Foals lanza ‘Collected Reworks Vol. II’ con tremendos remixes de otros artistas

En octubre del año pasado, Foals nos regaló su magnífico disco Everything Not Saved Will Be Lost Pt 2. A 10 meses de su lanzamiento (aunque se sienten como 10 años), es aún muy pronto para esperar material original. Pero eso no significa en lo absoluto que los ingleses hayan olvidado a sus fans.

Este año, Foals nos ha regalado el video de “Wash Off” donde nos enseñaron a lavarnos las manos, celebraron el aniversario de su álbum debut Antidotes con un livestream especial, y el mes pasado lanzaron la primera entrega de Collected Reworks, un proyecto de remixes que otros artistas han hecho de la banda. ¿Nada mal, cierto?

Collected Reworks Vol. II

Hoy les queremos compartir la segunda entrega de este proyecto Collected Reworks Vol. II. Foals volvió a profundizar en sus archivos para redescubrir los remixes dance y de electrónica más creativos de su extenso catálogo y hay varias joyas que seguro te darán días completos de movimiento.

Foals estrenó esta entrega con un nuevo remix de “Wash Off” cortesía de KUU, un nuevo proyecto de Alex Metric y Riton. También podemos encontrar un clavado a los primeros años de los ingleses con el remix de Surkin a “Hummer”. Este artista francés produjo a M.I.A. Por ahí también tenemos una versión de Mura Masa a “Night Swimmer”, y Jono Ma, amigo de Foals y ex compañero de gira con Jagwar Ma, participa con una version cargada de beats a “Mountain At My Gates”.

En remixes igualmente interesantes, podemos encontrar tomas en tonos oscuros de “What Went Down” por The Haxan Cloak , el creador del score de la película de culto Midsommar . Bandwidth , el dúo, que consiste en el bajista de Tool, Justin Chancellor y Scott Kirkland de The Crystal Method , también se aventaron una entrega pesada de “What Went Down”.

Collected Reworks Vol. II es la segunda entrega de una serie de tres discos que presenta lo mejor de los remixes a su discografía. El último volumen de la serie se lanzará más adelante este verano, antes de que lo más destacado se compile en el Collected Reworks box set de viniles, que se lanzará el 9 de octubre. Si se te antoja esta joya de colección, ya la puedes pre-ordenar aquí. El box set contará con tres viniles de 140 gramos de colores amarillo, verde y rosa.

¡Puedes ser parte de ‘Collected Reworks’!

Para que no te quedes fuera de esta gran compilación de remixes a Foals, la banda está invitando a sus fans a incluir sus propias versiones en Collected Reworks. Los fans pueden descargar los archivos PSD editables de ambos volúmenes aquí, y compartir sus propias interpretaciones con Foals en redes sociales incluyendo el hashtag #CollectedReworks.