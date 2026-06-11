Lo que necesitas saber: Pocos creyeron que el verdadero Angine de Poitrine anduviera por Rusia, pero sí que había un par haciéndose pasar por el dueto de Quebec. Sin embargo, desde Moscú llegó la aclaración.

¿Cuántos no pensaron esto al saber de Angine de Poitrine ?: “pos cómo saber si sí son ellos, si tienen sus jetas tapadas y no dicen quiénes son…” Así que la idea de una falsa banda caracterizada como los ahora populares quebequenses no suena tan locochona. Sin embargo…

Angine de Poitrine / Imagen: anginedepoitrine.com

Staff de Angine de Poitrine confirmó el rumor

Hace unos días se dio a conocer la noticia: Hay unos falsos Angine de Poitrine dando shows en Rusia. Cosa que el propio director artístico del enigmático dueto, Sam Murdock, se encargó de lamentar.

Murdock confirmó que ya le había llegado el rumor de la falsa banda dando tour por Rusia. “Estamos viviendo en una época extraña donde todo el mundo intenta sacar provecho de la banda”, lamentó Murdock a Exclaim!, principal medio que denunció la existencia del falso Angine de Poitrine.

“Ya hay una versión falsa de la banda de gira por Rusia, con los disfraces y todo, y siguen etiquetando a la banda y ni siquiera dicen que no es una banda real”, reprochó el miembro del equipo de Angine de Poitrine… y dando el tip para reconocer cuando no se trata de la banda real: “ sólo tienen una guitarra de un mástil”.

Angine de Poitrine / Foto: anginedepoitrine.com (Camille Gladu-Drouin)

Dueño del bar en el que se realizó la presentación de la banda falsa aclara las cosas

Y sí, en uno de los clips con los que se denunció la existencia del falso Angine de Poitrine, se ve a los dos integrantes con sus prendas moteadas y máscaras características, sus sombreros piramidales… pero sí, al guitarrista le falta su instrumento de doble mástil y modificada para tocar microtonos. Aun así, da el gatazo…

Sin embargo, de acuerdo con Stereogum, la realidad es otra; muy parecida a la versión denunciante, pero diferente: el clip sí fue grabado en Rusia y sí podemos ver a una versión fake de Angine de Poitrine… no obstante, no se trata de un grupo que se haga pasar por el dueto de Quebec.

“Se trató de un evento puntual a modo de broma con motivo del aniversario del bar Escapist”, aclaró a Stereogum el dueño del lugar en que se presentó la banda falsa. “Preparamos los disfraces, y los músicos de las bandas @hadn_dadn / @shajjm_orchestra y @dyw_dyw_dyw aprendieron el repertorio y ofrecieron un gran espectáculo”.

Para evitar broncas, el representante del bar también señaló que la entrada al lugar fue gratuita, así que no se obtuvo ningún beneficio económico por tocar las composiciones de Angine de Poitrine… y ya, no habrá más presentaciones de la banda rusa bautizada como Urin de Potrin.

Así que dos cosas de esto: Qué bien tocan los de Rusia… y que, sin saber quien está detrás de las máscaras, no habrá otra forma de saber que se está frente a la verdadera Angine de Poitrine que con fe. Pero, suponemos, eso es parte del artificio.