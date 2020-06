Con Shakira no: Acá te explicamos por qué internet quiere cancelar a J Balvin

El pasado martes 23 de junio, Billboard reunió de manea virtual a los integrantes de Black Eyed Peas, will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboode, junto a algunos de sus colaboradores de los últimos años como los colombianos Maluma y J Balvin. Todo esto con el objetivo de hablar de “Translation”, el último lanzamiento de la banda en donde cantan algunas rolas en español.

Maluma y Balvin, en algún momento de la entrevista, dijeron que se sentían muy afortunados de haber colaborado con los Black Eyed Peas, de quienes han aprendido mucho. Todo iba fluyendo muy normal hasta que surgió en la conversación el nombre de Shakira, una de las artistas colombianas más populares en todo el mundo. En redes sociales, apuntan a que J Balvin se burló de ella.

Y acá hacemos una anotación. La carrera de Shakira comenzó en la década de los 90, y tuvo mucha popularidad en el mercado latino a partir de sus composiciones e interpretaciones peculiares. Shakira se convirtió en una de las más grandes figuras y a principios del nuevo milenio, despegó su carrera en Estados Unidos con la versión en inglés del disco Laundry Service.

El resto es historia. Shakira interpretó en 2010 la canción oficial del Mundial de Sudáfrica, el famoso “Waka Waka”, además de un sinfín de colaboraciones con artistas variados del mundo latino (primero) como Alejandro Sanz, hasta llegar con Beyoncé y Rihanna. Los últimos años de su carrera ha incursionado en el reggaetón con Maluma, por ejemplo.

Uno de los últimos logros de Shakira fue su participación en el medio tiempo del Super Bowl de 2020 junto a Jennifer López. Ellas estuvieron acompañadas de Bad Bunny, el cantante puertorriqueño y del mismo J Balvin. Balvin participó junto a López en un par de canciones mientras Bad Bunny apareció en el número de Shakira.

Volvamos al tema. En la conversación, como mencionamos, surgió el nombre de Shakira, y J Balvin, como apuntan en redes sociales, comenzó a burlarse de ella. La entrevistadora les preguntó que con cuál de los dos, Maluma o J Balvin, tuvo que ser más “flexible” para trabajar. A lo que will.i.am respondió que en realidad, sería con Shakira. La reacción de J Balvin fue reírse.

will.i.am explicó que la manera de trabajar de Shakira era como una escuela porque se puede aprender de ella, es muy profesional. Balvin dijo “uno, dos tres“, como si estuviera contando y volvió a reírse. El rapero explicó que Shakira es muy precisa en lo que quiere y cómo lo quiere… y J Balvin volvió a comentar “Y luego regresas al uno“. Balvin dice que de ahí te vas al 7, luego al 10 y vuelves al uno, que ella siempre te regresa al uno…

Acá les dejamos esa parte de la entrevista:

J Balvin se burla de Shakira argumentando que no sabe lo que es trabajar con ella, creo no lo sabe y nunca lo sabrá, a este tipo le falta HUMILDA y no es solo por defender a Shakira, pero la forma en la que lo hace es realmente desagradable. #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/2bBAbPe5kl

— MemesShakira (@Memes_Shakira) June 25, 2020