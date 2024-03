Lo que necesitas saber: Aprovechando el lanzamiento de su nuevo disco, tuvimos chance de platicar con Faye Webster sobre este álbum, colaboraciones y mucho más.

Este 1 de marzo, Faye Webster lanza su quinto disco de estudio, Underdressed at the Symphony, que es una continuación a su estilo de folk relajado que no teme adentrarse en los sonidos del rythm & blues y ahora, notamos un toque de psicodelia que funciona muy bien.

La colaboración con Lil’ Yachty para “Lego Ring” es una maravilla en donde los dos originarios nos muestran cómo son compatibles dos mundos que están sonoramente lejos. Incluso llevaron todo al siguiente nivel, pues estrenaron un juego como el que vimos en el videoclip (que por cierto, pueden aventarse por acá).

Entrevistamos a Faye Webster por su nuevo disco, colaboraciones y mucho más

A propósito de su nuevo disco, tuvimos chance de platicar con la mismísima Faye Webster sobre este lanzamiento, las colaboraciones para este nuevo proyecto y por supuesto que le intentamos sacar cuándo se dará una vuelta por nuestro país. Chequen por acá todo lo que nos contó esta artista joven tan talentosa.

Sopitas.com: Hola Faye, muchas gracias por darte el tiempo para hablar con nosotros.

Faye Webster: “¡Claro!”

Sopitas.com: Sobre el título del disco, ¿Cómo te vino la idea, alguna anécdota?

Faye Webster: “Uhm, durante el tiempo de hacer el disco, fui mucho a la sinfónica en Atlanta y se convirtió en algo importante para mí. No recuerdo cómo hice la parte sinfónica de la canción, pero vino a mí quitar las palabras y poner alguna imagen sensorial ahí. Esa parte la hizo quien toca cuerdas y teclados en la banda, duplicó todo y resultó en una sinfonía falsa“.

Faye Webster/Foto: Getty Images

Sopitas.com: Cuando nos fijamos en los códigos de vestimenta para asistir a algún concierto, ¿la música entra en segundo plano? ¿Hay algún código de vestimenta para tus conciertos?

Faye Webster: “Sí, creo que la gente puede pensar sobre el título lo que deseen, aunque sí estoy de acuerdo con que eso pasa, y (sobre el código de vestimenta) ¡No lo sé! Supongo que no, pero mi amigo que toma fotos, suele tomar de fans, ellos hacen sus playeras y es muy tierno“.

Sopitas.com: En el Corona Capital 2021 tocaste durante el atardecer, lo que fue muy apropiado para escucharte en vivo. ¿Tienes algún lugar y hora ideales para tocar tu música en vivo?

Faye Webster: “No necesariamente, pero me gusta tocar en los festivales con el sol fuera por alguna razón”.

El quinto disco de estudio de Faye, Underdressed at the Symphony tienen ratos de una sinceridad que deja ver aspectos personales de la guitarrista y cantante, como en “Wanna Quit All The Time” o “eBay Purchase History”, con la que nos identificamos más de uno después de comprar cosas que en realidad no necesitamos.

Sopitas.com: Faye, en este nuevo álbum hay temas bastante íntimos, ¿Es liberador contar lo que guardas? ¿De dónde vino por ejemplo “eBay Purchase History”?

Faye Webster: “Sí claro, por eso (liberación) es que escribo canciones prácticamente. (“eBay Purchase History”) es algo muy personal para mí, me pasa mucho. Es sentirse como infantil y algo que me sucede seguido“.

Sopitas.com: Nos encanta “Lego Ring”. ¿Cómo se dio la colaboración Lil’ Yachty? ¿De quién fue la idea del video con su propio videojuego?

Faye Webster: “Hemos sido amigos por un tiempo y los dos vivimos en Atlanta y estamos haciendo cosas juntos. Hemos hecho canciones antes así que era una cosa más que le dije que hiciéramos. Ambos la amamos mucho. (Sobre el video) mi amigo Kyle dirige todos mis visuales para este proyecto, es la mente maestra detrás de todo esto y ha sido muy bueno“.

Sopitas.com: Amamos Let’s Start Here de Lil’ Yachty ¿Qué te pareció a ti?

Faye Webster: “Es literalmente uno de mis proyectos favoritos de 2023, amo ese disco muchísimo”.

Sopitas.com: Hay elecciones de efectos nuevos en este disco que suenan bien, los efectos en la voz de “Feeling Good Today”, un pequeño autotune, ¿Cómo lo elegiste? ¿Qué más fue nuevo en la grabación de este disco?

Faye Webster: “Solo lo escribí así, estaba en mi computadora y tenía prendido autotune, sentí que era innecesario pero así sucedió. Grabamos en Sonic Ranch, algo muy nuevo vivir juntos en la misa casa, despertarse e ir a l estudio y estar muy aislados, eso fue muy bueno”.

Sopitas.com: Recientemente Lil’ Yachty polémicamente declaró que el rap está en un sitio terrible ¿Cuál es rol que juega hoy en día el folk?

Faye Webster: “¡No lo sé! Pero es una gran y difícil pregunta, siento que siempre estarán las raíces. Siempre tengo un sentido hacia la música folk. Siempre he encontrado mis raíces ahí.”

Sopitas.com: ¿Regresas a México pronto?

Faye Webster: “Veremos, tenemos un 2024 bastante ocupado.”

Undressed at the Symphony está disponible en todas las plataformas digitales, y Faye inicia a finales de mes una gira por Estados Unidos, que continúa en Europa en verano para regresar a su país en agosto. Esperamos verla por acá con este nuevo disco, que continúa con una sólida discografía para los amantes de las variantes que tiene hoy en día el folk.

