Así como en todo el mundo, el coronavirus ha aterrizado en la industria de la música como si fuera la mejor banda de todos los tiempos. El brote mundial ha cancelado festivales como el SXSW, Tomorrowland Winter, Ultra Music Festival, se ha pospuesto Coachella, y cientos de conciertos alrededor del mundo. Lo bueno es que, además de tu doctor de confianza, Foals sabe que una de las mejores maneras de prevenir su propagación es lavarse las manos y quieren hacer su parte para recordártelo. En un video de servicio público, la banda inglesa te enseña cómo lavarte bien las manos con su canción “Wash Off” de fondo.

“Wash Off” es una de las nuevas rolas de Foals que lanzaron en 2019 en el disco Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2. Esta canción nunca se lanzó como single, pero eso fue perfecto, ya que hoy llega en el momento perfecto (bueno… tal vez un poquito tarde). Entre video musical, estrategia de marketing, o lo que sea, qué mejor manera de hacer que su canción tenga una muy buena cantidad de reproducciones. Además, hacen su parte para evitar que el coronavirus siga acabando con lo que más amamos en esta vida: la música en vivo.

En este video PSA (Anuncio de Servicio Público), se puede ver a alguien lavándose las manos en aproximadamente 20 segundos. Lo hace de la manera “ideal” en la que ahora –y siempre– nos instruyen los profesionales de la salud: abre el grifo, se frota los dedos, las palmas, el dorso de las manos, las enjuaga y las seca con una toalla. Con esa misma toalla cierra la llave. Durante este corto video que se repite una y otra vez a lo largo de la canción, se puede escuchar a Foals gritar “GO WASH THE HANDS”.

Por el momento, el coronavirus no se ha metido con la gira de Foals. Tienen planeado salir a tocar en mayo junto con Local Natives, prometiendo una de las mejores giras del 2020. En este camino, se detendrán para actuar en vivo en festivales de música como Mad Cool, Governors Ball, Corona Capital Guadalajara y otros más. Así que ya te la sabes, si quieres disfrutar del talento de Yannis Philippakis en México, ¡ve a lavarte las manos!