Ya acábate, 2020: El Festival Vaivén también se pospone para el 2021

El coronavirus nos ha dado un golpe tras otro este 2020, a todos, pero para los amantes de la música ha sido doblemente doloroso. Y es que mientras los deportes, el cine y otras industrias comienzan a retomar el camino, los festivales de música nomás no ven la luz al final del túnel y ahora fue el Festival Vaivén el que anunció que será hasta el 2021 cuando pueda llevarse a cabo.

Sabemos que te duele, a nosotros también, especialmente cuando esta misma semana nos enteramos de que otros esperadísimos festivales también se movieron para el siguiente año. Los organizadores del Vaivén aseguraron en redes que hicieron todo lo humanamente posible para celebrar el Festival este año, pero la neta es que primero está la salud de todos y como la posible vacuna puede que salga —o no— hasta finales de año, pues no hay necesidad de arriesgarse.

“Sabemos que la música nos conecta y nos hace vivir experiencias únicas, por eso hicimos hasta lo imposible para celebrar con todos ustedes nuestra edición 2020. Desafortunadamente, después de reconsiderar muchas cuestiones priorizando la salud de los asitentes, artistas, patrocinadores y staff, hemos tomado la difícil decisión de posponer la siguiente edición de Vaivén para el 2021”, señalan en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Gracias por tu paciencia y apoyo. Algunas veces las mejores experiencias tardan más tiempo en llegar. Por eso y porque queremos que disfrutes al máximo de Vaivén, hemos tomado la decisión de posponer nuestra edición 2020 para el 2021. Espera más noticias pronto. #V2021 💜🙏🏻 pic.twitter.com/C3fg5wh3Zt — Festival Vaivén (@festivalvaiven) August 22, 2020

Boletos para Vaivén 2020 serán válidos en 2021

Cabe recordar que luego de que el coronavirus llegara a arruinarlo todo en los primeros meses del 2020, el Festival Vaivén cambió de fecha y se tenía previsto llevarlo a cabo el próximo 10 de octubre (pues como todos, seguro pensaron que para esos días la pandemia ya sería historia), pero ante lo cercano de la fecha y el riesgo que todavía supone el COVID-19, la decisión es la correcta.

Fue en noviembre del año pasado cuando se anunció el cartel que Vaivén presentaría para su edición de este año, encabezado por The Whitest Boy Alive, DJ Snake, Foster The People, Jamie Jones y Cut Copy, pero los organizadores nos dejaron ver que en los próximos días se anunciarán algunas sorpresas, así que en una de esas el cartel se nutre todavía más… pero quién sabe.

Si tú también ya tenías tus boletos para el Vaivén, no debes tener ninguna preocupación porque éstos serán válidos para la edición del 2021. Por el momento no dieron una fecha precisa para celebrar el festival, y mejor no nos aventuramos a estimarle porque podríamos llevarnos otra decepción. Ni modo, el coronavirus básicamente ya nos quitó todos los festivales del 2020, así que lo mejor es que este año se termine de una vez.

