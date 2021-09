Cha-le: Foals anuncia la salida de Edwin Congreave de la banda

Poco a poco, hemos visto el regreso de un montón de artistas y bandas a los escenarios, gracias a que se están reactivando la mayoría de festivales y conciertos en gran parte del mundo. Sin embargo, a pesar de que estas es una buena noticia para la industria, no todo ha sido maravilloso para los músicos, pues hay algunos que decidieron hacer cambios dentro de su alineación, como lo que acaba de anunciar Foals con la salida de Edwin Congreave.

Como recordarán, en 2020 el grupo comandado por Yannis Philippakis tenía programada una gira para promocionar sus más recientes materiales discográficos, las dos partes de Everything Not Saved Will Be Lost –que incluso pasaría por México–. Pero como ya todos lo sabemos, esos shows se tuvieron que posponer debido al COVID-19, aunque en vista de que la situación está mejorando, decidieron retomar gran parte de las fechas que ya estaban listas.

Edwin Congreave ya no será integrante de Foals

Eso por supuesto que es una excelente noticia para los fans de Foals y la banda misma. Aunque contra todo pronóstico, su regreso a los escenarios viene con un anuncio importante y triste, ya que luego del último show que dieron como uno de los actos principales del festival All Points East de Londres, acaban de confirmar que Edwin Congreave dejará de ser el tecladista y miembro oficial. Sí, un integrante más que se nos va.

A través de sus redes sociales, el grupo de Oxford declaró que su salida los pone inmensamente tristes, pues llevan un buen rato tocando con Edwin. Sin embargo, también dejaron muy claro que de que no hay diferencias con él; al contrario, le desean lo mejor en sus próximos proyectos, que estarán lejos de la música, los estudios de grabación, las giras y demás. Por si esto no fuera suficiente, también contaron cómo conocieron a Congreave:

“Después de 15 años de dulce música y de navegar juntos por el mundo, ha decidido colgar sus botas musicales para seguir otras vías de vida. Nos conocimos en un bar de cócteles una sensual noche en Oxford cuando éramos desertores de la tecnología y nunca podríamos haber imaginado lo que lograríamos y experimentaríamos en los próximos años. Ha sido un viaje salvaje. Le deseamos lo mejor y le damos las gracias por todo, nuestra amistad perdura”, declaró la banda.

Y ahora, ¿qué hará el tecladista?

En el mismo mensaje que publicó Foals, Edwin Congreave le dio las gracias a toda la banda por darle sentido a su vida y regalarle tantas cosas. Además, aprovechó para mencionar cuáles son los proyectos que tiene a futuro, siendo el primero de ellos iniciar un postgrado en economía en Cambridge. También dijo que espera que en los próximos dos años se una a otros en los esfuerzos para combatir la inminente catástrofe climática.

“Me gustaría dar las gracias a Yannis, Jimmy, Jack y Walter por invitarme a su incipiente banda (…) Me dieron un sentido de propósito y pertenencia que necesitaba desesperadamente. Espero que no sea demasiado melodramático decir que Foals me salvó la vida, de verdad. Y a lo largo de los años me han conmovido los mensajes de los fans diciendo que nuestra música les ayudó a abrirse camino en sus momentos difíciles. Eso me acompañará toda la vida. La música es un bálsamo y una luz, así que no podría estar más orgulloso de llamarme músico y de haber participado en el viaje de Foals”, declaró Edwin.

Por último pero no menos importante, la banda mencionó que han estado trabajando en música nueva y que muy pronto compartirán con todos nosotros. Es más, el propio Edwin Congreave finalizó diciendo que ya escuchó el nuevo disco y que está ansioso no solo porque van a estrenar este material, también porque quiere volver a ver a sus compañeros en vivo y desde el punto de vista perfecto: del lado del público.