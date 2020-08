FKA twigs se juntó con el rapero viral de TikTok 645AR en la nueva rola “Sum Bout U”

No importa si llevamos una semana o 4 meses encerrados en cuarentena. La música es y siempre ha sido nuestra salvadora estos días de encierro. Por eso, les queremos enseñar la nueva colaboración de FKA Twigs con el rapero emergente de TikTok (y que deben escuchar) 645AR.

En julio, FKA twigs compartió espacio de estudio con Kanye West y Ty Dolla $ign en el sencillo colaborativo “Ego Death”. Ahora, la estrella de R&B está de regreso con otro característico invitado, esta vez apareciendo en “Sum Bout U”, el nuevo sencillo del rapero 645AR.

Nacido en el Bronx, pero criado en Atlanta, 645AR representa con orgullo su estilo de único de rap agudizando las voces en autotune. A lo largo de “Sum Bout U” se darán cuenta de su único estilo que incluso FKA twigs, es víctima: su voz chillante. Los dos intercambian, así como se entrelazan, sus voces agudas, mientras anhelan y tienen sed el uno del otro: “It’s something ’bout you/You do something to me, make me feel some way/The way that I feel about you, nobody’ll take your place”.

645AR es el artista más contemporáneo del que podamos hablar hoy. Su discografía se concentra en el 2020, pero ha sido de suficiente calidad para trabajar con FKA twigs. Los éxitos pasados, y con los que se logró posicionar en la escena, con “Yoga” y “4 Da Trap”. Dos canciones que se aferran al R&B con toques pesados de trap y rap. Claro, su voz es por mucho lo más distintivo.

A diferencia de estos sencillos, “Sum Bout U” canaliza un ambiente de R&B más estable, tal vez por ahí podemos ver la cuchara de la creadora de Magdalane. “Estoy recuperando el verdadero R&B”, declaró el creciente músico viral en TikTok en un comunicado. “Un grito a FKA twigs”. Escúchenlo aquí y sorpréndanse por la voz de ambos:

En más de la estrella británica FKA twigs, a principios de julio nos sorprendió con su nuevo documental We Are The Womxn. Este proyecto llevó a FKA a Atlanta para realizar un baile sagrado de la luna con la sanadora espiritual Queen Afua. La experiencia resultó en una profundización y comprensión elevada de sí misma y de su feminidad.

We Are The Womxn marcaóel final de un proyecto muy sombrío y difícil, pero también empoderador y transformativo para FKA twigs. Se cierra el capítulo de Magdalene de 2019 y “Sum Bout U” el inicio de sus nuevos proyectos.