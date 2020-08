Ya estuvo, coronavirus: El festival Ceremonia se mueve al 2021

El 2020 no nos ha tratado como esperábamos, la llegada del coronavirus vino a cambiar todos los planes que teníamos, como ir a todos los conciertos y festivales que pudiéramos. Sin embargo, y como vimos desde que la pandemia pegó en México, todos ellos se han tenido que posponer o cancelar porque la situación nada más no mejora y no se ve para cuándo termine, pero ahora tenemos a otro soldado ha caído: el Ceremonia.

Fue en marzo cuando los organizadores del festival anunciaron que se pospondría, y mientras tanto organizaron una edición virtual con un montón de actos internacionales tocando a distancia y actividades durante el día que se supone que tendría que realizarse. Pero este 21 de agosto, a través de sus redes sociales que por obvias razones y por causas de fuerza mayor, la edición 2020 no se llevará a cabo.

Ceremonia tendrá que esperar hasta 2021

En el comunicado que compartieron, mencionan que el Ceremonia se moverá hasta el 2021, en donde esperan que por fin puedan armar el festival, que este año tendría como actos principales a artistas como Thom Yorke, The Chemical Brothers, FKA twigs, slowthai, Yves Tumor, L’Imperátrice y más.

“Al igual que ustedes, nos encontramos muy emocionados por llevar a cabo esta edición; sin embargo, evaluamos las circunstancias y consideramos que vale la pena esperar para celebrar como nos gusta, una Ceremonia llena de unión y mucha música”, dice parte del comunicado que los organizadores, prometiendo que el siguiente año volverán más fuertes que nunca.

Tendremos que ser pacientes para tener más detalles de la próxima edición

Por supuesto que la noticia puso triste a todos los que estaban esperando con ansias el Ceremonia, pero siendo sinceros se veía venir que esto pasaría, pues en la CDMX los casos de coronavirus siguen aumentando y por ahora, esta fue la decisión más sensata que pudieron tomar.

Ahora sólo nos queda estar pendientes a las redes sociales del festival para conocer la fecha y el cartel de la edición 2021. Y si tú ya tenías tus boletos para ir a Ceremonia, te recomendamos que los guardes muy bien porque seguirán siendo válidos para el próximo año, pero en dado caso de que quieras tu reembolso, podrás consultarlo a través del canal de venta donde los compraste.