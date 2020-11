¡Festival Marvin revela el cartel para su edición especial en streaming!

La pandemia por coronavirus apagó los conciertos a lo largo de este 2020. Tan solo en la Ciudad de México, la agenda de eventos tuvo que reprogramarse e incluso varios artistas y festivales encontraron una alternativa para acercase al público vía streaming. A la tendencia ahora se suma el Festival Marvin.

En esta ocasión, la contingencia no permitirá que los artistas se presenten en diversos puntos de la Ciudad de México, precisamente las colonias Roma y Condesa. Pero, por supuesto, eso no será impedimento para que disfrutemos desde casita los actos que el festival traerá en su nueva edición. Ahora, conozcamos el cartel.

Festival Marvin revela el cartel

Como mencionamos, esta edición no será como las anteriores. El Festival Marvin 9.5 se extenderá más allá de la Ciudad de México para llegar a otras cinco ciudades más. Así, podremos presenciar actos tanto en nuestro país como en Argentina, España y Alemania. Las ciudades que albergarán presentaciones son Buenos Aires, Madrid, Sevilla, Gotemburgo y Monterrey, claro además de la tradicional capital azteca.

La fiesta se pondrá bastante buena, de eso no hay duda. Los headliners de esta edición serán CeeLo Green, Róisín Murphy, Faithless, Robert DeLong y Roosvelt. Y estos son son solo algunos de los nombres que adornaran la transmisión del festival, mismo que contará con una oferta musical muy rica en cuanto estilo como soul, rock, pop, blues, electrónica, folk y punk. Acá te dejamos el cartel completo con los más de 30 artistas que podrás ver el Marvin 9.5

Tu banda puede participar y cómo acceder al festival

Y que sería de un buen festival sin el talento emergente. La organización del Festival Marvin abre en esta ocasión la convocatoria #TuBandaEnFestivalMarvin. Lo único que tienes que hacer es acceder a la aplicación Sonnar App desde Apple Store o Play Store, crear el perfil del proyecto, subir un par de videos y aplicar a la convocatoria que te dejamos en este enlace.

No te pierdas este increíble evento que se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre a través de las aplicaciones Twitch, Amazon Music MX y Amazon Music US totalmente en streaming. No olvides consultar las redes de Revista Marvin y Sopitas.com para próximas actualizaciones.