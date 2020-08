Uno más a la lista: El festival Pulso GNP también se mueve para el 2021

Desde que comenzó la pandemia, los fanáticos de los conciertos y festivales tuvieron que ver como cada uno de los conciertos programados para este año se pospusieron. Muchos aún tenían la esperanza de que después del encierro y todas las medidas que se tomaron para evitar la propagación del COVID-19 se pudieran realizar, pero lamentablemente las cosas aún están color de hormiga y ahora tenemos a otro soldado caído, el Pulso GNP.

Fue en marzo de este año cuando los organizadores tomaron la decisión de mover la fecha de la edición del festival –que originalmente se llevaría el 30 de mayo– para el 31 de octubre de 2020. Sin embargo, la situación con el coronavirus en México nada más no mejora y los números de contagios siguen a la alza, así que en vista de que aún no se pueden realizar evento masivos como lo sería este, no se celebrará esta edición.

El Pulso GNP se pasa para el próximo año

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Pulso GNP anunció oficialmente que la fiesta en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro y que contaría con bandas como Evanescence, Madness, Cold War Kids, 2Manydjs, Enjambre, Los Fabulosos Cadillacs, Mon Laferte entre otros, se tuvo que mover para el 2021, esperando que todos los asistentes, músicos, staff y personas que hacen posible el festival, lo entiendan.

“Siempre priorizando la salud, el bienestar de todos y debido a la situación que estamos viviendo globalmente, lamentamos informarles que el festival se pospondrá para el próximo año” dice parte del comunicad que compartieron, prometiendo que volverán más fuertes que nunca el próximo año.

El festival PULSO GNP queda pospuesto para el 2021. Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/C2J9Zx4Uyb — Festival Pulso GNP (@PulsoGNP) August 24, 2020

Para terminar, también mencionaron que todos los que ya contaban con boleto para el Pulso GNP tienen que guardarlo muy bien, pues seguirá siendo válido en la siguiente edición. Además dijeron que pronto darán más información sobre los detalles y el talento que formarán parte del festival en el 2021.