Parece increíble pero han pasado 12 años desde que Foals le presentó al mundo Antidotes, su primer álbum de estudio, el cual llegó a nuestras vidas para volarnos la cabeza, con riffs vertiginosos y un ritmo bailable basado en guitarras que para esos tiempos era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Desde entonces, Yannis Philippakis, Jack Bevan, Jimmy Smith y Edwin Congreave han sacado verdaderos discazos y nos han emocionado con los shows tan potentes que dan en vivo.

Ahora, para celebrar un aniversario más del Antidotes y para mantener la comunicación cercana con sus fans, sobre todo en medio de la pandemia por el coronavirus y el aislamiento en gran parte del mundo, que los llevó a posponer la gran mayoría de las fechas que tenían programadas para promocionar su último material discográfico, Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2, la banda de Oxford ha decidido hacer un livestream especial.

La finalidad de esta charla con todos los fanáticos de Foals es que cualquiera pueda entrar y preguntarles lo que quieran sobre la grabación de este disco, la inspiración de rolas como “Olympic Airways”, “Cassius” o “Red Socks”, así como otro tipo de duda más clavada que tenga que ver con la agrupación se la podrán hacer a Yannis y compañía en vivo en la cuenta oficial la banda en Instagram.

Como ya dijimos, el tour 2020 de la banda tuvo que ser parado ante el inminente brote de coronavirus en todo el mundo, sobre todo tuvieron que posponer para el próximo año las fechas que darían en Japón. Y puede que se estén preguntando, ¿qué pasará con las presentaciones de Foals en México? Bueno, pues hasta el momento los shows en el Pepsi Center WTC de la CDMX así como su set en el Corona Capital Guadalajara 2020 se mantienen en pie.

Si tienen ganas de echar la platicada con Foals un rato y preguntarles cualquier cosa sobre el Antidotes, recuerden que el live stream de la banda iniciará a las 12 del día (hora del centro de México) a través de su cuenta de Instagram.

Ya que estamos hablando de Antidotes y cómo cambió la manera en que las bandas interpretaron la música bailable a través de unos buenos guitarrazos, les dejamos el disco completito para que se lo echen los 51 minutos que dura esta joya mientras están en casa: