser entrevistado, lo cierto es que solo era una sospecha. Lidi, no sabía a ciencia cierta si se trataba del músico más prominente de la historia moderna o si solo se trataba de un parecido.

Así que, trató de ponerse en contacto con los otros niños que también fueron entrevistados y que se supondría habrían estudiado con el creador del ‘Batdance’, pero no tuvo suerte. Fue entonces cuando agradeció la existencia de los famosísimos (en aquel entonces) anuario escolar. Bastó con echarle una hojeada y ¡voilá, no había duda de que era él! Ver la entrevista inédita de Prince durante su infancia, seguramente te sacará una sonrisa, viajar en el tiempo y querer volver a escuchar toda su discografía. Como la peculiar historia detrás de ‘Welome to America” el disco póstumo del arista.