Mariachis, selfies y otros videos que ha dejado la visita de Blink 182 en CDMX

Lo que necesitas saber: Blink 182 está de visita en CDMX donde dará 4 conciertos. Y los fans obvio ya se toparon a los integrantes de la banda dando el rol por la capital o recibiendo serenatas con mariachis. ¡Qué envidia!

Luego de 20 años, los fans en México de Blink 182 están que no se la creen. Y es que la agrupación estadounidense regresa a nuestro país para dar no uno, sino cuatro conciertos donde Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker nos harán recordar esos días donde aún no nos dolían las rodillas.

Muchos afortunados ya vieron la magia de Blink 182 en el Tecate Pal’ Norte de Monterrey, donde nos dieron un setlist con varios rolones como “Aliens Exist”, “I Miss You”, “All The Small Things”, “What’s My Age Again?” y otras más en el segundo día del festival regio.

Blink-182 en el Tecate Pa’l Norte 2024. Foto: Stephania Carmona.

Los de Blink 182 ya llegaron para dar sus conciertos en la CDMX

Luego de repartir chistes sobre regios que se casan entre primos, así como otros chascarrillos de esos que tu tío se echa en la cena de Navidad, Tom y compañía ya viajaron a la capital del país para dar los cuatro conciertos programados el 2,3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes.

Por supuesto que los fans de Blink 182 están emocionadísimos con este suceso, pues tiene dos décadas que la banda no visita México y este 2024 lo harán con Tom DeLonge en la alineación y canciones nuevas del disco ‘One More Time’, que estrenaron el año pasado.

Tom y Mark cotorrearon entre ellos e incluyeron al público de Tecate Pa’l Norte 2024/Foto: Stephania Carmona

Los fans de CDMX les llevaron serenata con mariachis en el hotel

Y bueno, qué tanta euforia tienen los fans de Blink 182 por estos conciertos que la noche del lunes 1 de abril muchos fueron a un conocido hotel del Paseo de la Reforma para darle la bienvenida a DeLonge, Hoppus y Barker con todo y un mariachi.

Nombre’, a unos de nosotros ni el novio o la novia ha tenido estos detalles con nosotros, ya quisiéramos que alguien tuviera un gesto así de bonito. Adelante con el video, Chimino (que de hecho lo grabó el mismo Tom DeLonge y después subió a sus stories de Instagram):

Y otros se han encontrado a los integrantes de Blink 182 dando el rol por la ciudad en su visita a México

Nos informan nuestras fuentes anónimas 100% reales –como la existencia de aliens– que en el lugar habían fans esperando que los de Blink 182 se tomaran la foto del recuerdo o de a perdis les firmaran sus discos. Sin embargo, la banda no lo hizo luego de que alguien quisiera irse encima de Mark Hoppus (aguas con controlar la emoción, chavos).

Por otro lado, en otras fotos y videos de redes sociales ya notamos que los de Blink 182 han estado bastante activos en su visita a la CDMX y muchos fans incluso ya lograron verlos en varios lugares. A Tom, por ejemplo, lo captaron en una tienda de ropa deportiva en Polanco:

De hecho son varios los que ya se tomaron la foto con Travis Barker

En el caso de Travis Barker, el baterista se fue a dar un rol a las instalaciones de Cruzada, una joyería mexicana diseñada y hecha a mano, y como prueba quedó este post de dicha tienda donde se ve al músico estadounidense. ¿Será que fue a comprarle algo a su esposa, Kourtney Kardashian?

Travis Barker en una joyería de CDMX. Foto: Instagram

Travis Barker también ha sido el más activo en cuanto a decirnos que hace por CDMX, pues visitó Teotihuacán y luego un restaurante de productos veganos donde varios afortunados fans sí quedaron con la envidiable foto del recuerdo.

Fans se encontraron a Travis en un restaurante vegano de CDMX. Foto: @Moramora_mx (Instagram)

Hasta los trabajadores del restaurante vegano en CDMX no desaprovecharon la oportunidad de tomarse foto con el baterista de Blink 182. Foto: @Moramora_mx (Instagram)

Travis Barker aprovechó el día libre y fue a las Ruinas de Teotihuacán.



Mañana blink-182 estará tocando en el Palacio de Deportes en México ?? pic.twitter.com/Ikp9b1lYtU — blink-182 Paraguay (@blink182py) April 1, 2024

¿Será que veremos más fotos y videos de estos en los próximos días?

No sé ustedes, pero a nosotros nos suena a que estos días nos toparemos con más fotos y videos de este tipo donde seguramente muchos podrán conocer a sus ídolos de la adolescencia (especialmente esperamos que a Mark Hoppus, quien no ha subido nada a redes sociales).

Si es así y graban/documentan su experiencia, ahí nos echan un grito en las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM para poner el contenido en esta nota que seguramente los otros fans agradecerán ver (o envidiarán, lo que ocurra primero).

