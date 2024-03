Lo que necesitas saber: Kieran Hebden lanza el doceavo disco de estudio de su proyectazo Four Tet, que veremos el fin entrante en el AXE Ceremonia.

El doceavo disco de estudio del genial Kieran Hebden como Four Tet amplía el catálogo de una electrónica equilibrada que pareciera casi imposible de conseguir, ya que hace convivir momentos intensísimos para el dancefloor con beats clásicos del house hacia atmósferas contemplativas y mucho más orgánicas.

Four Tet es un proyecto del veterano músico inglés Kieran Hebden, y nos ha asombrado a lo largo de 25 años de discografía. Eso sí, nos tenía bastante olvidados con un lanzamiento de álbum ya que, aún cuando ha estado bastante ocupado con DJ sets propios y con la fascinante colaboración con Fred again.. y Skrillex, su lanzamiento más reciente fue Parallel (2020).

Four Tet tiene personalidad sonora propia y una dinámica entre canciones sumamente atractiva

Una lección sobre tomar lo mejor de dos mundos distantes para definir Four Tet

Este genio de los sintetizadores y las máquinas de ritmos muestra una sensibilidad envidiable a la hora de componer las rolas que integran Three. Quien diga que la electrónica le parece fría, debería detenerse a escuchar lo que Four Tet tiene que ofrecer, porque Kieran Hebden logra componer canciones que con beats o percusiones orgánicas, decoradas con oleadas de sintetizadores, cuerdas generadas y hasta instrumentos de viento como flautas.

Su disco pasado fue un poco más experimental, y debemos recordar que Kieran tiene varios sobrenombres distintos, de los cuales les recomendamos para contrastar su trabajo ⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ. Three es un trabajo más apegado a lo que ha propuesto Four Tet a través de los años, con sonidos elongados que parecieran no terminarse.

Muestra de esto es “Three Drums”, una rola que podríamos dejar en loop por horas, y que recuerda el excepcional trabajo de artistas como Moby o Röyksopp en los sintetizadores que llenan el espacio sonoro como si se tratara de olas abrumadoras.

De alguna forma, Kieran logró conciliar dos extremos en Three, y sorprende que continúe con una imagen clara de lo que desea con Four Tet, ya que tiene muchísimos proyectos, antologías, colaboraciones y parece que nunca deja de tocar en vivo.

Sonidos electrónicos con sentimientos profundamente humanos

Aunque de vez en cuando te encuentras bailando durante Three, la mayoría del disco transcurre con un sentido profundo que alude a la introspección e inclusive a poder meditar. Four Tet logra transmitir sentimientos sin usar palabras, y destaca quizás la sensación de melancolía en “So Blue”, como un magnífico ejemplo de lo que te hace sentir con música electrónica.

Los mejores momentos de Four Tet se alcanzan en canciones que poco a poco se contruyen con lementos que se agregan a lo largo, e inclusive a la mitad, de las rolas. Notablemente, “Storm Crystals” o “Skater” son tan completas que simplemente no queremos que se acaben. Las percusiones de trip hop, que coquetean con el breakbeat, son una especialidad de este proyecto.

Three es un disco que contiene todo lo clásico de Four Tet, en una producción que nos consiente, derivado directamente de la obsesión de este genio musical con su arte. Tendremos la oportunidad de verlo en el Festival AXE Ceremonia 2024, y ya pueden checar los horarios oficiales por acá.

Será un lujo ver a este artista en quizás el momento más importante de su carrera, después de agotar el Madison Square Garden en varias ocasiones con sus dos colaboradores más cercanos, por lo que no se lo pueden perder en su visita a la CDMX.

Portada de ‘Three’ de Four Tet. Foto: Text Records.

