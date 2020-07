Éntrale a la exposición virtual de The 1975 para su disco ‘Notes On A Conditional Form’

La cuarentena nos tiene a todos experimentando cosas nuevas. Esta historia es igual para Matty Healy y The 1975 quienes acaban de convertir su último álbum, Notes on a Conditional Form, en una exhibición de arte en línea llamada Artists Respond To NOACF. Por si no tenías nada que hacer hoy, aquí tienes la solución patrocinada por el cuarteto del Reino Unido.

Los planes de la banda cambiaron drásticamente este 2020. Sin embargo, le dieron la vuelta al página como pocas bandas lo han hecho hasta hoy. Para expandir su último proyecto sonoro, el grupo Manchester se asoció con el director Ben Ditto para encargarle a 14 artistas la tarea de crear una pieza visual en respuesta a un corte particular de Notes on a Conditional Form.

‘Artists Respond To NOACF’ de The 1975

Cada pieza visual se realizó en diferentes disciplinas, que incluyen modelado 3D, Inteligencia Artificial, performance, robótica y más. Continuando con los temas del cuarto álbum de The 1975, las piezas exploran tecnología, esperanza, amor, ansiedad y violencia.

Matty Healy y la banda han estado subiendo los videos terminados a su canal de YouTube en el transcurso de los últimos tres meses. Pero hoy (22 julio), la banda completó la serie con la interpretación de Lu Yang de “Playing On My Mind”. La pueden ver aquí:

Todos los fans de The 1975 pueden ver la exposición completa a través del sitio web oficial de la banda. También si desean verla en forma de lista de reproducción, lo pueden hacer ahí vía YouTube.

La descripción oficial del proyecto dice: “Hoy, nuestras vidas están más basadas en la pantalla, virtuales y desmaterializadas que nunca antes. Escuchamos muchos pronósticos distópicos sobre nuestro futuro tecnológico, pero la tecnología también puede tener un efecto positivo y debemos aprender a aprovechar sus beneficios y potencial”.

“Esta exposición en línea destaca algunas de esas posibilidades: cómo la tecnología puede crear belleza y significado, nuevas formas de expresión y nuevas formas de experimentar la cultura”, finaliza The 1975.