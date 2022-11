Estamos en el último tramo del año, pero por festivales no paramos. Y ahora, toca que los fans de hueso colorado de la música urbana le entren a la fiestota que será el Flow Fest 2022. Pues bueno, está todo prácticamente listo para caerle al Autódromo Hermanos Rodríguez el fin de semana del 26 y 27 de noviembre. Y para que no los agarre en curva cualquier detallito, acá les traemos una guía rápida pero infalible con todo lo que deben saber de esta edición del FF en la Ciudad de México.

El primer tip que les traemos es justamente aprovechar al máximo las activaciones que se encuentren.

Así está el line-up del Flow Fest 2022 por día

El Flow Fest es un festival relativamente joven, pero no han dudado en armar un line-ups de primerísimo nivel para cada una de sus ediciones. Por supuesto, la entrega de este 2022 no es la excepción.

Una vez más, la gente detrás del evento echó la casa por la ventana y conformó un cartelazo de esos que se recordarán para siempre, con varios de los exponentes de la música urbana más importantes de la escena hispanohablante. Y lo mejor es que por primera vez en su historia, el festival se extenderá por dos días.

Don Omar, J Balvin, Nicky Jam, Jhay Cortez, Eladio Carrión, Arcángel, Cazzu, Rels B, Anuel AA, Myke Towers, Nicki Nicole, Bad Gyal… Y esos son solo algunos de los nombres importantes que veremos en acción. Aquí abajito les dejamos el line-up por día:

Aquí los horarios del festival para que planeen su recorrido

Bueno, ya recordamos el line-up, pero ahora toca ver los horarios del Flow Fest 2022. ¿Ya tienen planeado el recorrido? ¿Todavía no? Entonces ojo acá, para que vean si se quedan en un solo escenario o si alcanzan a dar una vuelta entre tarimas para no perderse a sus actos favoritos.

Te recomendamos descargar la app oficial del festival para que tengas a la mano esta y otra información que te puede servir para pasarla de lo mejor.

Habrá operativo de transporte seguro en el Flow Fest

Una de las cosas chidas del Flow Fest 2022 es que para aquellos que quieran regresar en su casa y ya no alcancen metro o metrobús, habrá operativo de transporte seguro.

Autobuses del servicio RTP saldrán de 10 rutas hacia diferentes direcciones de la Ciudad de México. Les dejamos a continuación las imágenes con las rutas que se emplearán para que planifiquen de la mejor manera su regreso a casa seguro.

Para aquellos que vienen a su primer festival o que vienen de fuera de la CDMX, les comentamos que los accesos para el Autódromo Hermanos Rodríguez serán por la puerta 6 (cercana a las estaciones Cd Deportiva, Velódromo y Puebla de la línea café del Metro) y la puerta 15 (avenida Añil, cercana a las estaciones El Rodeo y UPIICSA de la línea 2 del Metrobús).

¿Cómo estará el clima para los días del festival?

Ya estamos rozando la época del frío acá en la Ciudad de México y para el fin del semana del Flow Fest 2022, no estaría nada mal que vayamos checando cuál es el pronóstico del clima.

Para el sábado 26 de noviembre, el clima pinta para estar un poco nublado, con hasta 24 grados centígrados y un leve porcentaje de que llueva. Y como es bien sabido, el frío se va a sentir un poquito más recio en la noche, justo para la hora de ver a los headliners.

El domingo, dicen diferentes sitios especializados en clima, estará un poquito más soleado aunque no habrá mucha diferencia en cuanto a la temperatura y las posibilidades de lluvia. Como sea, no está de más llevar una chamarrita bien abrigadora y algún impermeable ligero que puedan llevar consigo.

Los que puedes llevar y lo que no

La peor parte de la pandemia por coronavirus ya pasó, pero las precauciones se mantienen para resguardar la salud de todos. No se pide comprobante de vacunación o prueba negativa de COVID para el acceso; todo normal en este punto. Pero los organizadores sí piden que los asistentes porten un cubrebocas en todo momento dentro del festival.

Ahora, les traemos acá la lista de los objetos que están permitido y los que no dentro del Flow fest 2022.

Lo que está permitido:

– Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

– Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

– Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

– Cangureras

– Lentes de sol y sombreros

– Encendedores y paquetes de cigarros cerrados

– Tapones de oído

– Pomada de labios y lipgloss cerrado

– Maquillaje en polvo cerrado

– Tampones/ toallas sanitarias cerradas (envoltura original)

– Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

– Paquetes de chicles cerrado

– Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

– Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

– Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

– Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de – 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles

– Cigarros electrónicos y vaporizadores

– Bloqueador solar en crema

Lo que no puedes meter al festival:

– Sustancias ilegales

– Drogas o parafernalia de drogas

– Mascotas

– Máquinas que dan masajes o masajeadores

– Rayos láser o cornetas

– Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

– Guantes de LED

– Chupones

– Gotas para los ojos

– Medicamentos de venta libre

– Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

– Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

– Plumones, plumas o pintura en lata

– Cadenas largas o joyería con picos

– Calcomanías, volantes u otra publicidad

– Pelotas o Frisbees

– Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

– Odres, Bota bags o anforitas

– Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

– Peluches

– Paquetes de cigarros abiertos

– Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

– Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

– Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)

– Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

– Perfumes

– Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

– Sombrillas o paraguas

– Líquido para vaporizadores

– Flyers con publicidad

Ahora que ya tienes toda la info para lanzarte al festival, ¿le vas a caer o qué?