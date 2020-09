FINNEAS estrena una emotiva rola llamada “What They’ll Say About Us”

En este tan extraño y caótico 2020 nos han marcado muchas cosas, como el coronavirus o movimientos políticos y sociales que se dispararon justo en medio de la pandemia. Y aunque la mayoría vemos en las noticias cómo es que el mundo se pone de cabeza, los artistas y músicos están tomando todo lo que está pasando para crear, para emocionarnos y hacernos reflexionar. Algunos lo logran, a tal punto que nos conmueven, como lo hizo FINNEAS.

Además de ser el hermano mayor de Billie Eilish y el productor de artistas como Tove Lo, Halsey, el joven de tan solo 23 años también es un excelente cantante y compositor. Desde 2016 ha lanzado un montón de sencillos pero apenas el año pasado decidió estrenar su primer EP, Blood Harmony, donde recopiló las canciones que le mostró al mundo en todo este tiempo con un algunas más que compuso sobre la marcha.

También puedes leer: CHECA EL (MUY EMOTIVO) DEBUT DE BILLIE EILISH EN TINY DESK CONCERTS

FINNEAS regresa con una dulce balada impactante

Sin embargo, para este año FINNEAS nos trae algunas sorpresas que harán más ameno el encierro. Hace algunas semanas decidió relanzar “Let’s Fall in Love for the Night”, dándole nueva vida a esa canción, pero ahora regresa y por la puerta grande estrenando “What They’ll Say About Us”, una canción inspirada en un movimiento político que recobró fuerza este 2020 a raíz de hechos lamentables, Black Lives Matter.

Esta es una dulce balada de piano, donde luce por completo la voz del joven O’Connell. Todo inicia con una dulce melodía que conforme va avanzando y llegando al coro sube de intensidad, incorporando sonidos electrónicos muy sutiles que mezclados, en lugar de robarle el protagonismo, logran crear un ambiente donde solamente podemos concentrarnos en cada una de las frases de la letra, la cual es un balance entre melancolía y optimismo.

El mensaje y la inspiración de esta canción

Como ya lo habíamos mencionado antes, la rola está basada en las manifestaciones que hubo y hay en todo el mundo a favor del Black Lives Matter. Pero en una entrevista que la revista WSJ le hizo hace algunos días a FINNEAS, el músico contó la historia detrás de la canción, que tiene como protagonista al actor de Broadway Nick Cordero, que murió en julio por complicaciones causadas por el coronavirus.

“La compuse el día de una protesta de Black Lives Matter en junio. Pasé el día en las marchas con mi novia, y las protestas en general me hacen sentir muy optimista. Creo que estar rodeado de gente que también ve las fallas del sistema es una experiencia muy positiva porque dices: ‘Dios mío, no soy el único'”, comentó el artista de 23 años.

Esta es una rola ambigua con la que todos se pueden identificar

Además, FINNEAS mencionó que el caso de este actor también lo inspiró: “Estaba siguiendo muy de cerca la historia de Nick Cordero en Instagram, no los conozco en absoluto. Vi las noticias sobre su salud, al igual que todos los demás. Me sentí increíblemente conectado a esta familia que nunca había conocido antes. Así que escribí esta canción como si le cantara a su ser querido que estaba en la cama de un hospital mientras el mundo protestaba afuera”.

Para rematar, también estrenó un videoclip para esta canción, el cual fue dirigido por Sam Bennett –con quien ya ha trabajado antes y que se ha encargado de videos para Sam Smith–. En él lo vemos tocando en un piano giratorio mientras una serie de luces parpadean y la lluvia cae sobre él.

Es simple y efectivo, pues no necesita mostrarnos una historia sumamente elaborada para dar un mensaje de esperanza, justo lo que necesitamos en estos días.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “What They’ll Say About Us”, la nueva y emotiva rola de FINNEAS: