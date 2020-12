‘evermore’: El nuevo disco sorpresa de Taylor Swift con HAIM, The National, y Bon Iver

Hace menos de cinco meses Taylor Swift compartió folklore, un giro en su carrera que se apartó del pop electrónico y se enfocaba en declaraciones introspectivas con la ayuda principal de Aaron Dessner, para elaborar un disco con una instrumentación mucho más melancólica basada en piano, cuerdas y las letras sinceras de Swift.

Ahora, Taylor Swift lanza evermore, una especie de predecesor (posiblemente producto de las sesiones para folklore) más enérgico que folklore, en el que permanece el proyecto con los gemelos Dessner y amistades como Jack Antonoff, BJ Burton, James McAlister y William Bowery. Además, colaboraciones con Bon Iver (“exile” fue de lo más notable del disco pasado), The National y HAIM. Una selección cuidadosa y precisa que nos emocionó al ver el tracklist revelado apenas hace unas horas.

Mismo tono, nuevas formas

Para evermore, se mantiene la producción centrada en lo acústico, pero en este disco vemos más de lo esencial de Taylor Swift, cargado a fraseos pop y hasta algunos guiños al country como en “no body, no crime”, que le va perfecto con la participación de las HAIM.

En las formas del folklore, se notaba la mano de Aaron Dessner, y eso nos mostró una nueva faceta de Taylor Swift, pero nos perdimos de la transición, y eso es lo que revela este nuevo disco, en temas como “‘tis the damn season”, donde el coro es el punto medio entre lo típico de Taylor en un ambiente musical recientemente explorado:

Ver en YouTube

Un disco de cumpleaños, para entenderla más

Taylor cumple años en unos días, por lo que compartió que “desde que tenía 13, estaba emocionada por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderlos con esto ahora”. Como regalo de ella a sus seguidores, ahora podemos entender más de folklore y redescubrir algunos temas como decepciones amorosas, constantes en su discografía.

En folklore, Taylor nos impresionó con una superación a muchas heridas del pasado, que de alguna forma se abren un poco para este disco. “tolerate it” y “closure” son dos ejemplos que nos recuerdan lo mucho que le pesan las rupturas amorosas, en sonidos más apegados al pop que lo que escuchamos en el disco anterior.

Ver en YouTube

Colaboraciones selectas

En la era más pop de Taylor, las invitaciones para participar en alguna de sus canciones lograron rolas con Ed Sheeran, Colbie Caillat y ZAYN, gigantes del género y en la atención global. Para evermore, se integran HAIM, The National y Bon Iver, consolidados en una escena menos conocida, pero con carreras con mucho mérito.

La incorporación está en la medida exacta, ya que escuchamos sutilmente a HAIM en “no body, no crime”, disfrutamos el diálogo nostálgico que entabla con Matt Berninger sobre una relación y lo que pudo ser en “coney island”, y repite la armonía precisa con Bon Iver para “evermore”. Esta última colaboración nos hace pensar en un álbum completo que nos tocaría fibras bastante sensibles. ¿Tendremos más sorpresas?

Ver en YouTube

¿Un nuevo camino o el predecesor de folklore?

El regreso al pop como género es evidente, rolas como “long story short” y “gold rush” nos recuerdan a la discografía anterior a folklore, un parteaguas en su sonido, o al menos eso creíamos. Permanecen versiones propias de la americana en “dorothea” o “cowboy like me”, por ejemplo, pero nos intriga hacia qué lado se inclinará la música de Taylor Swift en el futuro. Eso sí, imaginemos el setlist para un concierto como algo cambiante que podrá alcanzar a una audiencia más grande que antes.

Ver en YouTube

evermore toca casi todos los géneros que ha explorado Taylor Swift, por lo que la audiencia extraerá lo que más les haya gustado a la fecha de sus producciones, desde el pop acelerado hasta las baladas junto al piano. Esta versatilidad hace que entendamos mejor una transición abrupta, que hoy la ha llevado a lugares que jamás imaginamos, como las colaboraciones hacia lo indie, baladas con tintes de americana y lo más sorprendente: sacar dos discos en menos de dos meses.

Tracklist

01. willow

02. champagne problems

03. gold rush

04. ‘tis the damn season

05. tolerate it

06. no body, no crime (feat. HAIM)

07. happiness

08. dorothea

09. coney island (feat. The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (feat. Bon Iver)

16. right where you left me (bonus track)

17. it’s time to go (bonus track)