Lo que necesitas saber: Vámonos recio con el segundo día del Tecate Pal Norte 2026 porque está potente.

El viernes se puso chulo (aquí te dejamos el resumen)… y el sábado no es la excepción. Todo listo para el segundo día del Tecate Pal Norte 2026 y la alineación de actos viene con todo.

¿Quiénes se presentan en el Tecate Pal Norte 2026 este sábado?

Este día estará potente con Guns N’ Roses como el acto principal… y agárrense que traen un set de dos horas y medias (OLV!).

Pero si de potencia se trata, la cosa no parará ahí pues tendremos también a los poderosísimos Turnstile, a The Warning que juegan de locales junto con Kevis y Maykyy, y más.

Aquí los horarios para el sábado en el Tecate Pal Norte 2026.

Foto: Apodaca Group.

El resumen del sábado en el Tecate Pal Norte 2026 – día sábado (en fotos y videos)

Ya se la saben, mi gente… aquí les iremos trayendo el resumen, con fotos y videos geniales del Tecate Pal Norte 2026 de este sábado 28 de marzo.

Y si quieren ver todo recién salidito del horno, síganos en Instagram, TikTok y en esta nota para que tengan los detalles.

Kevis & Maykyy

Nos tocó ver a Kevis & Maykyy jugar de locales en el Tecate Pa’l Norte, con muchísima banda que los fue a ver y hasta se armaron los mosh pits.

“LOS CHICOS DEL NORTE” fue la más coreada, una verdadera locura que nos puso a brincar en el Club Social KIA.

The Warning

En un festival tan gigantesco como el Pa’l Norte 2026, ver a bandas y proyectos norteños como The Warning, niño viejo y Kevis & Maykyy fue algo fundamental… tres ejemplos de música regia que se hace en la actualidad.

Además de los inmensos headliners, nos tocó ver a estos proyectos tocar en casa, algo que se sintió en el apoyo de sus fans y cómo lo disfrutaron las bandas en el escenario.

The Warning en tecate Pa’l Norte / Foto: sopitas.com (Fernando Zavala)

Las hermanas Villareal lo dijeron: tocar en este festival es especial porque significa estar en su casa, Monterrey, y por eso aprovecharon para mostrarle a todos una nueva canción llamada “Ego” que suena así:

The Warning llegó al Tecate Pa’l Norte como una de las bandas mexicanas con mayor proyección internacional: ada más que después de haberse hecho presentes en las versiones latinoamericanas del Lollapalooza y varios shows en Europa.

Enjambre

En Pa’l Norte 2026, Enjambre planteó un set que dejó claro que su presente pesa tanto como su legado. Desde “Desfases” sentimos una intención distinta: no sólo apelar a la memoria colectiva, sino insistir en la evolución sonora que han construido en los últimos años.

El bloque que incluyó “Angustias” y “Dulce Soledad” funcionó como puente perfecto entre etapas de la banda, pero lo más interesante fue la forma en que las canciones más recientes se integraron sin sentirse como obligadas dentro del repertorio.

Enjambre en Pa’l Norte / Foto: oto: sopitas.com (Fernando Zavala)

Las nuevas rolas —particularmente las de Daños Luz— mostraron a un Enjambre más enfocado en atmósferas densas, arreglos más detallistas y una interpretación vocal todavía más expresiva de Luis Humberto Navejas.

Temas como “Vida en el espejo”, “Impacto” o “Manía cardíaca” nos dejaron ver que que la banda no depende únicamente de la nostalgia de Daltónico o Proaño, sino que sigue ampliando su lenguaje sonoro con una identidad cada vez más refinada.

Enjambre en Pa’l Norte / Foto: oto: sopitas.com (Fernando Zavala)

A unas semanas de la salida del nuevo disco, sus fans ya dominaban letras que corearon muchísimo inclusive para sopresa de la banda. –“Buenas tardes, ¡Gracias Monterrey!”- dijo el vocalista de Enjambre muy emocionado.

El resultado fue un show donde la conversación entre pasado y presente se sintió equilibrada. En Pa’l Norte, Enjambre no sólo repasó hits inevitables; dejó claro que su etapa actual tiene fuerza propia y que sus nuevas canciones ya son nuevos clásicos del rock mexicano contemporáneo.





