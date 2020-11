Foo Fighters celebra su 25 aniversario con ‘Times Like Those’, el nuevo documental de la banda

Casi a finales de este pandémico y complicado año, Foo Fighters alistó su regreso a la escena con el anuncio de un nuevo disco y una presentación especial en Saturday Night Live. La banda comandada por Dave Grohl lanzará en febrero de 2021 Medicine At Midnight, su décimo álbum de estudio.

Este lanzamiento es bastante especial no solo porque se trata de disco número 10 en la carrera de la banda. También llega en medio de las celebraciones por el 25 aniversario de la conformación del grupo y, obviamente, ellos están de fiesta. Ahora, para continuar con el festejo, Foo Fighters compartió un documental sobre su historia.

El documental de Foo Fighters

Una trayectoria de 25 años no debe ser nada fácil. Tantas sesiones de grabación, giras y entrevistas deben ser agobiantes en algún punto, pero para Foo Fighters eso parece ser una parte integral de su carrera. La banda se ha caracterizado a lo largo de un cuarto de siglo no solo por su música, también por su buena disposición y humor.

Así lo dejan entrever con este cortometraje documental llamado Times Like Those (referencia a su rola “Times Like These”) con el que celebran su vigésimo aniversario juntos. Como era de esperarse, el material está lleno de buena vibra, anécdotas divertidas, algunas un poco más tensas y, desde luego, mucha música.

El documental comienza con una entretenida referencia a Star Wars en la que aparece el tradicional texto de apertura, explicando que su plan de celebración era un gira mundial que la situación de contingencia truncó evidentemente. “Hemos hecho lo que muchos otros a lo largo de esta pausa colectiva….”, señala el diálogo inicial.

“Aprovechamos el tiempo para la contemplación, el crecimiento y una evaluación honesta de quienes somos y quienes hemos sido: las malas decisiones de moda, el cuestionable vello facial y, para ser justos, una muy respetable colección de guitarras“, dice la presentación del metraje. Luego de la divertida introducción, los miembros de la banda se reúnen en un pequeño estudio para ver fotos y otros registros sobre los que comentan la historia de la banda. A continuación te dejamos el documental para que lo veas.

Se viene el nuevo disco

Foo Fighters regresaron con todo para una nueva etapa en su carrera. El pasado 10 de noviembre, el grupo liberó el video oficial para “Shame Shame”, primer adelanto de lo que podremos escuchar el 5 de febrero de 2021 cuando lancen Medicine At Midnight.

El mismo Dave Grohl comentó en entrevista con Sopitas.com que la banda compuso el nuevo álbum con el objetivo de que fuese una celebración llena de rock & roll por el 25 aniversario del grupo. “Si este va a ser nuestro disco del aniversario 25, es tiempo de una fiesta’. Crecimos amando la música rock & roll… Pensemos en toda la música favorita con la que crecimos bailando’. Algo como David Bowie, The Rolling Stones, The Cars, Power Station…” dijo el vocalista. Checa la entrevista completa a continuación.