Los festivales en California que nos esperan en este 2023 lucen emocionantes y las opciones son sumamente diversas. Algunos de ellos estarán protagonizados por primera vez con talento hispanohablante, mientras que otros por clásicos que no nos queremos perder.

Existe oferta para todos los gustos, desde eventos muy especializados en un género como el hip hop hasta otros que combinan prácticamente todos los estilos musicales de la actualidad.

En general, podemos decir que los festivales en California representan la enorme diversidad cultural en el estado y, por ello, personas de todo el mundo viajan exclusivamente para vivir la experiencia de Coachella, Bottlerock, Primavera Sound, etc.

¿No se les antoja estar en el pastito escuchando música en vivo? A continuación les presentamos los festivales en California para que comiencen a planear y los anoten en su agenda:

Rolling Loud California – Del 3 al 5 de marzo

Playboi Carti, Travis Scott, Future y Lil Wayne protagonizan uno de los mejores festivales en California de todo el año, el cual se realizará en un área cercana al monumental SoFi Stadium en Inglewood.

Con un focus en el hip hop y el trap, el evento tiene una undercard sumamente poderosa con actos como Lil Baby, Don Toliver, Young Nudy, Polo G y Lil Uzi Vert, artistas contemporáneos que tienen el futuro del género en sus manos.

Coachella – Del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 del mismo mes

Coachella vuelve este año con un lineup protagonizado por dos actos hispanohablantes: Bad Bunny y Rosalía, una situación nunca antes vista en este festival, considerado como el número uno en el estado de California.

Reguetón, hyperpop, alternative y k-pop conviven en este monumental e histórico cartel, en el cual se podrá presenciar el primer show en muchos años de Frank Ocean, quien aún se mantiene vigente con el clásico álbum Blonde. Por acá te dejamos un análisis más a fondo sobre el lineup y su undercard.

Beachlife Festival – Del 5 al 7 de mayo

Ver a The Black Keys y a Pixies en Redondo Beach suena a un plan excelente para un fin de semana. Ambas bandas se presentarán en Beachlife Festival, el cual tiene la peculiaridad de que cada uno de sus tres días reúne a actos de géneros distintos: el primer día de rock alternativo con las agrupaciones anteriormente mencionadas, el segundo día de pop con Gwen Stefani y el tercer día de rock clásico con The Black Crowes y John Fogerty.

A diferencia de otros festivales en California que buscan la comunión entre diferentes géneros, este busca separar claramente a los artistas según su estilo para aquellos que sólo tienen afinidad por un tipo de música.

Just Like Heaven – 13 de mayo

Llamado igual que la canción de The Cure, Just Like Heaven luce como un paraíso para la generación que vivió su juventud en la primera época de los 2000.

Yeah Yeah Yeahs, MGMT, M83 y Fever Ray son algunos de los actos más importantes de aquella época. Muchos de ellos estuvieron en las primeras ediciones de Coachella por lo que tienen un fuerte vínculo con California.

Al igual que otros festivales en California como Desert Trip y The Big 4, los cuales reunieron a los grandes exponentes del rock clásico y metal en un solo lugar, Just Like Heaven intenta reunir a todas las bandas que dejaron huella en el indie rock del los 00’s, pero lo mejor de todo es que MGMT tocará de principio a fin su icónico Oracular Spectacular.

Bottlerock – Del 26 al 28 de mayo

Música, comida, vino y cerveza; así se promociona el festival Bottlerock, el cual se llevará a cabo en Napa Valley y está encabezado por nada más y nada menos que los Red Hot Chili Peppers.

Este festival en California se ha ganado el respeto del público ya que suele reunir a una buena cantidad de headliners junto a los artistas emergentes más importantes de la actualidad. Este año aparecen actos como Dayglow, Japanese Breakfast y Kennyhoopla, los cuales recientemente tuvieron atractivos lanzamientos.

Seguramente nos llenaremos de más y más festivales en lo que resta del año. Sin embargo, esta lista puede resultar sumamente útil para ver las diferentes opciones y comenzar a planear lo que nos espera, al menos, en los primeros meses del 2023.

¿Has asistido alguna vez a ellos? ¿Recomiendas otros festivales en California? Te invitamos a dejar tus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales.