¡Bravo! La iniciativa de Pedro y el Lobo para apoyar a la comunidad mixe y su Banda Filarmónica

A mediados de diciembre de 2019, la Banda Filarmónica Municipal de Ayutla en Oaxaca fue víctima de un robo en el que los despojaron de sus instrumentos musicales. Desde entonces, el conjunto originario de la comunidad Mixe ha vivido en carne propia la dificultad de recuperar un poco de lo perdido.

La importancia de esta agrupación trasciende, desde luego, ya que para aquella comunidad su presencia es motivo de orgullo y tradición. La gente de Ayutla necesita de este grupo municipal para darle forma a su rica y variada agenda de festividades y tradiciones, las cuales no serían las mismas sin la intervención musical de la filarmónica.

Ante esto, el sello discográfico Pedro Y El Lobo decidió sumarse a la causa con un lanzamiento especial cuyo objetivo pretende respaldar la desafortunada situación que pasa la gente no solo de la Filarmónica Municipal, sino la comunidad Mixe en general.

La situación en la comunidad Mixe de Ayutla

La Banda Filarmónica Municipal de Ayutla es más que un conjunto musical; es un símbolo de la riqueza cultural de la comunidad Mixe. Como embajadores de la región, el grupo se encarga de engalanar con sus melodías las celebraciones en esta zona de Oaxaca, desde los más coloridos festivales hasta los funerales de los queridos habitantes.

Los miembros de esta distinguida banda recibieron una fuerte noticia en diciembre del año pasado cuando se enteraron que sus instrumentos musicales fueron robados. Y es que el valor de estos objetos, de acuerdo con la gente cercana a la comunidad, poseían un valor emocional importantes pues se consiguen mediante donaciones, ahorros y todo tipo de contribuciones de la gente.

Por si fuera poco, la comunidad Mixe se enfrenta desde 2017 a la escasez de agua producto del allanamiento del manantial que proveía agua a la región. Activistas como la reconocida lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil han denunciado los hechos recibiendo respuestas casi omisas. Hoy, en medio de una agresiva pandemia, el poco abastecimiento de agua para la comunidad complica el entorno de salud.

También puedes leer: #AGUAPARAAYUTLA: INCENDIO PONE EN JAQUE A COMUNIDAD MIXE EN OAXACA

Pedro Y El Lobo se suma a la causa Mixe

El panorama se visualiza incierto para la Filarmónica de Ayutla y la comunidad Mixe en general, pero los esfuerzos por apoyar continúan. El sello discográfico Pedro Y El Lobo se suma a la causa de los habitantes de la región con el lanzamiento de Pedro Y El Lobo Presenta:.

Este materia es una compilación en vivo que la discográfica independiente compartirá para celebrar su décimo aniversario. Las composiciones de dicho álbum incluyen varias grabaciones que la disquera capitalina ha realizado durante sesiones y conciertos desde su establecimiento en 2010 en la CDMX.

Pedro Y El Lobo Presenta: llegará a Bandcamp el próximo 25 de noviembre y permanecerá ahí durante dos meses para que los usuarios puedan descargarlo. Todo lo recaudado durante ese periodo será donado para la Filarmónica Municipal de Ayutla a través de la asociación civil El Día Después. El material posteriormente llegará a otras plataformas de streaming y las regalías generadas ahí se irán destinando al apoyo de la comunidad Mixe y otras luchas indígenas.

Sobre la disquera

Pedro y El Lobo (PYL) es una disquera independiente que se estableció en 2010 en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Desde entonces, el sello se ha decantado por ofrecer sus servicios como estudio de grabación y disquera, además de organizar eventos en vivo en variados venues como el Lunario del Auditorio Nacional.

Esta discográfica independiente, a lo largo de 10 años, ha organizado eventos para artistas como Patrick Watson o The Album Leaf y Belafonte Sensacional. Además, hoy en día como discográfica, cuentan con un catálogoc ompuesto por nombres como Low Roar, The Go Rounds, Lázaro Cristóbal Comala, Hanging Valleys y otros artistas que han encontrado en PYL un espacio para hacer sonar su música.

El 25 de noviembre, recuerda, llegará a Bancamp Pedro Y El Lobo Presenta:. No dejes pasar la oportunidad de unirte a este proyecto solidario para la comunidad Mixe y su Banda Filarmónica. Acá te dejamos el tracklist del material.

Tracklist de ‘Pedro Y El Lobo Presenta:’

1. Balmorhea – “Bowsprit” (Live, Ordinary People 2013)

2. Alexi Murdoch – “The Light” (Live, Ordinary People 2014)

3. The Go Rounds – “Wounded Love” (Live, PYL Session 2015)

4. Lázaro Cristóbal – “Adiós, Que Abras Más Ventanas” (Live, Departamento 2018)

5. Aisha Burns – “Shelly” (Live, PYL Session 2018)

6. Matt Kivel – “The Cruel Mother” (Live, PYL Session 2019)



7. Hearing Aid Beige – “Isn’t It Nice” (Live, Sorting Room Studios 2020)

8. The Album Leaf – “Brennivin” (Live, Ordinary People 2014)

9. Low Roar – “I’ll Keep Coming” (Live, Teatro Milan 2020)

10. Marisa Anderson – “Resurrection II” (Live, PYL Session 2020)

11. DePedro – “Diciembre” (Live, PYL Session 2019)

12. Joaquín García – “Uneven” (Live, Ordinary People 2013)

13. Rodes Rollins – “Big Girls” (Live, PYL Secret Show 2019)



14. Todd Clouser – “Tlalpan Girl” (Live, PYL Session 2017)

15. Belafonte Sensacional – “Las Distancias” (Live, PYL Session 2019)

16. Y La Bamba – “Ojos del Sol” (Live, PYL Session 2016)

17. Ryley Walker & Bill MacKay – “The Roundabout” (Live, Departamento 2016)

18. Hanging Valleys – “In Your Blood” (Live, Departamento 2016)

19. Jesse Beaman – “Figment of the Imagination” (Live, Seize The Means Studios 2020)

20. Elisabeth Pixley-Fink – “Let Go” (Live, PYL Session 2014)

21. Page Sounds – “Hungry Men” (Live, PYL Session 2020)

22. PH – “Ukulele Song” (Live, PYL Session 2020)

23. Moonatic – “Blank Thoughts” (Live Demo 2013)

24. Cienega – “Sandbox Reworked” (Live, Ordinary People 2014)