¡Dave Grohl festeja su cumpleaños lanzando una nueva rola de los Foo Fighters!

Parece que el 2021 y así como sucedió el año pasado, no nos fallará en cuanto a música. Sí, puede que los conciertos y festivales en vivo aún no hayan regresado, pero varios artistas y bandas ya confirmaron que en los próximos meses estrenarán nuevos discos y eso nos emociona por completo. Sin embargo, no podemos hacernos de la vista gorda, uno de los álbumes que ya queremos escuchar completito es el de los Foo Fighters.

Como recordarán, antes de cerrar el 2020, Dave Grohl y compañía anunciaron que después de muchos rumores y letreros misteriosos por las calles de Los Ángeles, lanzarían su décimo material discográfico. Poco a poco fueron soltando más detalles al respecto, hasta que supimos que se llamaría Medicine at Midnight y que contaría con nueve canciones recién salidas del horno para hacer más amena la cuareterna.

Foo Fighters vuelve con una nueva rola

Desde entonces, hemos tenido chance de escuchar un par de rolas interesantes de los Foo Fighters. “Shame Shame” fue el primer sencillo que revelaron, justo en medio de las elecciones de los Estados Unidos y que suena muy diferente a todo lo que estábamos acostumbrados, más tarde y en vísperas de Año Nuevo llegó “No Son of Mine”, en donde la banda le subía al máximo a sus amplificadores para ponernos a rockear sabroso.

Pero ahora y en el cumpleaños número 51 del buen Dave Grohl, estrenan una nueva rola llamada “Waiting On A War“, un tema bastante especial para el frontman de la banda. En una serie de publicaciones, dijeron que se inspiraron en un trauma que tenía el ex baterista de Nirvana con misiles y soldados en su casa –pues vivía cerca del Capitolio y tenía miedo de que iniciara una guerra–, pero en realidad este tema se lo dedica a su hija Harper.

Dave Grohl explica el significado de esta canción

“El otoño pasado, mientras llevaba a mi hija de 11 años a la escuela, volteó y me preguntó ‘Papá, ¿va a haber una guerra?’. Mi corazón se hundió en mi pecho mientras miraba sus ojos inocentes, porque me di cuenta de que ahora estaba viviendo bajo esa misma nube oscura que yo había sentido hace 40 años. Escribí ‘Waiting On A War’ ese día'”, dijo Dave a cerca de esta rola de los Foo Fighters, mencionando que su pequeña y los niños merecen un futuro mejor.

¿Y qué tal suena esta rola? Bueno, pues en un principio es un poco engañosa, porque gran parte del tiempo suenan un par de guitarras acústicas, mientras un arreglo de cuerdas y una percusión muy sutil las acompañan. Sin embargo, en la recta final la canción explota por completo, pues se colgaron las liras eléctricas para regalarnos un par de minutos de rock frenético, ideal para terminar un tema que habla sobre la guerra.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “Waiting On A War”, el tercer sencillo del nuevo álbum de los Foo Fighters. Que por cierto, llegará a plataformas digitales y formato físico el próximo 5 de febrero: